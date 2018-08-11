Мимимишный караул: как щенок нес службу в элитных войсках на Мамаевом кургане

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-11T17:01:01+03:00

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Этого замечательного часового, точнее двух часовых, успела запечатлеть на фото Ольга Костикова. Она была на Мамаевом кургане 7 августа с друзьями и дочка обратила внимание на притомившегося солдата.

Заметил «коллегу» и военный. Правда, сдвинуться с места он не мог по уставу – даже руки подать. Так и несли службу рядом, пока щенка не забрали сотрудники музея.

Оказалось, что милого песика оставила группа марокканских детей, которые были здесь с экскурсией. Видимо, школьники подобрали животное в другом месте и решили, что уж в таком красивом и людном зале ему будет точно безопасней.

Сотрудники комплекса сообщили волонтерам-зоозащитникам о находке. Вдруг найдется желающий взять такую милоту к себе домой.

Пса собирались пристроить в хорошие руки, но они сами нашлись. Фото: Надежды Сметаниной

- Ночевал пес у них – где-то нашли закуток. Я позвонила на следующий день и предложила место для передержки. Но мне сказали, что найденыша уже забрали. Красивый пес приглянулся одному из сотрудников. Так что у него теперь новый дом, - рассказала «КП-Волгоград» волонтер Надежда Сметанина.