2018-08-11T17:01:01+03:00
Дом. Семья

Мимимишный караул: как щенок нес службу в элитных войсках на Мамаевом кургане

"КП-Волгоград" узнала о судьбе четвероногого часового
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Щенок от службы притомился и уснул. Фото: Ольга КостиковаЩенок от службы притомился и уснул. Фото: Ольга Костикова
Изменить размер текста:

Этого замечательного часового, точнее двух часовых, успела запечатлеть на фото Ольга Костикова. Она была на Мамаевом кургане 7 августа с друзьями и дочка обратила внимание на притомившегося солдата.

Заметил «коллегу» и военный. Правда, сдвинуться с места он не мог по уставу – даже руки подать. Так и несли службу рядом, пока щенка не забрали сотрудники музея.

Оказалось, что милого песика оставила группа марокканских детей, которые были здесь с экскурсией. Видимо, школьники подобрали животное в другом месте и решили, что уж в таком красивом и людном зале ему будет точно безопасней.

Сотрудники комплекса сообщили волонтерам-зоозащитникам о находке. Вдруг найдется желающий взять такую милоту к себе домой.

Пса собирались пристроить в хорошие руки, но они сами нашлись. Фото: Надежды Сметаниной

Пса собирались пристроить в хорошие руки, но они сами нашлись. Фото: Надежды Сметаниной

- Ночевал пес у них – где-то нашли закуток. Я позвонила на следующий день и предложила место для передержки. Но мне сказали, что найденыша уже забрали. Красивый пес приглянулся одному из сотрудников. Так что у него теперь новый дом, - рассказала «КП-Волгоград» волонтер Надежда Сметанина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Астрахани в реке Болда поймали "золотую рыбку"
Волонтеры со всей страны прибирали берег Волги в районе «Сталинградской переправы»
В Волжском столкнулись сразу четыре машины
В Волгограде открылась охота на дичь с собаками и птицами
В Волгограде отменили последний пятничный рейс до «Культбазы»
Жуткая авария под Волгоградом: есть раненые и погибшие
В Волгоградской области запрещено посещать леса до 31 августа
Волгоград занимает 55-е место в России по доступности бензина
В Волгоградской области уже три человека заразились от клещей болезнью Лайма
На пяти улицах Волгограда впервые появятся фонари
В Волгограде за теплотрассами будут следить дистанционно
Волгоградского полицейского поймали на растлении восьмиклассницы
Двоих подростков из Волгограда и Астрахани ударило током на крыше вагона
В Советском районе Волгограда стартует ремонт на трех улицах