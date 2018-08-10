В Астрахани хотят отменить «гей-спектакли» Романа Виктюка

СЕГОДНЯ 18:48 2018-08-10T18:59:31+03:00

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Большой скандалом могут обернуться гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани.

Народный артист РФ запланировал свои спектакли «Служанки» и «Саломея» на 27 и 28 ноября. В Астраханском государственном театре оперы и балета даже начали продажу билетов, которые, кстати, стоят немало – до 3 тысяч рублей. Но 10 августа ее приостановили: «Билетов нет, когда появятся не знаем».

Причина тому - жаркие споры, которые разгорелись в местном культурном и околокультурном сообществе. «Пропаганда гомосексуализма!» «Разврат!» - это самые приличные слова, которыми некоторые пользователи характеризуют постановки. Среди негативно настроенных - политики, чиновники. Защитников известных и весьма провокационных спектаклей также немало.

Свою позицию высказала и мэр Астрахани Алена Губанова

- В нашем многонациональном регионе вообще ни к чему такие неоднозначные постановки. Есть Москва - пусть там и показывают спектакли, понятные своему зрителю. У нас зритель, если даже и придёт, то из-за “модно побывать» “ рассмотреть зрителей, кто пришёл на спектакль. Мне неприятна даже мысль о том, что это “произведение искусства” поставят на нашей сцене. Это мое мнение, как астраханки, - написала она в соцсетях.

Администрация театра то ли под чьим-то давлением, то ли лишний раз перестраховываясь, отменила показ на указанные даты. А организаторам прислала бумажку, что мол, именно 27 и 28 ноября запланированы ремонтные работы планшета сцены. Хотя договор уже был подписан.

- Сравнение Виктюка с «непонятными гей-перфомансами» - и это цитата, унижает как тех, кто это написал, так и тех, кто вынужден это читать! Искусство все-таки должно расширять границы, а не загонять в средневековье, - уверен Роман Гурко, организатор выступления.

Кстати, это не первый протест в отношении постановок Романа Виктюка. Например, против спектаклей выступали казаки Екатеринбурга. Но так ничего и не добились. Кто окажется сильней в этом не совсем культурном споре в Астрахани, пока не ясно.

Справка "КП"

Спектаклю "Служанки" - вот уже 30 лет. В 1988 году постановка стала настоящим манифестом толерантности. Все роли в ней, как и в спектакле «Саломея» (постановка по Оскру Уальду), исполняют мужчины.