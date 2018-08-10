2018-08-10T18:59:31+03:00
Звезды

В Астрахани хотят отменить «гей-спектакли» Романа Виктюка

В Астраханском театре оперы и балета неожиданно решили починить сцену именно в даты постановок
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Спектакль "Служанки" театр Романа Виктюка показывает уже много лет.Спектакль "Служанки" театр Романа Виктюка показывает уже много лет.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Большой скандалом могут обернуться гастроли театра Романа Виктюка в Астрахани.

Народный артист РФ запланировал свои спектакли «Служанки» и «Саломея» на 27 и 28 ноября. В Астраханском государственном театре оперы и балета даже начали продажу билетов, которые, кстати, стоят немало – до 3 тысяч рублей. Но 10 августа ее приостановили: «Билетов нет, когда появятся не знаем».

Причина тому - жаркие споры, которые разгорелись в местном культурном и околокультурном сообществе. «Пропаганда гомосексуализма!» «Разврат!» - это самые приличные слова, которыми некоторые пользователи характеризуют постановки. Среди негативно настроенных - политики, чиновники. Защитников известных и весьма провокационных спектаклей также немало.

Свою позицию высказала и мэр Астрахани Алена Губанова

- В нашем многонациональном регионе вообще ни к чему такие неоднозначные постановки. Есть Москва - пусть там и показывают спектакли, понятные своему зрителю. У нас зритель, если даже и придёт, то из-за “модно побывать» “ рассмотреть зрителей, кто пришёл на спектакль. Мне неприятна даже мысль о том, что это “произведение искусства” поставят на нашей сцене. Это мое мнение, как астраханки, - написала она в соцсетях.

Администрация театра то ли под чьим-то давлением, то ли лишний раз перестраховываясь, отменила показ на указанные даты. А организаторам прислала бумажку, что мол, именно 27 и 28 ноября запланированы ремонтные работы планшета сцены. Хотя договор уже был подписан.

- Сравнение Виктюка с «непонятными гей-перфомансами» - и это цитата, унижает как тех, кто это написал, так и тех, кто вынужден это читать! Искусство все-таки должно расширять границы, а не загонять в средневековье, - уверен Роман Гурко, организатор выступления.

Кстати, это не первый протест в отношении постановок Романа Виктюка. Например, против спектаклей выступали казаки Екатеринбурга. Но так ничего и не добились. Кто окажется сильней в этом не совсем культурном споре в Астрахани, пока не ясно.

Справка "КП"

Спектаклю "Служанки" - вот уже 30 лет. В 1988 году постановка стала настоящим манифестом толерантности. Все роли в ней, как и в спектакле «Саломея» (постановка по Оскру Уальду), исполняют мужчины.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Главные русские фильмы второй половины 2018 года
«Комсомолка» составила список самых любопытных русских фильмов, которые выйдут в отечественный прокат во второй половине 2018 года. Среди них и хиты «Кинотавра», и потенциальные блокбастеры, рассчитанные на самую широкую аудиторию
«Она обладает уникальным даром убеждения»: Благодаря Пьехе в детском доме сделали ремонт и закупили посуду
Помощница Эдиты Пьехи Нина Чувашова впервые рассказала о том, как легенда отечественной эстрады стала ангелом-хранителем для десятков ленинградских сирот
Новости 24
В Волгограде за теплотрассами будут следить дистанционно
Волгоградского полицейского поймали на растлении восьмиклассницы
Двоих подростков из Волгограда и Астрахани ударило током на крыше вагона
В Советском районе Волгограда стартует ремонт на трех улицах
В Волгограде влюбленные решили пожениться в СИЗО
В Волгограде на фестивале фейерверков в небо выпустят 30 тысяч залпов
В Астрахани задержали владельцев детского сада, где связывали малышей
«Концессии теплоснабжения» проверили почти 92 процента волгоградских тепломагистралей
Волгоградцы жалуются на коммунальщиков, продавцов техники и обуви
В Волгоградской области мужчина на такси вез 800 граммов героина
Мужчина приехал на заработки в Волгоград и бесследно исчез
Мэрия Волгограда сохранила в бюджете 42 миллиона, на которые претендовали московские юристы
В Дзержинском районе Волгограда 13 августа перекроют воду
В Волгограде на «зебре» сбили 17-летнего подростка
Астраханский пенсионер сломал шею своей любовнице, а потом сжег тело
МЧС назвали причину смертельного пожара в Волгограде
В Волгоградской области заживо сгорела пожилая женщина
В Волгограде нашли бабушку, пропавшую четыре дня назад
На 400-летие Урюпинска споют Пелагея, «Фабрика» и Олег Газманов
Волгоградцев напугала «скорая» в сопровождении полицейских машин
В Астрахани на мель сел теплоход с людьми
В Волгограде на кухне хрущевки сгорел человек
У ротонды на Набережной Волгограда балясины восстанавливают по слепкам полувековой давности
Администрация Волгограда за полгода снесет аварийный дом