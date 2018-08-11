2018-08-10T18:28:34+03:00
История современности

118 свечей: как в школе имени Геннадия Лячина чтят память об экипаже «Курска»

«Комсомолка» сходила в школу № 85 Волгограда, где учился командир подлодки и где хранятся его вещи.
Анастасия КАМЕНЦЕВААсмик ЦАРУКЯН
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Все экскурсии в музее Лячина проводят школьники. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.Все экскурсии в музее Лячина проводят школьники. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.
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12 августа во всех уголках России чтят память моряков атомной подлодки «Курск», затонувшей 18 лет назад в Баренцевом море. В тот день во время плановых учений она не вышла на связь в установленное время. Эта трагедия унесла жизни 118 подводников Северного флота…

Волгоград переживал и до сих пор вспоминает это со всей страной. Командиром затонувшей подлодки был наш земляк Геннадий Лячин.

Имя Геннадия Лячина носит средняя общеобразовательная школа № 85 Волгограда. Здесь в память о бывшем ученике, Герое России, открыт музей. 18 мая 2001 года на здании школы открыта мемориальная доска.

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

ГОСТИ СО ВСЕЙ СТРАНЫ

Каким он был, Геннадий Лячин? Об этом рассказывают фотовыставки, витрина музея, реликвии, видеозаписи. Здесь собраны воспоминания родных, близких, друзей и одноклассников.

- Каждый год мы собираемся в школе, чтобы почтить память нашего выпускника. К нам приходят ветераны, одноклассники Геннадия Петровича, люди, которые учились с ним, волгоградские моряки-подводники, сотрудники школы и ученики - члены совета музея. Люди, которые знали Лячина, ежегодно проводят памятный митинг перед школой. Традиционно мы зажигаем 118 свечей в память о каждом погибшем и возлагаем цветы к мемориальной доске, - поделилась с «КП» - Волгоград» руководитель музея Людмила Титова.

Руководитель музея Людмила Титова и девочки-экскурсоводы. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Руководитель музея Людмила Титова и девочки-экскурсоводы. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Первоначально музей располагался в другом месте, но потом постепенно стал расширяться и в конце концов принял такой вид. Сейчас снова в планах расширение музея, потому что уже не хватает места для новых экспонатов.

В течение года музей может посетить любой желающий, в любой день. А в праздничные дни сюда приезжают гости из других городов. Так, например, в 2011 году здесь побывала делегация из Липецка из 50 человек. Был в музее и поезд памяти из Калининграда. В День подводника в музей приезжают представители разных флотов.

Имя командира подлодки "Курск" носит волгоградская школа №85. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Имя командира подлодки "Курск" носит волгоградская школа №85. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

КАПСУЛА С МОРЕМ

Посмотреть есть на что: среди экспонатов музея - китель капитана первого ранга Геннадия Лячина, поднятый со дна Баренцева моря, где затонул «Курск», его личные вещи и награды. До сих пор сохранились фотографии, школьные вещи (карандаш, галстук), грамоты - все настоящее, его личное. Единственное, что не подлинное, - золотые медали на кителе. Остальное - подлинники.

Музей постоянно пополняется экспонатами. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Музей постоянно пополняется экспонатами. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Экспозиции музея украшают поделки, которые были созданы учениками школы и подарены женой Геннадия Петровича. На одном из стендов даже есть капсула с водой Баренцева моря и самый настоящий кусок лодочной обшивки. На потолке висят флаги расцвечивания - это оригинал, никаких копий. Все было подарено моряками, которые никогда не приезжают с пустыми руками.

Один из последних подарков музею - книга, которую прислала мама одного из погибших моряков, Сергея Какурина. Опубликованную на собственные средства, она посвятила ее морякам-подводникам.

Экспозицию украшают поделки, сделанные как учениками школы, так и переданные женой Геннадия Лячина. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Экспозицию украшают поделки, сделанные как учениками школы, так и переданные женой Геннадия Лячина. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

И сейчас ежегодно музей пополняется новыми экспонатами. Огромный вклад в создание экспозиции внесли моряки Североморска, которые приезжали на открытие мемориальной доски. 85-я школа с ними очень дружит, а мальчишки после общения с подводниками начинают бредить морем.

Экскурсии в музее всегда проводят ученики школы, девочки и мальчики разных возрастов, которые не смогли остаться равнодушными к судьбе Геннадия Лячина.

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

- Когда мы проводим экскурсии, мы стараемся рассказывать не просто какие-то сухие факты и даты, а душевные истории, истории из жизни. Рассказываем о том, что может затронуть до глубины души каждого. Стараемся сделать так, чтобы было интересно как самым маленьким слушателям, так и взрослым людям, - говорит ученица 8 класса школы и экскурсовод Оля Коростелева.

Все экспонаты в музее, кроме золотых медалей на кителе - подлинники. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

Все экспонаты в музее, кроме золотых медалей на кителе - подлинники. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

ПЕРЕПУТАЛИ ПОРТФЕЛИ И… ПОЖЕНИЛИСЬ

Что вы узнаете на экскурсии

- Во время одного из плаваний, когда Геннадий Петрович отдыхал в кресле, его экипаж вырезал из бумаги крылья и прикрепил их ему, подписав «Спящий ангел».

- Ирина с Геннадием прожили вместе ровно 25 лет. Приближалась их годовщина свадьбы, но Геннадий отсутствовал и попросил мичмана передать букет цветов его жене. На пороге в день их годовщины появился мичман и сказал, что Геннадий Петрович попросил передать этот букет вам, остальное он скажет лично.

В музее часто бывают моряки, и они никогда не приходят с пустыми руками. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

В музее часто бывают моряки, и они никогда не приходят с пустыми руками. Фото: Асмик ЦАРУКЯН.

- Фотографию жены в удостоверении Лячина нашли в его куртке, которую подняли со дна моря.

- История любви Геннадия и Ирины началась еще со школьных времен. Познакомились они случайно на катке, хотя учились в одной школе в Волгограде. Перепутали портфели. В тот день Геннадий рассказывал отцу о девочке с большими косами. На которой и женился через несколько лет.

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