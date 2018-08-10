2018-08-10T17:12:05+03:00
Общество

Прямой путь к успешной карьере

Молодежь Гремячинского ГОКа развивает свои способности на научно-технических конференциях и тренингах
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В заботе о завтрашнем дне своего предприятия компания «ЕвроХим–ВолгаКалий» реализует важное направление социальной деятельности – поддержку талантливой молодежи.

Каждый выпускник вуза, приходящий на предприятие, получает статус молодого специалиста, который сохраняется три года. Компания предоставляет своей молодежи широкие возможности для всестороннего развития: языковые курсы, различные семинары, тренинги, конкурсы.

Новичкам нередко приходится сталкиваться с трудностями на своем первом рабочем месте. Кому-то не удаётся точно сформулировать и донести мысль до оппонента, а кто-то не умеет работать в команде, несмотря на то, что специфика работы предполагает постоянный контакт с коллективом, мозговые штурмы и обсуждения.

Для того, чтобы помочь молодым специалистам раскрыть свой потенциал, научить ребят работать в коллективе, развить решительность и целеустремленность в профессиональном и карьерном росте, компания «ЕвроХим – ВолгаКалий» организовала серию тренингов, направленных на коррекцию личностных особенностей, построение доверия внутри группы и выработку навыков взаимодействия. В тренингах приняли участие 48 молодых специалистов.

Тренинг для 48 молодых специалистов провели профессиональные тренеры. Деловые игры помогли сплотить команды, достичь единства мнений и целей всеми участниками.

Фото: ЕвроХим.

Фото: ЕвроХим.

Для поощрения и поддержки научно-исследовательской деятельности молодых специалистов на предприятии проводятся ежегодные научно-технические конференции. В текущем году состоялась VIII научно-техниче­ской конференция молодых специалистов. На суд ком­петентного жюри было представлено 12 проектов по ос­новным направлениям деятельности предприятия — горное дело, обогаще­ние, автоматизация производственных процессов, техника безопасности.

В 2018 году первое место в региональном этапе конференции занял ведущий специ­алист производственно-техническо­го отдела рудника Роман Ушенко с до­кладом «Выбор эффективной схемы очистных работ для достижения мак­симальной производительности ком­байнового комплекса». Второе место заняла работа инженера по автоматизи­рованным системам управления тех­нологическими процессами участ­ка релейной защиты, автоматики и электропривода управления энергоо­беспечения Александра Ермилова «Применение системы управле­ния конвейерным транспортом «Гру­зопоток» как метод уменьшения себе­стоимости продукции». А специалист сильвинитовой обогатительной фабри­ки Дарья Цыркова с работой «Выбор оп­тимального реагента «Депрессора» для обогащения сильвинитовой руды на Гремячинском ГОКе» заняла третье ме­сто.

Победителей тепло поздравили руководители и коллеги, выразив надежду, что разработки и идеи участников конференции будут внедрены в производство и принесут пользу предприятию и самим молодым специали­стам.

Авторы лучших проектов осенью отправятся на Слет молодых специалистов, где поборются за место победителя итогового корпоративного этапа.

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