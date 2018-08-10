Прямой путь к успешной карьере
В заботе о завтрашнем дне своего предприятия компания «ЕвроХим–ВолгаКалий» реализует важное направление социальной деятельности – поддержку талантливой молодежи.
Каждый выпускник вуза, приходящий на предприятие, получает статус молодого специалиста, который сохраняется три года. Компания предоставляет своей молодежи широкие возможности для всестороннего развития: языковые курсы, различные семинары, тренинги, конкурсы.
Новичкам нередко приходится сталкиваться с трудностями на своем первом рабочем месте. Кому-то не удаётся точно сформулировать и донести мысль до оппонента, а кто-то не умеет работать в команде, несмотря на то, что специфика работы предполагает постоянный контакт с коллективом, мозговые штурмы и обсуждения.
Для того, чтобы помочь молодым специалистам раскрыть свой потенциал, научить ребят работать в коллективе, развить решительность и целеустремленность в профессиональном и карьерном росте, компания «ЕвроХим – ВолгаКалий» организовала серию тренингов, направленных на коррекцию личностных особенностей, построение доверия внутри группы и выработку навыков взаимодействия. В тренингах приняли участие 48 молодых специалистов.
Тренинг для 48 молодых специалистов провели профессиональные тренеры. Деловые игры помогли сплотить команды, достичь единства мнений и целей всеми участниками.
Фото: ЕвроХим.
Для поощрения и поддержки научно-исследовательской деятельности молодых специалистов на предприятии проводятся ежегодные научно-технические конференции. В текущем году состоялась VIII научно-технической конференция молодых специалистов. На суд компетентного жюри было представлено 12 проектов по основным направлениям деятельности предприятия — горное дело, обогащение, автоматизация производственных процессов, техника безопасности.
В 2018 году первое место в региональном этапе конференции занял ведущий специалист производственно-технического отдела рудника Роман Ушенко с докладом «Выбор эффективной схемы очистных работ для достижения максимальной производительности комбайнового комплекса». Второе место заняла работа инженера по автоматизированным системам управления технологическими процессами участка релейной защиты, автоматики и электропривода управления энергообеспечения Александра Ермилова «Применение системы управления конвейерным транспортом «Грузопоток» как метод уменьшения себестоимости продукции». А специалист сильвинитовой обогатительной фабрики Дарья Цыркова с работой «Выбор оптимального реагента «Депрессора» для обогащения сильвинитовой руды на Гремячинском ГОКе» заняла третье место.
Победителей тепло поздравили руководители и коллеги, выразив надежду, что разработки и идеи участников конференции будут внедрены в производство и принесут пользу предприятию и самим молодым специалистам.
Авторы лучших проектов осенью отправятся на Слет молодых специалистов, где поборются за место победителя итогового корпоративного этапа.