Стартап для студентов-медиков и их проектов - «ПРОЕКТОРИУМ-2018»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-10T13:33:47+03:00

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Студенты Волгоградского медицинского университета привыкли отдыхать активно и коллективно! Ребята организованно посещают театры и музеи, на выходных и каникулах выезжают в турпоездки. Зимой посещается ледовый каток, в межсезонье и летом с вузовским велоклубом - выезды на природу, круглый год занимаются в университетском физкультурно-оздоровительном комплексе «Волгомед» с плавательным бассейном. В летнем лагере ВолгГМУ, расположенном в живописной Волго-Ахтубинской пойме на берегу реки Ахтубы, ежегодно организовывается активный, спортивно-оздоровительный и культурно-массовый отдых. В этом году вторая смена стала еще и тематической. На площадке лагеря прошло масштабное для региона мероприятие – Всероссийский молодежный образовательный форум социально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИУМ–2018», куда съехалось более сотни участников из медицинских и фармацевтических вузов Самары, Москвы, Симферополя, Ульяновска, Пятигорска, Челябинска и Волгограда.

Совмещать полезное и приятное форумчане смогли с самого начала смены. Ведь для ребят была составлена интересная разнообразная программа, которая включала не только насыщенную образовательную часть, а также развлекательную. Студенты проводили свое время на лекциях по различным тематикам, тренингах и мастер-классах, играли в интеллектуальные игры, такие как квиз, медицинские дебаты, «Что? Где? Когда?». Организаторы форума не забывали включить в программу и пляжный отдых, и спортивно-оздоровительные мероприятия, и развлекательные шоу... Для иногородних участников провели экскурсии по городу-герою Волгограду.

Фото из архива ВолгГМУ.

Тем не менее, главной целью «ПРОЕКТОРИУМА-2018» было проведение конкурса социальных и инновационных проектов, который назвали конвейером. Поэтому большую часть своего времени ребята работали над генерацией идей, а затем занимались их воплощением в своих проектах и подготовкой к защитам. Форумчане разбились на 28 команд. В составе почти каждой из них были представители разных вузов из разных городов. Команда должны были представить по одному социальному и одному инновационному проекту. Курировали подготовку тьюторы (выпускники волгоградского медуниверситета, члены научного общества молодых учёных и студентов (НОМУС) ВолгГМУ, уже имеющие подобный опыт, которые уже выигрывали гранты), ставшие наставниками студентов. На предзащитах проектов ребята приобрели навыки общения с жюри. Многие студенты волновались, для них это был первый опыт.

Фото из архива ВолгГМУ.

Защита проектов состоялась ближе к концу смены. В этот день в лагерь приехал ректор ВолгГМУ академик РАН Владимир Петров, который встретился с участниками форума, рассказал о достижениях вуза, уделив внимание новому подразделению ВолгГМУ – научному центру инновационных лекарственных средств, который был сдан в эксплуатацию в самом конце прошлого года. После своего выступления перед форумчанами ректор ответил на вопросы участников мероприятия. Что же касается форума, то академик Владимир Петров всегда поддерживает подобные инициативы, и «ПРОЕКТОРИУМ - 2018» не стал исключением.

- Россия нуждается в новых разработках и в прорывных технологиях во всех отраслях и во всех направлениях медицинской науки! Поэтому наш вуз, наша молодая команда придумала провести это мероприятие, которое теперь будет традиционным и всероссийским. И это очень здорово! - отметил Владимир Петров.

Фото из архива ВолгГМУ.

Инициировал проведение молодежного образовательного форума социально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИУМ - 2018» Валерий Загребин - президент Федерации молодёжных научных обществ медицинских и фармацевтических вузов России, заместитель декана лечебного факультета ВолгГМУ, председатель Совета НОМУС ВолгГМУ.

Подобный форум проходил в университетском лагере и в прошлом году. Правда, тогда его участниками стали только «волгоградцы».

- В прошлом году мы уже получили положительный опыт. Мы подавали заявки на гранты — 9 выиграли и уже реализуются. Более половины реализованы в этом году, - рассказал Валерий Загребин.

По словам лекторов и экспертов «ПРОЕКТОРИУМ-2018» - это реальная возможность разработать с нуля собственный проект, выиграть грант и воплотить свою идею в жизнь. К защите проектов команды отнеслись серьёзно. Студенты в деталях продумывали свои выступления. А члены жюри конвейера старались отобрать проекты, которые реально выполнимы в течение одного года, причем, силами студентов - без привлечения мощных партнеров, чтобы не затягивать срок их реализации. Участники форума подготовили совершенно разные проекты, интересные и перспективные. Главное, что отметили все ребята, - это полученный опыт.

На торжественном закрытии тематической смены лагеря победителям конвейера социальных и инновационных проектов вручили дипломы. Ярким окончанием для всех участников мероприятия стали фейерверк и дискотека.

Фото из архива ВолгГМУ.

Вторая смена лагеря ВолгГМУ, а с ней и молодежный образовательный форум социально-инновационного развития «ПРОЕКТОРИУМ–2018», завершены, но это вовсе не конец, а хорошее начало полезного мероприятия для студентов медицинских и фармацевтических вузов нашей страны – шанс проявить себя и открыть новые возможности.

Владимир Петров среди перспектив для ребят отметил возможность попасть в серьёзную команду и резюмировал:

- Здорово, что форум «ПРОЕКТОРИУМ-2018» состоялся! Ребята создают проекты, которые помогут реализовать многие вопросы, связанные с внедрением новых технологий в лечении, диагностике различных заболеваний. И вот такие форумы способны им помочь воплотить свои идеи в конкурсных проектах. Ну, а мы будем присматриваться! Потому что лучшие из студентов будут приняты к нам в команду взрослых.

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