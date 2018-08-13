Кому отключат горячую воду в Волгограде на неделе с 13 августа
Пока лето и тепло коммунальщики торопятся провести все подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Сотрудники «Концессии теплоснабжения» проверяют каждую котельную Волгограда – чистят, ремонтируют, обновляют механизмы.
Но главное – тестируют теплотрассы. Многие из них давно прохудились и нуждаются в замене. Средний возраст трубопроводов составляет 30-40 лет. Большинство коммуникаций отопления ни разу не ремонтировались капитально, степень их износа превысила 70%. Учитывая, что общая протяженность теплотрасс в Волгограде превышает 1,5 тысячи километров, привести их в порядок одномоментно просто невозможно, а посему эта работа проводится ежегодно в плановом порядке. Как раз летом коммунальщики и ищут слабые места в теплотрассах, чтобы сейчас подлатать дыры. А где-то, возможно, и заменить целые участки. Для этого проводят гидравлические испытания.
Более 90% теплосетей уже протестировали. Но еще остались непроверенные участки. А значит, на очереди есть еще дома, где в ближайшее время отключат горячую воду. Кто попадает в этот список на этот раз? Читайте, смотрите. И не говорите, что вас не предупреждали.
Итак, на этой неделе горячая вода исчезнет в кранах домов по следующим адресам:
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
С 13 по 15 августа
- улица Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116
- улица Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16
Детский сад № 355
Медицинские учреждения: поликлиника № 30
С 14 по 16 августа
- улица Ангарская, 7б, 13
- улица Бурейская, 1, 1а, 1в, 1д
- улица Жирновская, 9
- улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19
- улица Тимофеева, 10
- улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18
- улица Фастовская, 168
- улица Щербина, 10
Также в этот список попали детсады - № 35, 261, 300, 380 и школа № 67,
и медучреждения: областная больница №1, областная психбольница №2, областная наркологическая больница, областная станция переливании крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии.
С 15 по 17 августа
- улица Аракская, 29, 31, 33, 35
- улица Безымянная, 1
- улица Хорошева, 14, 20
и школа-интернат №2
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 14 по 27 августа
- улица Краснознаменская, 6, 7, 8
- проспект Ленина 2, 2а, 5, 6
- улица Ленина, 5, 6, 11, 25
- улица Советская, 3
Детские сады - № 111, центр развития ребенка №2, а также гимназия №3, роддом №2, цирк и Сурские бани.
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 14 по 15 августа
- улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52
С 14 по 28 августа
- улица Ардатовская, 2
- улица Буханцева, 48, 50, 66
- улица Клубная, 13
- улица Чигиринская, 2
и детсады № 30, 32, 55, 115
15 августа
- улица Буханцева, 36, 38, 42
- улица Елисеева, 5, 8, 9, 10
- улица Кузнецкая, 67, 71, 73
16 августа
- улица Буханцева, 20, 22
- улица Воркутинская, 3
- улица Калинина, 11
- улица Липецкая, 3, 3а
- улица Циолковского, 2
а также детский сад № 280
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
С 14 по 27 августа
- улица Тулака, 1а
С 17 по 30 августа
- улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7
- улица Аджарская, 35, 37, 16, 18
- улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19
- улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7
- улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20
- улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21
- улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12
Детский сад № 334 и школа № 93
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 14 августа по 27 сентября – не будет горячей воды в
областной инфекционной больнице №1
С 14 августа по 3 сентября
- улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137
- улица Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94
- улица Вельботная, 3, 5
- улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6
- улица Изоляторная, 2
- улица Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149
- улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12
- улица Люблинская, 4
- улица Маресевой Зины, 3, 9, 15
- улица Минина, 4, 10, 16
- улица Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139
- улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82
- улица Турбинная, 184, 186, 188, 259
- улица Федотова, 4
В списке также детсады №№ 18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377
школы №№ 24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10, ПТУ №21, ПТУ №26
а также Консультативно-диагностический центр для детей №1 и Волгоградский медицинский клинический центр.
КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН
С 14 по 16 августа
- улица 2-я Динамовская, 6а, 7
- улица 2-я Караванная, 21
- улица 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11,13,15
- улица 40 лет ВЛКСМ, 17а
- улица 50 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36а
- улица им. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31
- улица Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23
- улица им. Вучетича, 3, 5, 5а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24
- улица Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9
- проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
- улица Голубева, 1а,3
- улица Гремячинская, 10а, 11, 12а, 18, 20, 26, 28
- улица Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10
- проспект Канатчиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26
- улица Караванная, 37, 41, 43
- улица им. Копецкого, 1а,10
- улица им. Ломакина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24а, 26, 28
- улица Мачтозаводская, 122, 124
- улица им. Моцарта, 17а
- улица Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15
- улица им. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14
- улица Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а
- улица Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16
- улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 6, 7, 13б, 32, 41
- улица Светлоярская, 46
- проспект Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 35а, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55
- улица Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- улица Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105
- улица Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65
- улица Якуба Коласа, 24
Детские сады: №№ 2, 135, 161, 223, 249, 250, 264, 274, 279, 282, 285, 289, 295, 301, 309, 317, 324, 326, 330, 367, 393
Медицинские учреждения: больницы №№ 16, 24; стоматология №12
Образовательные учреждения: школы №№ 31, 38, 113, 117, 118, 124, 134, «Дарование» (плюс детский сад); лицеи №№ 1, 4; Детско-юношеская спортивная школа № 6; гимназия №8; Волгоградский социально-экономический техникум, Волгоградский индустриальный техникум
Прочие потребители: спортивный комплекс «Темп», дворец творчества детей и молодежи (- улица им. Вучетича, 15), «Красная баня» (- улица Олимпийская, 15), баня-сауна (- улица 2я Динамовская, 21), гостиница «Волго-Дон», гостиница «Волга», ИП Приходько А.И. (- улица 40 лет ВЛКСМ, 36)
15 августа
- улица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87
- улица Колесная, 84
И детсад №388
С 16 по 29 августа
- улица Лазоревая, 187, 193
- улица Луговая, 142
- улица Минская, 218, 222, 226
- улица Фролова, 4
и два детсада - №№ 66, 141
ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН
С 16 по 29 августа
- улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
- улица Героев Тулы 11, 13, 15, 17
- улица Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14
- улица Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31
Детские сады: № 55 «Радуга», 201, школа-сад № 10
Медицинские учреждения: психиатрическая больница № 5.