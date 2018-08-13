Кому отключат горячую воду в Волгограде на неделе с 13 августа

СЕГОДНЯ 17:07 2018-08-13T17:09:46+03:00

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Пока лето и тепло коммунальщики торопятся провести все подготовительные работы к предстоящему отопительному сезону. Сотрудники «Концессии теплоснабжения» проверяют каждую котельную Волгограда – чистят, ремонтируют, обновляют механизмы.

Но главное – тестируют теплотрассы. Многие из них давно прохудились и нуждаются в замене. Средний возраст трубопроводов составляет 30-40 лет. Большинство коммуникаций отопления ни разу не ремонтировались капитально, степень их износа превысила 70%. Учитывая, что общая протяженность теплотрасс в Волгограде превышает 1,5 тысячи километров, привести их в порядок одномоментно просто невозможно, а посему эта работа проводится ежегодно в плановом порядке. Как раз летом коммунальщики и ищут слабые места в теплотрассах, чтобы сейчас подлатать дыры. А где-то, возможно, и заменить целые участки. Для этого проводят гидравлические испытания.

Более 90% теплосетей уже протестировали. Но еще остались непроверенные участки. А значит, на очереди есть еще дома, где в ближайшее время отключат горячую воду. Кто попадает в этот список на этот раз? Читайте, смотрите. И не говорите, что вас не предупреждали.

Итак, на этой неделе горячая вода исчезнет в кранах домов по следующим адресам:

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 13 по 15 августа

- улица Ангарская, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 69/5, 69/6, 71, 71а, 71 б, 108, 112, 114, 116

- улица Рыбалко, 3, 8, 10, 12, 12а, 14, 14 б, 16

Детский сад № 355

Медицинские учреждения: поликлиника № 30

С 14 по 16 августа

- улица Ангарская, 7б, 13

- улица Бурейская, 1, 1а, 1в, 1д

- улица Жирновская, 9

- улица Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19

- улица Тимофеева, 10

- улица Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18

- улица Фастовская, 168

- улица Щербина, 10

Также в этот список попали детсады - № 35, 261, 300, 380 и школа № 67,

и медучреждения: областная больница №1, областная психбольница №2, областная наркологическая больница, областная станция переливании крови, центр медицины катастроф, центр гигиены и эпидемиологии.

С 15 по 17 августа

- улица Аракская, 29, 31, 33, 35

- улица Безымянная, 1

- улица Хорошева, 14, 20

и школа-интернат №2

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 14 по 27 августа

- улица Краснознаменская, 6, 7, 8

- проспект Ленина 2, 2а, 5, 6

- улица Ленина, 5, 6, 11, 25

- улица Советская, 3

Детские сады - № 111, центр развития ребенка №2, а также гимназия №3, роддом №2, цирк и Сурские бани.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 14 по 15 августа

- улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52

С 14 по 28 августа

- улица Ардатовская, 2

- улица Буханцева, 48, 50, 66

- улица Клубная, 13

- улица Чигиринская, 2

и детсады № 30, 32, 55, 115

15 августа

- улица Буханцева, 36, 38, 42

- улица Елисеева, 5, 8, 9, 10

- улица Кузнецкая, 67, 71, 73

16 августа

- улица Буханцева, 20, 22

- улица Воркутинская, 3

- улица Калинина, 11

- улица Липецкая, 3, 3а

- улица Циолковского, 2

а также детский сад № 280

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 14 по 27 августа

- улица Тулака, 1а

С 17 по 30 августа

- улица Авиаторская, 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 5, 7

- улица Аджарская, 35, 37, 16, 18

- улица Карла Маркса, 7, 9,11, 13, 15, 17, 19

- улица Льва Толстого, 1, 1а, 1б, 5, 5а, 7

- улица Тулака, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 8/1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20

- улица Туркменская, 12, 14, 14а, 19, 21

- улица Ярославская, 4, 6, 8, 10, 12

Детский сад № 334 и школа № 93

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 14 августа по 27 сентября – не будет горячей воды в

областной инфекционной больнице №1

С 14 августа по 3 сентября

- улица 64-й Армии, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 119а, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137

- улица Быстрова, 54, 58, 62, 64,80а, 84, 84а, 84б, 86, 88, 88а, 90, 92, 94

- улица Вельботная, 3, 5

- улица Закавказская, 1, 2, 2а, 6

- улица Изоляторная, 2

- улица Кирова, 92, 92а, 92б, 94, 96, 98, 98а, 98б, 105, 107а, 107б, 123, 125, 127, 127а, 128, 129, 130б, 132б, 134в, 133, 133а, 135, 135а, 137а, 147, 149

- улица Колосовая, 6, 8, 8а, 10, 12

- улица Люблинская, 4

- улица Маресевой Зины, 3, 9, 15

- улица Минина, 4, 10, 16

- улица Никитина, 119, 121, 125, 127, 127а, 131, 133, 135, 137, 139

- улица Одоевского, 50, 52, 56, 57, 58, 59, 68а, 80, 80а, 82

- улица Турбинная, 184, 186, 188, 259

- улица Федотова, 4

В списке также детсады №№ 18, 75, 85, 255, 284, 292, 325, 339, 368, 377

школы №№ 24, 56, 100, лицей № 10, гимназия №10, ПТУ №21, ПТУ №26

а также Консультативно-диагностический центр для детей №1 и Волгоградский медицинский клинический центр.

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 14 по 16 августа

- улица 2-я Динамовская, 6а, 7

- улица 2-я Караванная, 21

- улица 2-я Штурманская, 2, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11,13,15

- улица 40 лет ВЛКСМ, 17а

- улица 50 лет Октября, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 36а

- улица им. Бахтурова, 21, 23, 27, 29, 31

- улица Брестская, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

- улица им. Вучетича, 3, 5, 5а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 19, 20, 22, 24

- улица Гагринская, 1, 5, 7, 7а, 9

- проспект Героев Сталинграда, 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

- улица Голубева, 1а,3

- улица Гремячинская, 10а, 11, 12а, 18, 20, 26, 28

- улица Зерноградская, 1а, 2, 3, 6, 8, 10

- проспект Канатчиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26

- улица Караванная, 37, 41, 43

- улица им. Копецкого, 1а,10

- улица им. Ломакина, 1, 1а, 3, 5, 5а, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24а, 26, 28

- улица Мачтозаводская, 122, 124

- улица им. Моцарта, 17а

- улица Николаевская, 4, 6, 11, 13, 15

- улица им. Панферова, 2, 4а, 6, 8, 10, 12, 14

- улица Пятиморская, 15, 37, 39, 41, 41а

- улица Российская, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16

- улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 6, 7, 13б, 32, 41

- улица Светлоярская, 46

- проспект Столетова, 2, 2а, 6, 32, 34, 35а, 38, 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55

- улица Танеева, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20

- улица Удмуртская, 2, 4, 6, 14, 20, 22, 24, 28, 30, 36, 38, 45, 47а, 51, 69, 71, 91, 93, 95, 97, 99, 103, 105

- улица Фадеева, 29, 31, 33, 33а, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 59, 63, 65

- улица Якуба Коласа, 24

Детские сады: №№ 2, 135, 161, 223, 249, 250, 264, 274, 279, 282, 285, 289, 295, 301, 309, 317, 324, 326, 330, 367, 393

Медицинские учреждения: больницы №№ 16, 24; стоматология №12

Образовательные учреждения: школы №№ 31, 38, 113, 117, 118, 124, 134, «Дарование» (плюс детский сад); лицеи №№ 1, 4; Детско-юношеская спортивная школа № 6; гимназия №8; Волгоградский социально-экономический техникум, Волгоградский индустриальный техникум

Прочие потребители: спортивный комплекс «Темп», дворец творчества детей и молодежи (- улица им. Вучетича, 15), «Красная баня» (- улица Олимпийская, 15), баня-сауна (- улица 2я Динамовская, 21), гостиница «Волго-Дон», гостиница «Волга», ИП Приходько А.И. (- улица 40 лет ВЛКСМ, 36)

15 августа

- улица Куйбышева, 47, 47а, 49, 51, 53, 59, 59, 87

- улица Колесная, 84

И детсад №388

С 16 по 29 августа

- улица Лазоревая, 187, 193

- улица Луговая, 142

- улица Минская, 218, 222, 226

- улица Фролова, 4

и два детсада - №№ 66, 141

ТРАКТОРОЗАВОДСКОЙ РАЙОН

С 16 по 29 августа

- улица Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

- улица Героев Тулы 11, 13, 15, 17

- улица Колумба, 1б, 5, 5а, 5б, 7, 14

- улица Шипки, 25, 27, 27а, 29, 31

Детские сады: № 55 «Радуга», 201, школа-сад № 10

Медицинские учреждения: психиатрическая больница № 5.