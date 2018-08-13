Астраханка продала бизнес и машину, чтобы путешествовать на УАЗике по миру

СЕГОДНЯ 16:37 2018-08-13T17:16:31+03:00

Когда ребята вернутся домой в Астрахань, они еще не знают. Фото: из личного архива героев публикации

Вместе с ней в поездку отправились муж и двухлетний сын

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У Ксюши Цушко из Астрахани была не жизнь, а мечта. Хорошая квартира, свой стабильный бизнес, надежный автомобиль. Но как оказалось, это совсем не то, чего она хотела. Чтобы исполнить настоящую мечту – стать человеком мира - астраханка со всем этим с этим рассталась.

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Путешествовать Ксюша хотела, когда еще была ребенком. Свои желания воплощала в картинах – астраханка закончила художественную школус отличием. А вот в первый большой вояж отправилась только с мужем – на автомобиле на Черное море.

- Мы там были всего несколько дней, но впечатления остались до сих пор: это природы, море, горы, сам воздух, - с воодушевлением вспоминает Ксения.

С Андреем Ксюша познакомилась на работе. Это был служебный роман двух мерчендайзеров. Но работа на чужого дядю девушке быстро надоела и она рискнула на достаточно авантюрный проект.

- Я открыла и в течение десяти лет руководила федеральным представительством портала «Геометрия» в Астрахани. Сейчас это один из самых популярных ресурсов в регионе. Муж тоже ушел из компании и работал на крупных строительных объектах в Астрахани и Крыму.

Пара купила двухуровневую квартиру. Ремонт делал Андрей с братом. Получился дизайнерский лофт, достойный любого модного журнала об интерьере.

Семья полгода провела в Азии. Фото: из личного архива героев публикации

А два года назад в семье появился Левушка. Мальчишка еще ходить не умел, а его уже брали во всевозможные поездки. И именно рождение ребенка стало тем переломным моментом, после которого Андрей с Ксюшей решились.

- Я продала свой бизнес, машину. Чтобы что-то новое большое пустить в свою жизнь, нужно от чего-то отказаться. Это было взвешенным шагом, к которому мы шли не один месяц, - рассказывает астраханка.

Семья подала объявление о сдаче в аренду двух квартир (в том числе лофта) и стала собираться в дорогу.

В ноябре 2017 года втроем из серой осенней Астрахани они отправились путешествовать по Азии. Ребята переезжали из страны в страну, с одного берега на другой. Домой вернулись только к лету, полные впечатлений и уверенности в правильности своего выбора. Доволен остался и сын.

- Такой образ жизни только на пользу Льву. Ведь уже давно известно, что путешествия являются одним из лучших средств по развитию головного мозга, укреплению иммунитета, по поддержанию отличной физической формы и отличного настроения, - уверена Ксения.

Идеальное детство для мальчика Левы. Фото: из личного архива героев публикации

ДОМ НА КОЛЕСАХ

Ребята поселились после возвращения в доме брата Андрея и стали готовиться к новому приключению.

- Муж мечтал в детстве стать водителем автобуса, я о путешествиях. Мы решили соединить наши мечты. Для воплощения выбрали УАЗ. Во-первых, очень бюджетный автомобиль и автозапчасти, во-вторых, его легко можно починить во многих случаях практически в любом месте, в-третьих, нам он очень нравится визуально, и мы хотели быть заметными в Европе

Обычный УАЗик превратили в дом на колесах за месяц. Фото: из личного архива героев публикации

За месяц они создали себе дом на колесах. В дело пошла даже старая милицейская "буханка" из Камызякского района. Правда, она оказалась такой древней, что пригодились только задние двери.

В доме на колесах есть, где спать и отдыхать. Фото: из личного архива героев публикации

- Все переделки мы сделали почти за месяц, поменяли полностью экстерьер и интерьер, и технически кое-какие детали заменили, остальным произвели ревизию. Мы с Левой как могли помогали папе. У мужа золотые руки, так что теперь в машине есть, где спать, где есть и отдохнуть. Я покрасила нашу «буханочку» в оранжевый цвет. Если присмотреться, на ней можно увидеть горы, птиц, крылья, растения, реки, водопады. И она готова к самым экстремальным испытаниям.

У ребят каждый день новые впечатления. Фото: из личного архива героев публикации

7 августа ребята выехали из Астрахани и направились через Дагестан в Азербайджан. Маршрут известен всего лишь на пару недель вперед: по плану Грузия, Армения, Турция. А потом – как карты лягут. В планах побывать везде.

- Многие нас поддерживают, помогают, - говорит Андрей Жиленков, муж Ксюши. - Родители, конечно, переживают, ведь это необычный выбор: примеров мало, а что-то новое всегда пугает. Мы не знаем, на сколько нам хватит денег. Пока сдаём две квартиры и тратим накопленные средства и деньги с продажи автомобиля. Конечно, думаем как дальше, находим решения для экономии бюджета, время покажет. Бытовые трудности нас не пугают.

А пока Ксюша и ее муж постят потрясающие фотографии из путешествия и делятся своими впечатлениями.

Наша машинка привела сегодня в гости к чудесной семье! Вчера они увидели нас на улицах Дербента и уже сегодня пригласили на обед. Гостеприимные Диана и Вячеслав накормили нас вкуснейшим обедом и рассказали нам много чего интересного и про Дагестан и про Баку. Очень тепло на душе от таких встреч! Спасибо, ребята!»

Ксения ведет дневник путешествия: это гостеприимная семья из Дербента. Фото: из личного архива героев публикации

«Сегодня проснулись и оказались прямо в центре настоящего Азербайджанского рынка. Буйство красок, вкусов. Такая вкуснота, да и ещё по супер дешёвым ценам! Такой дешевый инжир я не видела ещё нигде 45 рублей за кило. Купили сразу целый ящик!»

«Я так счастлива, несмотря на все наши поломки и переживания. Мне так нравятся новые места, люди, передвижения. И конечно я по уши влюблена в наш дом и нашу новую жизнь!»