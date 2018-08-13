В Волгограде прощаются с директором музея "Сталинградская битва" Алексеем Васиным

СЕГОДНЯ 11:07 2018-08-13T11:18:32+03:00

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Утром 13 августа к музею «Сталинградская битва» идет буквально нескончаемый поток людей. С цветами в руках и скорбью на лицах. Волгоградцы пришли сюда, чтобы проводить в последний путь директора этого комплекса Алексея Васина. 11 августа на 52-м году жизни он скоропостижно скончался в своем доме.

Прощаются с Алексеем Васиным в Триумфальном зале музея. У гроба – почетный караул из числа часовых с Мамаева кургана. Каждые полчаса солдаты сменяют друг друга.

Проститься с коллегой и другом пришли тысячи волгоградцев. Среди них и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, председатель регионального комитета по культуре Владимир Попков, депутаты областной думы.

Новость о смерти Алексея Васина шокировала многих. 51 год – возраст расцвета. Его не стало в одно мгновение. Оторвался тромб.

В этом году ему должно было исполниться 52 года.Фото: Екатерина СИМОХИНА

Люди несут огромные венки, постоянно подвозят цветы и букеты. На экране показывают фото из разных лет жизни директора музея.

Многие в своей речи говорят, что он был выдающимся человеком, добрым, харизматичным, неравнодушным. Он подавал пример. Таким он и останется в нашей памяти.

Отпевание запланировано на час дня. Похоронят Алексея Васина на Димитриевском (Центральном) кладбище Волгограда.

СПРАВКА «КП»

Алексей Васин родился в 1966 году на Дальнем Востоке. Он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. Затем работал председателем комитета по делам культуры администрации Волгограда, руководил филиалами Государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в Пятигорске и Архангельске.

С 2010 года Алексей Викторович возглавлял музей-заповедник. Он смог сделать его лучшим в России, постоянно внедрял новые проекты. Это при нем Родина-мать заиграла огнями, и волгоградцы увидели «Свет Великой Победы». Это по его задумке в музее стали делать видеоинсталляции. Это он добился реконструкции монумента Родина-мать. К сожалению, заканчивать грандиозное обновление будут уже без него.

Васин не раз получал государственные награды, имел Благодарности Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.