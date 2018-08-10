2018-08-10T15:58:41+03:00
Авто

Волгоградец 1353 раза нарушил ПДД

В среднем, он получал по штрафу каждый день
Сергей ВИКТОРОВ
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Водитель умудрился 1353 раза нарушить ПДД. Фото: соцсетиВодитель умудрился 1353 раза нарушить ПДД. Фото: соцсети
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31-летний житель Волгограда поставил абсолютный рекорд по количеству и сумме неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения. В «копилке» мужчины – 1353 неоплаченных штрафа, а общая их сумма – около полутора миллионов рублей.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе региональной полиции, 9 августа сотрудники ГИБДД и судебные приставы вышли в очередной рейд – ловить нарушителей ПДД и злостных неплательщиков штрафов. Вдруг внимание полицейских привлекла «Лада Приора». Ее водитель ехал по каким-то своим, одному ему известному правилам дорожного движения. Взмах жезла, и «Лада» послушно припарковалась у бордюра. За рулем сидел 31-летний мужчина, уроженец одной из республик Северного Кавказа. Когда его проверили приставы, то выяснили, что на мужчину составлено 1353 протокола за нарушение правил дорожного движения. Общая сумма штрафов – около полутора миллионов рублей.

Еще одна любопытная деталь выяснилась, когда мужчину «пробили» по базам ГИБДД. Выяснилось, что в 2015 году его лишили водительского удостоверения за езду в нетрезвом состоянии. Более того, за последний год его еще четырежды ловили пьяным за рулем и возбуждали уголовные дела. Но даже это не мешало мужчине снова и снова садиться за руль. Хотя санкция статьи вполне подразумевает реальное лишение свободы для злостных нарушителей. Тем не менее, мужчине раз за разом каким-то чудесным образом удавалось выходить сухим из воды.

Задержанный достал телефон, и уже через несколько минут к месту задержания подъехали многочисленные родственники и друзья лихача. Они настойчиво уговаривали судебных приставов и полицию «договориться на месте». Не получилось. «Приору» арестовали и отправили на штрафстоянку. У должника есть десять дней для того, чтобы расплатиться с государством. В противном случае машина уйдет с молотка, а все проданные деньги пойдут на погашение штрафов.

К слову, «Приору», на которой он ездил, должник купил. Вот только переоформлять машину на себя не торопился, и все штрафы шли прежнему владельцу. К счастью, тому удалось доказать, что машина давно продана и «отбиться» от космической суммы.

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