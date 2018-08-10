Волгоградцам на День города подарят чистые улицы, обновленный подземный переход и Ивана Дорна

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-10T15:35:58+03:00

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Волгоград вовсю готовится к празднованию своего дня рождения. В этом году наш город будет праздновать свои 429 лет 1 и 2 сентября. Времени осталось немного, а работы еще хоть отбавляй. Сегодня, 10 августа, глава администрации Волгограда Виталий Лихачев провел заседание оргкомитета по подготовке к Дню города. Послушал подчиненных, что сделано, как идет работа, раздал указания.

Лихачев распорядился навести порядки в каждом уголке города: побелить деревья, покосить траву. По возможности завершить ремонты во дворах и на дорогах, где они сейчас ведутся.

- Люди должны прочувствовать, что День города – это праздник. Давайте подарим жителям новые дворы, сделаем их быстро и качественно, - акцентировал внимание подчиненных Виталий Лихачев.

Отдельно остановился на подземном пешеходном переходе у больницы Ильича в Краснооктябрьском районе, который сегодня разбит настолько, что туда страшно спускаться.

- Переход, конечно, сегодня в ужасном состоянии, и его срочно надо ремонтировать, - напомнил глава подчиненным.

Оказывается, работы там уже идут.

- Мы все ваши замечания и пожелания учли и до конца августа ремонт закончим, - заверил глава Краснооктябрьского района Иван Дронов.

Так что ко дню города у волгоградцев будет еще один подарок.

Обсудили и праздничное оформление города. На улицах Волгограда ко Дню города установят 400 поздравительных конструкций и 350 флагов. Разработали даже фирменный логотип к празднику – «Волгоград - город ярких людей». А еще по всему городу развесят баннеры, на которых будут фотографии самых талантливых волгоградских мальчишек и девчонок, а также творческие коллективы – гордость города. По такому случаю этим «звездочкам» накануне устроили настоящую фотосессию.

Подготовили к празднику и обширную программу. А чтобы волгоградцы не пропустили важные фестивали и концерты, на остановках общественного транспорта разместят список - где, что и когда будет. Кроме того, впервые мэрия сделала интерактивную карту мероприятий, где можно одним кликом узнать о каждом запланированном событии. Напечатали и 10 тысяч буклетов с программой на День города, которые волонтеры будут раздавать горожанам и гостям на улицах города.

Кстати, сегодня приоткрыли завесу тайны - главным хедлайнером праздничного концерта станет Иван Дорн. Он выступит 1 сентября у интерактивного музея "Россия-моя история". А завершится его концерт красочным фейерверком.

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