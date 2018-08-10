Volkswagen Caravelle: Коммерческий транспорт и/или символ семейного авто!?

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-10T13:23:22+03:00

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Популярность автомобильных поездок по стране возрастает год от года. Хорошо всей семьей выехать на море, проехаться по Золотому кольцу или рвануть на север в Карелию. Страна у нас большая и возможностей для путешествия на машине множество. Такие поездки особенно хороши, когда в семейной компании ты не едешь по маршруту из точки А в точку Б, а останавливаешься в интересных местах, заезжаешь в незнакомые городки. Те, у кого есть дети, резонно заметят, что путешествие с ними – это поездки с большим количеством вещей, трудно предугадать заранее, что может понадобиться. В результате, какой бы вместительный автомобиль ни был, все в него не умещается, поэтому приходиться ждать пока дети вырастут или ограничивать себе маршрут. В таких случаях на помощь приходит минивен. В основном наших сограждане микроавтобусы воспринимаются как коммерческие авто для перевозок пассажиров в городе. В основе этого негативный опыт поездок на отечественных авто с минимальным уровнем комфорта. В Европе и США минивены – это наиболее распространенный класс семейных авто, который активно используются гражданами как в обычных условиях, а в особенности для автомобильных поездок. Даже в соседней Беларуси доля этих авто в частных руках значительна. Одним из лидеров являются микроавтобусы немецкого концерна Volkswagen. Volkswagen Transporter[1], или Bully[2], стал вторым легковым автомобилем «народного бренда» и появился на свет в конце 1949 года. Сейчас немецкий производитель выпускает минивены на любой вкус - вместительный грузовой фургон Transporter, подвижный представительский Multivan[3] и универсальная Caravelle. Последняя модель отлично подходит для роли семейного микроавтобуса.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Микроавтобус выпускается с короткой и длинной базой более чем с 30 модификациями салона, двумя бензиновыми моторами в 140 и 204 л. с., а также с тремя версиями двухлитрового дизельного двигателя — 104, 140 и 180 л. с. В тандеме с ними работают пяти - или шестиступенчатая «механика», а также DSG[4] с двумя сцеплениями и семью передачами. Привод — или передний, или полный.

Наличие автономного отопителя с независимым аккумулятором позволяет в любой мороз прогреть мотор и салон за 20 минут, не запуская при этом двигатель.

Volkswagen Caravelle – отличный семейный автомобиль. Фото: Волга-Раст.

КОМПЛЕКТАЦИИ

Количество вариантов Caravelle, которые можно выбрать в салоне официального дилера просто поражает. В России доступны 4 комплектации:

Trendline[5];

Comfortline[6];

Highline[7];

Edition[8].

Вышеперечисленные комплектации можно по своему выбору оснастить одним из 5 двигателей (бензиновым или дизельным) и добавить механическую или автоматическую коробку. А кроме этого доступна версия Caravelle с полным приводом – 4Motion[9] на ней не страшны съезды с асфальта и поездки по бездорожью. Полный привод на основе многодисковой муфты с электронным управлением добавляет уверенности даже при динамичной езде по сухому асфальту, а во время снегопада или на бездорожье его значение сложно переоценить. Volkswagen устанавливает его на Caravelle с бензиновым или дизельными двигателями, механической коробкой или автоматом.

ПРАКТИЧНЫЙ ПРОСТОРНЫЙ САЛОН С БОЛЬШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ТРАНСФОРМАЦИИ

Внутри автомобиля обращает на себя внимание большее количество самих посадочных мест и удобная посадка на третий ряд пассажиров. Между рядами кресел в салоне остается достаточно места для свободного передвижения внутри.

Инженеры Volkswagen при проектировании внутреннего пространства авто уделили много внимания надежности и практичности. В полу есть много "такелажных" петель – закрепить груз не проблема. Если оставить только передние сиденья, можно перевозить длинномеры до 3500 мм.

Volkswagen Caravelle: удобная организация пространства вокруг водителя. Фото: Волга-Раст.

Боковая дверь с электродоводчиком - сдвижная, установлена справой стороны авто. Благодаря этому открывается она всегда со стороны тротуара, что удобно и при погрузо-разгрузочных работах, и при перевозке детей – никто на проезжую часть не выбежит.

Caravelle – микроавтобус, разными помощниками он оснащен не меньше чем многие седаны бизнес-класса:

Rest Assist[10] следит за тем, чтобы водитель не задремал за рулем, а если он начинает клевать носом, тут же сигналит;

City Emergency Braking[11] остановит автомобиль со скорости до 30 км/ч перед внезапным препятствием;

Side Assist[12] - при смене полосы движения на скорости свыше 30 км/ч предупреждает водителя о наличии помех в слепой зоне;

Парктроник Park Pilot[13] – предупреждает о препятствии спереди и сзади;

Электронный усилитель голоса - микрофон, установленный в передней части салона, усилит и передаст в штатные динамики голос водителя так, что его хорошо услышат на заднем ряду.

УПРАВЛЯЕМОСТЬ

Для водителя автомобиль вполне удобен — управляется, как легковушка, сидишь выше большинства, обзорность отличная, все под рукой.

В плане динамики машина уверенно едет как в городском поток, так и на трассе с крейсерской скоростью 120 км в час. На нагрузку практически не реагирует — что едешь один, что с 600 кг песка и цемента в багажнике — динамика не снижается. Дизельный мотор и вместительный бак (80 л) позволяют не переживать по поводу заправок при поездках на большие расстояния.

Полноприводный микроавтобус Volkswagen Caravelle. Фото: Волга-Раст.

Удобная посадка водителя, хорошая обзорность и идеальные геометрические формы позволяют Caravelle без проблем парковаться на тесных городских улицах. Главное – найти свободное место для пятиметрового автомобиля.

Тестовая Caravelle с 140-сильным дизелем постоянно провоцировала на активный спортивный стиль управления. Наш минивен первым уходил со светофора и резво обгонял легковушки на трассе. Комфорт пассажирам в салоне обеспечивала работа подвески, над филигранными настройками которой поработали инженеры Volkswagen. Работу адаптивных амортизаторов с электронной настройкой начинаешь ощущать сразу – они улучшают управляемость и комфорт путем изменения жёсткости подвески. Для продвинутых водителей доступны 3 режима настройки работы шасси: Normal[14], Comfort[15] и Sport[16].

Записаться на тест-драйв можно у официального дилера Volkswagen Волга-Раст по телефону (8442) 78-11-11.

[1] Транспортер

[2] Булли

[3] Мультивен

[4] ДСГ

[5] Трендлайн

[6] Комфортлайн

[7] Хайлайн

[8] Эдишн

[9] 4Моушн

[10] Рест ассист

[11] Сити Эмерженси Брейкинг

[12] Сайд ассист

[13] Парк пилот

[14] Нормал

[15] Комфорт

[16] Спорт

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