2018-08-10T12:12:20+03:00
Общество

Волгоградское колесо обозрения испытают мешками с песком

Рабочие уже смонтировали 11 кабинок для посетителей аттракциона
Сергей ВИКТОРОВ
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На колесе обозрения смонтировали уже 10 кабинокНа колесе обозрения смонтировали уже 10 кабинокФото: Андрей ПЕТРОВ
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В Центральном парке культуры и отдыха продолжается сборка нового колеса обозрения. Рабочие за два дня уже смонтировали 10 кабинок для посетителей аттракциона.

Как сообщает «КП-Волгоград», на установку одной кабинки у рабочих уходит от силы полчаса. На грузовике-манипуляторе их подвозят от места хранения к месту установки, после чего рабочие с двух сторон вкручивают по шесть болтов с усилием на излом пять тонн каждый, при условии, что масса кабинки, полностью загруженной пассажирами, составляет примерно 1100 килограммов.

Кабинки к месту установки везут на грузовичке-манипуляторе Фото: Андрей ПЕТРОВ

Кабинки к месту установки везут на грузовичке-манипулятореФото: Андрей ПЕТРОВ

После того, как закончится монтаж конструкций, подрядчик благоустроит территорию, а колесо обозрения подвергнется итоговым испытаниям. В каждую из 20 кабин загрузят по 12 мешков с песком и запустят колесо. Предполагается, что тестовый запуск продлится целый день, в ходе которого специалисты и проверяющие будут искать малейшие недочеты в работе техники.

Установка кабинки занимает около получаса Фото: Андрей ПЕТРОВ

Установка кабинки занимает около получасаФото: Андрей ПЕТРОВ

К слову, сами кабинки из соображений безопасности и комфорта обшиты автомобильным триплексом – особым видом стекла, которое не разбивается на мелкие осколки, а в случае повреждения – покрывается трещинами, но сохраняет свою форму. Также из соображений безопасности открыть кабинку изнутри невозможно. Это сделано, как говорится, на всякий случай. Чтобы ни у кого не возникло даже малейшей возможности выйти из кабинки на максимальной высоте. К слову, самая верхняя точка колеса поднимается на высоту порядка 50 метров, откуда открываются великолепные виды на Волжскую ГЭС, Волго-Ахтубинскую пойму и центр города.

Испытывать колесо обозрения будут мешками с песком Фото: Андрей ПЕТРОВ

Испытывать колесо обозрения будут мешками с пескомФото: Андрей ПЕТРОВ

Завершающим штрихом станет благоустройство прилегающей территории – подрядчик проложит поливочный водопровод и высадит порядка 3,5 тысяч квадратных метров травы. А в будущем здесь появятся теннисные корты, площадки ГТО и универсальная сезонная площадка для занятия хоккеем, баскетболом и волейболом. Для детей в ЦПКО появится веревочный городок и роллердром.

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