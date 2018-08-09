2018-08-09T16:23:28+03:00
Экономика

Промсвязьбанк снизил ставки по ипотечным программам до 8,6% годовых

Ипотеку можно оформить в режиме «единого» окна
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9 августа 2018 года, Москва - Промсвязьбанк снизил до 8,6% годовых ипотечные ставки по партнерским программам с агентствами недвижимости и застройщиками на приобретение готового и строящегося жилья, а также до 8,9% годовых на рефинансирование ипотеки.

Ипотеку можно оформить в режиме «единого» окна — необходимо просто заполнить анкету в офисе выбранного партнера Промсвязьбанка — в агентстве недвижимости или в офисе застройщика.

«Работая совместно с партнерами, мы можем предоставлять клиентам лучшие финансовые условия, высокую скорость принятия решения и оперативное проведение сделки для покупки квартиры-мечты, — говорит начальник управления ипотечных продаж Промсвязьбанка Татьяна Чернышева. — Мы понимаем, как важен принцип «единого» окна для современного клиента. Именно поэтому преференции для наших партнеров позволяют клиентам получить выгодную ставку и заполнить заявку в наиболее комфортных для него условиях — на рабочем месте, на территории партнера или дома за чашечкой кофе. Но при этом клиенты всегда могут прийти в офисы Промсвязьбанка».

Промсвязьбанк сотрудничает с более чем 1000 партнеров в сфере продаж жилой недвижимости, в число которых входят застройщики и агентства недвижимости. Сегодня ипотеку можно оформить в 23 городах, до конца августа этот продукт станет доступен в 55 городах страны.

Подробнее с условиями ипотечных предложений Промсвязьбанка можно ознакомиться на сайте или по телефону ипотечного центра в Волгограде (8442) 999 000.

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