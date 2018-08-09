Лайфхак: как бесплатно лечиться в отпуске

СЕГОДНЯ 14:00 2018-08-09T15:54:57+03:00

Отправляясь в отпуск по России, вы думаете, что полис ОМС действует только в вашем регионе, а в случае болезней на отдыхе придется лечиться платно? Эта информация для тех, кто не хочет платить деньги за то, что можно получить бесплатно

Изменить размер текста: A A

Руководитель службы экспертизы и защиты прав застрахованных Волгоградского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Наталья Дмитриевна Ерёмина комментирует самые распространенные примеры нарушений прав отпускников в медицинских организациях:

1. Отказ в оказании неотложной медицинской помощи в связи с тем, что гражданин, находясь в другом регионе, забыл полис ОМС дома

Неотложная и экстренная медпомощь оказывается застрахованным безотлагательно и бесплатно, при этом гражданин не обязан предъявлять полис ОМС. (ч. 2 ст. 11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ).

2. Требование перерегистрации полиса на территории временного пребывания

Полис ОМС является документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования. Если вам отказали в медицинской помощи по полису ОМС, выданном в другом субъекте РФ, или просят переоформить полис ОМС на другую организацию, следует обращаться в Территориальный фонд ОМС субъекта, в котором находитесь.

3. Требование оплаты оказанных услуг, входящих в систему ОМС при предъявлении полиса из другого региона

Права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи, установленные базовой программой обязательного медицинского страхования, являются едиными на всей территории Российской Федерации. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, а также перечень видов бесплатной высокотехнологичной медицинской помощи зафиксирован в Федеральном законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ.

4. Отказ в повторном приеме узкого специалиста при предъявлении полиса из другого региона

В случае необходимости повторного приема в рамках оказания медицинской помощи по одному случаю заболевания, при первоначальном обращении в медицинскую организацию по экстренным или неотложным показаниям - отказ неправомерен. Правомерным, например, может считаться отказ в приеме узкого специалиста в случае плановых медицинских осмотров в рамках диспансерного наблюдения за ранее установленным заболеванием вне обострения. В этом случае, администрация медорганизации может поставить вопрос о прикреплении.

5. Отказ в оказании или требование оплаты медицинской помощи при острой зубной боли при предъявлении полиса из другого региона

Острая зубная боль относится к состояниям, требующим оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и отказ будет неправомерным.

6. Отказ в оказании медицинской помощи детям при отсутствии законных представителей или доверенности у сопровождающего лица на право добровольного согласия на лечение ребенка

Отказ в оказании неотложной или экстренной медицинской помощи ребенку по причине отсутствия законных представителей или отсутствия у сопровождающих ребенка доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, обязательно возьмите с собой полисы ОМС для каждого члена семьи. Будьте внимательны и не стесняйтесь отстаивать свои права. Если в регистратуре медорганизации отказывают в оказании медицинской помощи – обратитесь в администрацию медицинского учреждения или Территориальный Фонд ОМС данного региона.

СПРАВКА О КОМПАНИИ

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осуществляет деятельность с 1998 г. Количество застрахованных - более 19 млн человек. Региональная сеть - более 660 подразделений в 40 субъектах РФ. СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность по ОМС: контролирует качество обслуживания застрахованных при получении медпомощи в системе ОМС, обеспечивает защиту прав застрахованных граждан, восстанавливает нарушенные права граждан в досудебном и судебном порядке. В 2018 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг надежности и качества услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по применяемой шкале уровень надежности и качества услуг в рамках программы ОМС). На протяжении уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий уровень оценки.

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед». Лиц. ОС № 3230-01. Реклама