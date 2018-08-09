Спорт и рок: День физкультурника в Волгограде отметят в парке у нового стадиона

СЕГОДНЯ 11:48 2018-08-09T11:56:49+03:00

Стритбол с набережной в этом году перенесется в парк напротив стадиона "Волгоград Арена". Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Комсомолка» расскажет, куда пойти и что посмотреть в городе на этой неделе

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На этой неделе во всех районах Волгограда и области отметят День физкультурника. Спортивные праздники пройдут в парках и на стадионах. Самое массовое мероприятие администрация города готовит в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». Начнется оно в 10.00 утра в субботу, 11 августа. И продлится весь день. Гости праздника смогут принять участие или поболеть за других в турнирах по уличному баскетболу, мини-футболу, шахматам и кроссфиту. В программе праздника так же фестиваль ГТО и показательные выступления спортсменов.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, в празднике примут участие известные волгоградские спортсмены – Олимпийсая чемпионка Лариса Ильченко, чемпион Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Алексей Савостин и чемпионка Параолимпийских игр по легкой атлетике и заслуженный мастер спорта Любовь Васильева.

Если вы не играете в стритбол или футбол, но вас тоже тянет на подвиги, можете попробовать свои силы в сдаче нормативов. Например, подтянуться на турнике, попрыгать в длину или ударить боксерскую грушу. Жим штанги, перетягивание каната и многие другие развлечения будут доступны всем желающим. Ну а в 18.00, после хорошей тренировки, всех физкультурников и их болельщиков ждет рок-концерт. В амфитеатре парка выступят выпускники школы рока «High Road» и другие рок-звезды.

ЧТО ЕЩЕ

Сеанс одновременной игры в шахматы для всех желающих без возрастных ограничений устроят в пятницу, 10 августа, в Комсомольском саду (за НЭТом). Регистрация участников начнется с 17.00.

Остап Бендер проведет сеанс одновременной игры с юными любителями шахмат города «В…» в детской областной библиотеке (ул. Рокоссовского, 48) 8 августа в 11.00. Ребята отправятся в Зазеркалье, где им пригодится не только умение играть в шахматы, но и знание любимых книг, и логика.

Спортивный праздник в Красноармейском районе устроят 11 августа в 10.00 в ФСК «Судостроитель» (ул. Петропавловская, 88). Здесь пройдут футбольный матч команд ветеранов и турнир среди детских команд, соревнования по тяжелой атлетике, шахматный турнир и легкоатлетический пробег.

В Советском районе в честь праздника устроят открытый турнир по мини-футболу среди юношей. Начало 11 августа в 10.00 на стадионе (ул. Калининградская 28).

Концерт, игры и эстафеты в программе «Физрук» ждут жителей Дзержинского района в центре «21 век» (ул. 8-й Воздушной Армии) 11 августа в 18.00.

В администрации Краснооктябрьского района 10 августа в 13.00 устроят первенство района по шахматам для людей с ограниченными возможностями.

Летний фестиваль ГТО устроят 12 августа в 10.00 в поселке Городище.

МОТОШОУ И КИНО ОТ «НОЧНЫХ ВОЛКОВ»

В среду в Волгограде по пути в Севастополь, где 17 и 18 августа у подножия горы Гасфорта пройдет байк-шоу «Русская мечта», мотоклуб «Ночные волки» представит премьеру фильма «Русский реактор» и зрелищное мотошоу. Перед показом на площадке перед ТРК «Европа Сити Молл» покажут трюки каскадеры огненного мототеатра Александра Елагина и мотофристайлеры Mad Men. А настроение обеспечит рок-группа «Декабрь».

ТРК «Европа Сити Молл», пр. Ленина, 54 Б.

8 августа, начало в 18.00.

Синема Парк.

Премьера. 8 августа, начало в 20.00.

Вход свободный. 12+

«МАШКОВСКОЕ ЛЕТО»

В честь дня рождения нашего земляка художника Ильи Машкова музей ИЗО, который носит его имя, приглашает детей от 7 до 14 лет на творческую познавательную программу «Машковское лето». Ребята познакомятся с творчеством живописца и овладеют художественными приемами и техниками. Посетить можно как весь курс, так и одно занятие. На этой неделе темой встречи станет степь. Пройдет она на фотовыставке дикой природы «Золотая черепаха». Мальчишки и девчонки будут работать пастелью и создадут свой степной пейзаж или анималистическую композицию.

Следующие занятия - 15, 16, 20, 23 и 27 августа.

Необходима предварительная запись.

Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, (8442)38-59-15, 38-01-91.

9 августа, начало в 12.00.

Билеты: 200 руб. 7+

ПОД ДУХОВОЙ ОРКЕСТР

Концерты пройдут в выходные в амфитеатре нового парка у подножия Мамаева кургана. В воскресенье лучшую и любимую «Музыку сердца» сыграет духовой оркестр.

Парк Победы.

12 августа, с 18.00 до 19.00.

ВОДЯНАЯ БИТВА И ФИТНЕС-МАМА

8 августа в 17.00 в Комсомольском саду традиционные ретротанцы «Музыка из СССР».

В четверг, 9 августа, в 19.30 смотрим кино на траве на восточной лужайке.

Битва на водяных пистолетах ждет всех, кто хочет весело отвлечься от волгоградской жары, в субботу в Комсомольском саду, где вновь сразятся команды Штирлица и Чапая. Воды будет вдоволь, захватите «оружие» и хорошее настроение. Регистрация команд начнется 11 августа с 15.00.

Не забудьте пистолет, чтобы всех замочить!Фото: Екатерина СИМОХИНА

И весь день в субботу в парке - большой семейный праздник «Лето улыбается тебе». 11 августа с 10.00 до 17.00 приходите всей семьей на площадь аттракционов. Будет весело.

В воскресенье, 12 августа, с 17.00 до 20.00 Комсомольский сад устроит праздник здорового образа жизни для мам и детей.

В понедельник в программе велоэкскурсия в 18.30, а по вторникам в парке любимая малышами дискотека мыльных пузырей. Начало в 18.00 14 августа.

Мамы смогут заниматься фитнесом прямо в парке.Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ

«Куклы как люди»

Горьковка приглашает волгоградцев на выставку авторской куклы Ольги Елховой. Сделанные из полимерной глины, эти «Куклы как люди». Каждая - с характером. Она живет, радуется, грустит, а иногда хулиганит.

Выставка работает до 30 августа на 2-м этаже библиотеки.

Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, т. (8442) 33-11-48.

Вход свободный.

Юрий Ларин. Избранное

Выставка-ретроспектива известного московского живописца Юрия Ларина открывается на этой неделе в Музее Машкова. В экспозиции - около 70 живописных и графических работ мастера, выполненных в 1968 - 2014 годах: пейзажи, портреты и натюрморты. Дополняют выставку фотографии и документальный фильм о художнике - сыне революционера Николая Бухарина.

В экспозиции - около 70 живописных и графических работ мастера,Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Выставка будет работать с 3 августа по 30 сентября.

Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.

Открытие 3 августа в 17.00.

Волгоград зажигает огни «Парада звезд 80-х»!

16 ноября в ЦКЗ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный на просторах бывшего СССР проект, участники которого являются солистами настоящих («золотых») составов ретроколлективов. Причем все солисты поют только вживую. В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары», заслуженного артиста России Игоря Офицерова, экс-солиста «Песняров» Михаила Долотова, экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты на все времена. Среди них «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Не уходи», «Я вспоминаю», «Зеркало», «Анастасия», «В краю магнолий» и многие другие. Это будет праздник настоящей живой музыки.

Парад звезд 80-х. Максим Токарев. Фото: paradzvezd80.ru

ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.:8-952-492-33-18, 8-910-051-50-80, paradzvezd80.ru.

16 ноября, начало в 19.00.

Билеты: от 500 руб.