Спорт и рок: День физкультурника в Волгограде отметят в парке у нового стадиона
На этой неделе во всех районах Волгограда и области отметят День физкультурника. Спортивные праздники пройдут в парках и на стадионах. Самое массовое мероприятие администрация города готовит в парке Победы напротив стадиона «Волгоград Арена». Начнется оно в 10.00 утра в субботу, 11 августа. И продлится весь день. Гости праздника смогут принять участие или поболеть за других в турнирах по уличному баскетболу, мини-футболу, шахматам и кроссфиту. В программе праздника так же фестиваль ГТО и показательные выступления спортсменов.
Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии города, в празднике примут участие известные волгоградские спортсмены – Олимпийсая чемпионка Лариса Ильченко, чемпион Сурдлимпийских игр по легкой атлетике Алексей Савостин и чемпионка Параолимпийских игр по легкой атлетике и заслуженный мастер спорта Любовь Васильева.
Если вы не играете в стритбол или футбол, но вас тоже тянет на подвиги, можете попробовать свои силы в сдаче нормативов. Например, подтянуться на турнике, попрыгать в длину или ударить боксерскую грушу. Жим штанги, перетягивание каната и многие другие развлечения будут доступны всем желающим. Ну а в 18.00, после хорошей тренировки, всех физкультурников и их болельщиков ждет рок-концерт. В амфитеатре парка выступят выпускники школы рока «High Road» и другие рок-звезды.
ЧТО ЕЩЕ
Сеанс одновременной игры в шахматы для всех желающих без возрастных ограничений устроят в пятницу, 10 августа, в Комсомольском саду (за НЭТом). Регистрация участников начнется с 17.00.
Остап Бендер проведет сеанс одновременной игры с юными любителями шахмат города «В…» в детской областной библиотеке (ул. Рокоссовского, 48) 8 августа в 11.00. Ребята отправятся в Зазеркалье, где им пригодится не только умение играть в шахматы, но и знание любимых книг, и логика.
Спортивный праздник в Красноармейском районе устроят 11 августа в 10.00 в ФСК «Судостроитель» (ул. Петропавловская, 88). Здесь пройдут футбольный матч команд ветеранов и турнир среди детских команд, соревнования по тяжелой атлетике, шахматный турнир и легкоатлетический пробег.
В Советском районе в честь праздника устроят открытый турнир по мини-футболу среди юношей. Начало 11 августа в 10.00 на стадионе (ул. Калининградская 28).
Концерт, игры и эстафеты в программе «Физрук» ждут жителей Дзержинского района в центре «21 век» (ул. 8-й Воздушной Армии) 11 августа в 18.00.
В администрации Краснооктябрьского района 10 августа в 13.00 устроят первенство района по шахматам для людей с ограниченными возможностями.
Летний фестиваль ГТО устроят 12 августа в 10.00 в поселке Городище.
МОТОШОУ И КИНО ОТ «НОЧНЫХ ВОЛКОВ»
В среду в Волгограде по пути в Севастополь, где 17 и 18 августа у подножия горы Гасфорта пройдет байк-шоу «Русская мечта», мотоклуб «Ночные волки» представит премьеру фильма «Русский реактор» и зрелищное мотошоу. Перед показом на площадке перед ТРК «Европа Сити Молл» покажут трюки каскадеры огненного мототеатра Александра Елагина и мотофристайлеры Mad Men. А настроение обеспечит рок-группа «Декабрь».
ТРК «Европа Сити Молл», пр. Ленина, 54 Б.
8 августа, начало в 18.00.
Синема Парк.
Премьера. 8 августа, начало в 20.00.
Вход свободный. 12+
«МАШКОВСКОЕ ЛЕТО»
В честь дня рождения нашего земляка художника Ильи Машкова музей ИЗО, который носит его имя, приглашает детей от 7 до 14 лет на творческую познавательную программу «Машковское лето». Ребята познакомятся с творчеством живописца и овладеют художественными приемами и техниками. Посетить можно как весь курс, так и одно занятие. На этой неделе темой встречи станет степь. Пройдет она на фотовыставке дикой природы «Золотая черепаха». Мальчишки и девчонки будут работать пастелью и создадут свой степной пейзаж или анималистическую композицию.
Следующие занятия - 15, 16, 20, 23 и 27 августа.
Необходима предварительная запись.
Выставочный зал музея Машкова, ул. Чуйкова, 37, (8442)38-59-15, 38-01-91.
9 августа, начало в 12.00.
Билеты: 200 руб. 7+
ПОД ДУХОВОЙ ОРКЕСТР
Концерты пройдут в выходные в амфитеатре нового парка у подножия Мамаева кургана. В воскресенье лучшую и любимую «Музыку сердца» сыграет духовой оркестр.
Парк Победы.
12 августа, с 18.00 до 19.00.
ВОДЯНАЯ БИТВА И ФИТНЕС-МАМА
8 августа в 17.00 в Комсомольском саду традиционные ретротанцы «Музыка из СССР».
В четверг, 9 августа, в 19.30 смотрим кино на траве на восточной лужайке.
Битва на водяных пистолетах ждет всех, кто хочет весело отвлечься от волгоградской жары, в субботу в Комсомольском саду, где вновь сразятся команды Штирлица и Чапая. Воды будет вдоволь, захватите «оружие» и хорошее настроение. Регистрация команд начнется 11 августа с 15.00.
Не забудьте пистолет, чтобы всех замочить!Фото: Екатерина СИМОХИНА
И весь день в субботу в парке - большой семейный праздник «Лето улыбается тебе». 11 августа с 10.00 до 17.00 приходите всей семьей на площадь аттракционов. Будет весело.
В воскресенье, 12 августа, с 17.00 до 20.00 Комсомольский сад устроит праздник здорового образа жизни для мам и детей.
В понедельник в программе велоэкскурсия в 18.30, а по вторникам в парке любимая малышами дискотека мыльных пузырей. Начало в 18.00 14 августа.
Мамы смогут заниматься фитнесом прямо в парке.Фото: Михаил ФРОЛОВ
ВЫСТАВКИ И КОНЦЕРТЫ
«Куклы как люди»
Горьковка приглашает волгоградцев на выставку авторской куклы Ольги Елховой. Сделанные из полимерной глины, эти «Куклы как люди». Каждая - с характером. Она живет, радуется, грустит, а иногда хулиганит.
Выставка работает до 30 августа на 2-м этаже библиотеки.
Библиотека им. Горького, ул. Мира, 15, т. (8442) 33-11-48.
Вход свободный.
Юрий Ларин. Избранное
Выставка-ретроспектива известного московского живописца Юрия Ларина открывается на этой неделе в Музее Машкова. В экспозиции - около 70 живописных и графических работ мастера, выполненных в 1968 - 2014 годах: пейзажи, портреты и натюрморты. Дополняют выставку фотографии и документальный фильм о художнике - сыне революционера Николая Бухарина.
В экспозиции - около 70 живописных и графических работ мастера,Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Выставка будет работать с 3 августа по 30 сентября.
Выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79.
Открытие 3 августа в 17.00.
Волгоград зажигает огни «Парада звезд 80-х»!
16 ноября в ЦКЗ состоится грандиозный концерт «Парад звезд 80-х». По словам музыкальных критиков, это единственный на просторах бывшего СССР проект, участники которого являются солистами настоящих («золотых») составов ретроколлективов. Причем все солисты поют только вживую. В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары», заслуженного артиста России Игоря Офицерова, экс-солиста «Песняров» Михаила Долотова, экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты на все времена. Среди них «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Не уходи», «Я вспоминаю», «Зеркало», «Анастасия», «В краю магнолий» и многие другие. Это будет праздник настоящей живой музыки.
Парад звезд 80-х. Максим Токарев. Фото: paradzvezd80.ru
ЦКЗ, наб. 62-й Армии, 4, т.:8-952-492-33-18, 8-910-051-50-80, paradzvezd80.ru.
16 ноября, начало в 19.00.
Билеты: от 500 руб.