2018-08-08T10:28:50+03:00
Происшествия

В центре Волгограда обезвредили две мины времен войны

Боеприпасы обнаружили во время работ по обслуживанию тепловых сетей
Сергей ВИКТОРОВ
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В центре Волгограда выкопали две минометных мины. Фото: Архив "КП-Волгоград"В центре Волгограда выкопали две минометных мины. Фото: Архив "КП-Волгоград"
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В центре Волгограда в непосредственной близости от крупного сетевого магазина на улице Советской обнаружили две минометных мины времен Великой Отечественной войны. Боеприпасы уже вывезены в безопасное место и уничтожены.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа, на опасную находку наткнулись рабочие коммунальной службы. Они занимались обслуживанием теплосетей. Неожиданно один из рабочих обнаружил два предмета, внешне очень похожих на боеприпасы. Все работы тут же были остановлены, к месту обнаружения находок вызвали полицию и саперов.

Группа разминирования определила, что предметами действительно являются две минометных мины времен Великой Отечественной войны, калибра 82 миллиметра.

Со всеми мерами предосторожности боеприпасы извлекли из земли и увезли на полигон Прудбой, где уничтожили.

Добавим, это уже второй за последние несколько дней случай обнаружения боеприпасов на улице Советской в самом центре Волгограда. Еще одна минометная мина была найдена во время реконструкции двора дома №3 по Аллее Героев.

Всего же с начала года в Волгоградской области саперы Южного военного округа обезвредили около трех тонн взрывоопасных предметов, оставшихся в земле со времен Сталинградской битвы.

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