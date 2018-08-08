Зоозащитники хотят насильно отобрать собаку у владельца и вылечить

СЕГОДНЯ 17:51 2018-08-08T17:52:04+03:00

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В группах волгоградских защитников животных недавно появилась не просто просьба, а крик о помощи. Волонтеры просили всех неравнодушных помочь отобрать у живодера старого ротвейлера, который мучается без еды и воды на самом солнцепеке.

«Ситуация такая. На Спартановке есть автостоянка. Там в клетке сидит под открытым небом ротвейлер. Хозяин стоянки – бывший мент. Собаку кормить запрещает и воды не дает. Говорит, пусть сдохнет. Собаку ему кто-то отдал, документов нет. Пытались выкупить – посылает всех… Собака уже заболела. Волонтеры хотят ехать и забрать собаку. Не хотят ваши журналисты подключиться?», - такое письмо пришло в редакцию «КП-Волгоград».

Переполняемый праведным гневом, ибо сам очень любит собак, корреспондент «Комсомолки» поехал на эту стоянку, чтобы разобраться с мучителем. В голове даже складывались строчки заявления в полицию по факту жестокого обращения с животными. Но реальность оказалась совершенно другой.

Встретила нас на стоянке очаровательная бабушка-сторож. Она была в курсе истории с собакой, но про волонтеров почему-то отзывалась крайне нелестно:

- Приходили тут какие-то… «Ой, а можно мы посмотрим?» Нафотографировали, а потом все в интернет повыкладывали. Да еще так, будто мы тут вообще звери, издеваемся над бедной собакой. Хотя это совершенно не так. Ее и хозяин кормит-поит, да и клиенты периодически подкармливают.

НАКОРМЛЕН И НАПОЕН

Но пустить к вольеру, чтобы мы сами могли убедиться в том, что собака жива и здорова, без разрешения владельца стоянки отказалась. Кстати, вот и первое противоречие между словами волонтеров и реальным положением вещей. Собака находится в закрытом вольере под крышей. И даже в полдень солнечные лучи не попадают в вольер. Собака, кстати, не выглядит замученной. Да, видно, что животное старое, что ей жарко. Но августовским летом и люди от жары страдают. В достаточно чистом вольере стоит огромная кастрюля со свежей водой, собачьи фекалии убраны. Сам пес мирно спал в углу, на специальной лежанке. И, как всякая хорошо воспитанная собака, без необходимости не подавал голоса, лишь внимательно следил за всеми движениями чужаков.

Вскоре позвонил хозяин стоянки, Роман Сергеевич, и рассказал всю историю собаки:

- Я забрал ее несколько лет назад из Кировского района, - говорит владелец собаки. – Просто увидел объявление, что отдают ротвейлера в добрые руки. Собака, прямо скажем, с характером, признавала только хозяев. Я сам почти месяц ездил к этим людям, подкармливал собаку, общался с ней. И лишь после этого, когда она ко мне привыкла, решился ее забрать. И брал я ее специально для охраны стоянки. Я прекрасно знаю, что это за порода, я сам очень люблю больших собак. И я водил ее к ветеринару, я знаю о всех ее болячках. Да, собака больна, но делать ей операцию не возьмется ни один ветеринар – ей уже десять лет и собака просто может не пережить этого. У нее есть и еда, и вода. Она стала любимицей всех клиентов стоянки, они ее тоже иногда угощают. Сами можете пойти, посмотреть. Только аккуратно. Ротвейлер все-таки. Одного только нет ни у меня, ни у собаки - покоя. Заявились какие-то волонтеры, начали требовать, чтобы я им отдал собаку. Где-то нашли мой телефон, названивают мне каждый день. Не отдам! Это моя собака. А позвонят еще раз – напишу заявление в полицию. Почему они пристали ко мне? Да потому что это ротвейлер. У меня на стоянке еще пять бездомных собак живет, одна из них ощенилась недавно. Хотите животным помогать? Помогите им! Я даже место вам выделю на стоянке. Пожалуйста, ставьте будки! Занимайтесь! Лечите, кормите! Нет, не хотят.