Под Волгоградом открыли бюст Денису Ветчинову, спасшему 10 лет назад корреспондента "Комсомолки"

СЕГОДНЯ 16:45 2018-08-08T17:34:45+03:00

Майор Ветчинов погиб в Цхинвале 9 августа 2008 года. Кроме него, в поселке Пятиморск увековечили память еще десяти Героев России

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В поселке Пятиморск Волгоградской области 8 августа открыли аллею Героев России с бюстами военных, погибших во время военных операций и удостоенных высокой государственной награды. 11 героев со всех уголков страны, которых объединяет самоотверженность и служение своей Родине.

ДЕНИС ВСЕГДА В НАШЕМ СЕРДЦЕ

Бюсты – это подарок от Михаила Сердюкова, автора и воплотителя проекта «Аллея Российской Славы». Он объединил известных скульпторов, которые создают в бронзе героев и дарят их воинским частям, городам и поселкам.

На открытие в Пятиморск приехали родственники военных из Москвы и Подмосковья, Воронежа, Казани.

Среди 11 героев и имя Дениса Ветчинова. 10 лет назад он ценой собственной жизни спас оказавшихся под обстрелом возле Цхинвала журналистов, в том числе и корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Денис был смертельно ранен, когда прикрывал людей от напавших на группу грузинских спецназовцев. Похоронили Дениса Ветчинова в Волгограде. Здесь они поженились с Екатериной, здесь захотела после его смерти остаться вдова с дочерью.

На открытие аллеи приехала вся семья погибшего майора: мать с отцом, жена, дочь.

На открытие бюста Дениса Ветчинова приехали вдова Героя России Екатерина Ветчинова и его дочь Маша.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

11-летняя Маша папу не помнит – девочке в 2008 году был всего годик. Она знает его по воспоминаниям родных. И девочка этими рассказами об отце-герое очень дорожит.

- Я знаю, что он был высокий, добрый и ответственный, и он герой. Мне хотелось, чтобы он был рядом, - со слезами на глазах говорит Маша. Всю церемонию девочка плакала, крепко сжимая руку бабушки.

Родные Дениса Ветчинова до сих пор не могут сдержать слез. 9 августа - уже 10 лет, как Дениса нет с ними.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

- Мы стараемся, чтобы внучка знала своего отца. Я помню его гагаринскую улыбку, его тепло и любовь, - делится с «КП-Волгоград» Любовь Гавриловна, мать Дениса Ветчинова. - Он был очень хорошим сыном и был бы замечательным отцом. Открытие этой аллеи – очень правильное решение. Денис всегда в нашем сердце. Но важно, чтобы и другие не забывали о его поступке, чтобы видели пример служения своей стране.

В этот день вспоминали и подвиг за Родину и «за пацанов» гвардии майора Романа Филиппова, погибшего в Сирии. Он тоже на аллее Героев России. Открыть бюст из Воронежа приехали жена и дочь летчика.

Роман Филлипов погиб "за пацанов" в Сирии. Его семья сегодня тоже приехала в Волгоградскую область.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

ПО СТОПАМ ОТЦОВ

В Сирии погиб и Марат Ахметшин. Под Волгоград из Казани добрались его отец, жена, две дочки и сын.

- Марат из семьи потомственных военных, - рассказывает про своего сына летчик-истребитель в отставке Радик Ахметшин. - Он участвовали в грузино-осетинском конфликте в 2008 году – прикрывал своих ребят, спас десятки жизней. Об операции в Сирии мы не знали, думали, что он под Ленинградом. Оказалось, геройски погиб, защищая интересы страны.

Сын Марата Амир в этом году поступил в Суворовское училище – мечтает быть военным, достойным своего отца. А младшая Ралина до сих пор ждет папу – пятилетняя девочка не хочет верить, что он не вернется.

Родные Марата Ахметшина приехали из Казани. Отец и сын Марата у его бюста.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

Сын Олега Ильина, погибшего в антитеррористической операции в Беслане, тоже курсант, будущий десантник.

- Муж со школьной скамьи мечтал о ВДВ – ребенком впечатлил фильм в «Зоне особого внимания». А Сережа рос на примере отца. Когда сына приняли военное училище, он позвонил мне с плаца и с восторгом заявил: «Наконец-то сбылась моя мечта».

У каждой семьи, которая приехала 8 августа в Пятиморск – своя история потери, своя боль, но и своя гордость.

В Пятиморске увековечили память 11 Героев России.Фото: Екатерина МАЛИНИНА

- Их должны помнить не только мы – родные, - говорит Галина Совгиренко, мать погибшего во вторую Чеченскую кампанию майора авиации Андрея Совгиренко. - Ценой своей жизни они показали настоящий патритизм и преданность своей стране. Героями не рождаются, ими становятся, в том числе и на примере подвигов наших детей.