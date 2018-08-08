Когда будет отремонтирован мост в Городище?

СЕГОДНЯ 16:15 2018-08-08T16:35:36+03:00

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С октября прошлого года движение по основному въезду в поселок полностью перекрыто. Люди «нарезают круги» по бездорожью, чтобы добраться на работу в Волгоград или доехать до своего дома. Городищенцы теряют последнюю надежду и уже не верят, что мост скоро отремонтируют.

Весь транспорт в Городище идет в объезд моста. Фото: ЗАО «Компания «Дорис».

Мост был построен в 1973 году и за все эти годы ни разу не ремонтировался. Почти полвека эксплуатации привели к тому, что сооружение стало опасным и для автомобилистов, и для пешеходов. С осени 2017 года по инициативе Прокуратуры мост закрыт. И тому были серьёзные основания. Опоры сооружения повреждены до арматуры. Полностью разрушены дорожные и пешеходные ограждения, а также сходы с моста. На ездовом полотне образовались проломы, через которые можно увидеть землю под мостом.

Разрушение асфальтобетонного покрытия в зоне водоотводных трубок. Парапетное ограждение не отвечает современным нормам. Защитный слой бетона разрушен до арматуры. Фото: ЗАО «Компания «Дорис».

Разрушены перильные ограждения, а существующие не соответствуют современным нормам безопасности. Есть реальная опасность упасть с моста. Фото: ЗАО «Компания «Дорис».

Разрушение деформационного шва с образованием провала в асфальтобетонном покрытии. Фото: ЗАО «Компания «Дорис».

В конце 2017 года ЗАО «Компания «Дорис» (они же ремонтировали аварийные путепроводы на пл. Возрождении и в пос. Латошинка) был разработан проект ремонта моста в Городище. У находящегося в неудовлетворительном сейчас состоянии сооружении отремонтируют самое важное – несущие конструкции. Для этого строители будут поднимать многотонные балки моста специальным домкратом и менять опорные части, ремонтировать пролетные строения. Также у моста должны появиться новые пешеходные ограждения. Сейчас они в некоторых местах полностью отсутствуют и существует реальная опасность упасть с моста. Верхнее покрытие сооружения также комплексно отремонтируют. Ездовое полотно заменят новым асфальтовым покрытием и организуют водоотвод, чтобы вода больше не скапливалась на дороге и не подмывала основные конструкции сооружения. Стоимость работ составляет 34 миллиона 200 000 тысяч рублей. Однако с момента разработки скоро проекта пройдет уже год, дефекты продолжают развиваться, а работы до сих пор не начаты.

Разрушение защитного слоя бетона опоры моста с оголением и коррозией арматуры. Многочисленные следы протечек, что свидетельствует о полном выходе из строя конструкции деформационного шва. Фото: ЗАО «Компания «Дорис» (фото осень 2017).

Некогда зарекомендовавшая себя практика ремонта «под ключ», когда подрядчик проектирует и сразу строит по проекту, могла бы ускорить ремонт моста в Городище и обеспечила бы жесткий спрос с исполнителя. Ведь ответственность за все этапы работы в этом случае понес бы только один подрядчик, а не несколько. Кроме того, как это часто бывает, по проекту закладываются одни материалы, а при строительстве почему-то используются другие – дешевые и недолговечные, которые потом сказываются на безопасности всего сооружения. Что касается безопасности – это, пожалуй, самый важный вопрос в ремонте данного моста. При замене опорных частей моста в Городище придется поднимать все балки сооружения и ремонтировать узлы опирания. Это технологически сложная работа, требующая специальной оснастки и решений.

Разрушение защитного слоя бетона опоры моста с оголением и коррозией арматуры. Фото: ЗАО «Компания «Дорис» (фото осень 2017).

«Мы очень обеспокоены тем, что на сооружении до сих пор не начат ремонт, – сообщил главный инженер проекта Игорь Воронченко проектно-строительной фирмы «Дорис». Дело в том, что предпроектные исследования на мосту проводились почти год назад, в 2017 году. И если ремонт будет затягиваться, могут потребоваться новые изыскания, уточняющие техническое состояние сооружения – а это снова время. К тому же, большое количество осадков, которое выпало в июле в Волгограде, могло еще более ухудшить техническое состояние основных конструктивных элементов моста, которые уже находятся в неудовлетворительном состоянии. К ремонту нужно приступать в самое ближайшее время, чтобы успеть выполнить важные работы до завершения строительного сезона и заморозков, или уже ждать весны, и с началом тепла приступать к работе целиком. Мы готовы приложить свой опыт работы в дорожно-мостовой отрасли и оперативно помочь людям в сложившейся транспортной ситуации в поселке. Не понаслышке знаем, какие неудобства ежедневно приходится терпеть местным жителям, у нас в компании работают люди с Городища», – сказал Воронченко.

Разрушение защитного слоя бетона опоры моста с оголением и коррозией арматуры. Фото: ЗАО «Компания «Дорис» (фото осень 2017).

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