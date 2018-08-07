В Волгограде на пересечении улиц Комсомольская и Набережная сделают круговое движение

7 Авг. 19:06 2018-08-07T19:24:11+03:00

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То, что Нулевая Продольная заметно разгрузила движение машин по центру Волгограда – бесспорный факт. Сегодня по этой магистрали идет почти непрерывный поток транспорта. И почти без пробок. Вплоть до пересечения с улицей Комсомольской. Здесь поток раздваивается и… тормозит. И власти Волгограда вместе с сотрудниками ГИБДД придумали, как усовершенствовать дорожную развязку в этом «узком месте». Они решили сделать на пересечении улиц Комсомольской и Набережной 62-й Армии – круговое движение.

И уже в ближайшее время здесь начнут устанавливать соответствующие дорожные знаки. В частности, знаки «Главная дорога» заменят на «Круговое движение». Для пущей видимости, повесят знаки даже на растяжках над магистралью при подъезде к развязке. Еще часть будет установлена на стойках.

Изменят и разметку на дороге в этом месте. На первое время, чтоб водители не путались в изменении направления движения, на круговом движении поставят водоналивные баки в качестве ограничений.

- Круговое движение планируем запустить уже до конца лета, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.

Говорят, никакой путаницы у водителей новая схема вызвать не должна. Мол, подобная развязка успешно функционирует по улице Набережной 62-й Армии рядом с Речным вокзалом. И такое круговое движение значительно упорядочило потоки пешеходов и машин.

В мэрии напоминают, что подобные нововведения – это лишь часть в большой работе по развитию улично-дорожной сети Волгограда. За последние два года новые развязки появились на пересечении улиц Электролесовской и Казахской в Советском районе, на перекрестке улицы Московской и Гамзатова в Дзержинском районе. Кроме того, значительно преобразилась и, надо сказать, улучшилась схема движения на Самарском разъезде. Уже подсчитали, что средняя скорость движения машин на этой развязке увеличилась на 10%.