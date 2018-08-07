В Астрахани полиция жестоко скрутила 16-летнюю наездницу за навоз на дороге

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-07T15:11:21+03:00

У юной наездницы не было документов на катание детей, за это ее скрутили и отвезли в полицейский участок. Теперь ей грозит штраф и разбирательство со следователями за применение насилия к представителю власти. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Изменить размер текста: A A

В Астрахани разгорелся скандал после того, как в соцсети очевидцы выложили видео, где полиция жестко скрутила несовершеннолетнюю девушку. Девушка якобы убирала лошадиный навоз на дороге, когда к ней подошли стражи порядка. Между ними завязался разговор на повышенных тонах. Вероятно, юной наезднице предложили проехать в отделение. Но она оказалась несговорчивой. Закончилось это тем, что девочку-подростка скрутили, заломили руки за спину, и стали тянуть в патрульную машину. На видео слышно, как девчонка кричит и упирается. Правоохранителям приходится буквально оттягивать девушку с проезжей части.

«Боже, у нас маньяков так не ловят! Тоже мне нашли преступницу. Девочка просто убирала навоз от ее лошади на проезжей части. А ее за это избили! А на старшего друга-мальчишку вообще наручники надели», - возмущается автор видео.

В итоге юную астраханку таки посадили в патрульную машину и увезли.

Что же произошло на самом деле? А на самом деле эта 16-летняя девушка действительно без соответствующих документов катала детвору на лошади по Набережной Волги. После разгоревшегося в соцсетях и сми (которые подхватили эту информацию) скандала, в ГУ МВД по Астраханской области тут же дали пояснение по задержанию несовершеннолетней.

- Экипаж автопатруля астраханского Полка ППСП УМВД России остановил девушку, чтобы проверить разрешительные документы на осуществление перевозки детей на лошади. Она проигнорировала требования полицейских, оказала сопротивление, оторвала одному из сотрудников погон, пуговицы и нагрудный знак. После чего была доставлена в отделение полиции, куда были вызваны и ее родители. По факту мелкого хулиганства был составлен административный материал, который передан на рассмотрение в районную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. После этого девушку отпустили домой, - комментируют "КП-Волгоград" в ГУ МВД Астрахани.

Этот скандал получил такую огласку, что к расследованию даже подключили астраханских следователей СУ СК по региону. Теперь они проверят, на самом ли деле подросток применила насилие по отношению к представителю власти. И по данному факту примут процессуальное решение.

В свою очередь руководство УМВД по Астрахани проведет свою проверку, насколько правомерно и адекватно применили силу сами правоохранители.

- Рейды по проверке лиц, которые катают детей на лошадях, проводятся в Астрахани регулярно, потому как уже были случаи причинения вреда здоровью несовершеннолетних. Такие услуги предоставляются без каких-либо разрешений и оказываются лицами, не имеющими каких-либо навыков, - поясняют в ГУ МВД по Астраханской области.