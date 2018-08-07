9 жизненных советов: что нужно знать об авто перед его покупкой?

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-07T10:58:55+03:00

Как себя вести и что нужно знать, чтобы купить тот автомобиль, который подходит именно вам

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Автомобиль – конечно, уже не роскошь, но покупка не из дешевых и подходить к ее выбору надо, зная некоторые секреты. Они важны не только для тех, кто покупает подержанную машину с рук, но и для тех, кто выбирает для себя авто среди новых моделей в салонах официальных дилеров.

Наиболее часто в группу риска попадают те, кто выбирает свой первый автомобиль, но от проколов не застрахованы и опытные автовладельцы. Современные технологии маркетинга, активная реклама и умелые навыки продавца могут привести к ряду ошибок, когда автовладец понимает, что купил «не то».

Вот 9 основных правил, которые нужно знать, чтобы не сожалеть потом о выбранном автомобиле.

1. Можно ли продать в будущем ваш автомобиль?

Какие автомобили можно дорого продать через три года. Фото: Волга-Раст.

Прошли те времена, когда бабушка покупала холодильник, который служил ей всю жизнь. Темпы прогресса и возможности производства настолько сильно изменились, что смена техники – это обычный процесс в нашей жизни и автомобиль не исключение. Если только вы не коллекционер, то рано или поздно перед вами встанет вопрос: что делать дальше с вашей машиной. В худшем случае ее придется сдать по утилизации, в лучшем продать или обменять по трейд-ин. Посмотрим, как выбрать свое авто, чтобы в дальнейшем его можно было быстро продать с минимальной потерей в цене:

- Марка и модель. Популярные модели проще в дальнейшем реализовать на рынке, чем какие-то редкие или эксклюзивные варианты. Свой покупатель есть как у отечественных моделей, так и у популярных иномарок. Например, в регионах спрос на отдельные французские или итальянские бренды значительно отстает от спроса на немецкие или корейские авто. Тут можно долго спорить и приводить различные мнения экспертов, но необходимо понимать, что при продаже моделей Renault или Honda сложностей не возникнет.

“Renault Logan по данным сервиса CarPrice через 3 года можно продать почти за цену покупки”

- Официальное представительство в России. В основном это касается подержанных авто тех марок, которые на территории нашей страны официально не представлены. Отсутствие дилерских центров и официальной гарантии снижает ликвидность машины и стоимость ее последующей продажи. Достаточно сравнить два европейских бренда: Opеl и Volkswagen. В первом случае фирма ушла из России, стоимость машин на вторичном рынке упала, в другом автокомпания активно развивает свое присутствие и презентует новые модели. К примеру, ликвидность модели Volkswagen Polo высокая.

2. Стоимость содержания авто.

Многие из нас, выбирая для себя автомобиль, в основном обращают внимание на его цену. Плата за покупку машины – это только первая трата.

Владение машиной – это готовность нести траты по ее обслуживанию. Фото: Волга-Раст.

Если авто покупается, необходимо к его цене добавить ежегодные расходы:

- Страховка - ОСАГО и КАСКО. Годовые расходы в среднем составляют 15-20 тысяч рублей.

- Расход горючего. Большой автомобиль с мощным мотором потребляет больше бензина, особенно если он с полным приводом. Стоимость топлива для 30 000 км пробега (первые два – три года эксплуатации) составляет от 60 до 150 тыс. руб.

- Техническое обслуживание (ТО). Для сохранения гарантии на новый автомобиль требуется прохождение ТО.

- Налог. Налог на машину рассчитывается в зависимости от мощности ее двигателя (количества лошадиных сил), поэтому, чем мощнее авто, тем больше налог.

- Прочие расходы, в которые входят затраты на парковку, возможные штрафы, покупка зимней резины, экстренный ремонт машины.

Хорошо, когда покупатель помнит об этих тратах и учитывает их, выбирая автомобиль, в таком случае дальнейшее содержание машины не превращается в головную боль.

3. Соотношение автомобиль - стиль жизни владельца

Выбирая автомобиль нужно честно ответить себе на вопрос: для чего нужна машина? Если 99% времени вы не покидаете городского асфальта, то брать себе большой кроссовер с полным приводом – это не лучшая идея. Использование автомобиля не по назначению причиняет много неудобств, поэтому выбранная модель должна отражать стиль жизни своего владельца.

Автомобиль должен быть надёжным, без проблем довозить до места назначения и вмещать вещи, которые обычно возим с собой. Фото: Волга-Раст.

Машина должна быть надёжной, без проблем довозить до места назначения и вмещать вещи, которые обычно мы возим с собой. У автомобилей много вариантов для улучшений, но базовые функции расширить невозможно. Лучше выбрать авто с хорошими техническими данными и уровнем безопасности, и в дальнейшем установить современную мультимедиа или камеру заднего вида, чем стильную модель, у которой слабый двигатель и одна или две подушки безопасности.

4. Баланс между престижем марки и комплектацией авто.

Многие из нас сталкивались с таким противоречием: выбрать авто классом выше, но в базовой комплектации или максимально оснащенную машину, но классом ниже. Например, для моделей ŠKODA характерен богатый функционал уже в базовой комплектации. Так, в современный кроссовер ŠKODA KODIAQ установлен 2-х зонный климат-контроль, подушки безопасности водителя и пассажира, мультимедиа, защита двигателя снизу и т.к.

5. Выбор новой модели, которая только появилась на рынке.

Автомобиль, который только появился на рынке, еще не избавился от своих детских болезней. В первый год возможно появление разных поломок и проблем, которых никто не мог предполагать. Модель еще новая и как она поведет себя в условиях серийного производства и эксплуатации рядовых граждан никто не знает. Оптимальным считается покупка нового автомобиля, который уже более года представлен на рынке и получает хорошие отзывы.

6. Тест-драйв.

Тест-драйв автомобиля перед покупкой обязателен. Фото: Волга-Раст.

Прислушиваться к мнению экспертов – хорошо, читать профильные статьи в Интернете о выбранной модели – правильно, но ничто не заменит собственные ощущения. Потому, прежде чем всерьез задуматься о покупке какого-либо автомобиля, необходимо протестировать его.

7. Без торга.

Торговаться можно и надо не только с частным покупателем. Для того чтобы попытаться снизить цену автомобиля в салоне нужно знать несколько секретов и заранее подготовиться к разговору с менеджером:

1) Определить для себя: покупаете машину за наличные средства или с помощью автокредита. Условия получения автокредита в салонах могут существенно отличаться, что влияет на итоговую стоимость машины;

2) Правильно выбрать время. Как правило, в период ажиотажа на рынке высок спрос на автомобили и цены редко падают. А вот когда на рынке затишье – можно попытать счастье и получить дополнительную выгоду.

Вооружившись этими знаниями, смело идем в салон и начинаем общаться с менеджером. Если вы не просто пришли посмотреть авто, а желаете его купить, и сделать это в ближайшее время, то менеджер пойдет вам на встречу. Размер и возможность скидки зависит от модели авто, и не на все модели можно ее получить, но рассчитывать на то, чтобы получить некоторые опции со скидкой вполне реально.

8. Ориентация на рекламу.

Рекламные цены отличаются от тех, что мы видим, придя в салон. В большинстве случаев это или специальное предложение на определенные комплектации и количество машин, которые предлагаются по таким ценам, ограничено, или цена указывается на базовую версию и требуется время, чтобы ее привезли.

В отдельную категорию попадают недобросовестные продавцы, которые предлагают машины по цене существенно ниже рынка, а по факту таких авто в их салоне не было и нет. Наиболее часто это встречается среди автомобильных салонов Москвы, которые, таким образом, стараются привлечь покупателей из регионов к себе.

В такой ситуации лучше не рисковать и идти в салон, являющийся официальным дилером. Это гарантирует стандарты обслуживания, принятые во всей сети, а так же универсальность цен.

9. Спешка.

Покупая автомобиль, следует соблюдать баланс между долгими раздумьями и торопливостью. Для подержанного авто верно правило, что машина с хорошим соотношением цена – качество долго на рынке не задерживается. Но и с новыми автомобилями необходимо понимать, что предлагаемые салоном акции не вечны, поэтому долго тянуть не нужно.

“на 15% - 30% обесценивается новый автомобиль, покинув салон дилера”

Спешка встречается гораздо чаще и присуще в основном тем, кто берет свой первый автомобиль. После того как автомобиль покидает салон дилера, он сразу теряет от 15 до 30% своей стоимости. Это существенная цена за необдуманное решение.

Собрать больше информации, послушать советы тех, кто ездил за рулем этой модели, самому протестировать машину, взвесить все за и против - и только тогда принять решение о покупке выбранной машины.

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