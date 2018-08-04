2018-08-04T20:53:01+03:00
Общество

«Ротор» не смог переиграть «Сочи»

Матч завершился со счетом 1:1
Сергей ВИКТОРОВ
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"Ротор" принимал футбольный клуб "Сочи""Ротор" принимал футбольный клуб "Сочи"Фото: Екатерина СИМОХИНА
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На стадионе «Волгоград Арена» завершился матч четвертого тура Олимп-Первенства России среди команд клубов ФНЛ. Волгоградский «Ротор» принимал «Сочи» из Краснодарского края.

Как сообщает «КП-Волгоград», на матч продали около 26 тысяч билетов. Болельщики атаковали интернет-магазины по продаже билетов, а также выстраивались в длинные очереди у касс — продажи там не остановили даже после стартового свистка. Любителей футбола подвозил к стадиону общественный транспорт, правда, остановку «Центральный стадион» трамваи, троллейбусы и автобусы проезжали, не останавливаясь — болельщикам нужно было немного прогуляться либо от ЦПКО, либо от Мамаева Кургана.

Желающих посмотреть на игру любимой команды было очень много Фото: Екатерина СИМОХИНА

Желающих посмотреть на игру любимой команды было очень многоФото: Екатерина СИМОХИНА

Первый тайм, по свидетельству находившихся на стадионе фанатов, был достаточно скучным. После первых 45 минут команды ушли на перерыв со счетом 0:0.

На стадион пришло больше 25 тысяч человек Фото: Екатерина СИМОХИНА

На стадион пришло больше 25 тысяч человекФото: Екатерина СИМОХИНА

А вот после перерыва команды показали совсем другой футбол. Уже на 56-й минуте Исмаил Эдиев метким ударом вывел «Ротор» вперед. Трибуны, на которых большинство болели за «Ротор» взревели!

В первом тайме забить не смогли ни "Ротор", ни "Сочи" Фото: Екатерина СИМОХИНА

В первом тайме забить не смогли ни "Ротор", ни "Сочи"Фото: Екатерина СИМОХИНА

Да и интересных моментов во втором тайме было больше. Но, видимо, «Ротору» чуть-чуть не хватало везения — мяч пролетал в миллиметрах от ворот. Были и совсем опасные моменты. Но «Сочи» выручал вратарь.

Но поддержка болельщиков была на уровне Фото: Екатерина СИМОХИНА

Но поддержка болельщиков была на уровнеФото: Екатерина СИМОХИНА

На 86-й минуте матча игрок «Сочи» Анзор Саная сравнял счет. Он же на последних секундах встречи умудрился получить желтую карточку.

Первый гол забил "Ротор" Фото: Екатерина СИМОХИНА

Первый гол забил "Ротор"Фото: Екатерина СИМОХИНА

Встреча закончилась со счетом 1:1. «Ротор» по итогам встречи занимает 12 место в турнирной таблице.

Под конец встречи гости сумели отыграться Фото: Екатерина СИМОХИНА

Под конец встречи гости сумели отыгратьсяФото: Екатерина СИМОХИНА

Главный тренер «Ротора» Роберт Евдокимов остался доволен игрой своей команды:

-Сегодня мы практически справились, - заявил наставник команды. - И в обороне неплохо сыграли, и голевые моменты создавали. Я очень доволен командой, ее самоотдачей. Да и вы, наверное, видели, как мы боремся, как мы относимся к тренировкам. Это однозначно шаг вперед. Сегодня мы играли очень качественно и выглядели достойно.

Итоговый счет - 1:1 Фото: Екатерина СИМОХИНА

Итоговый счет - 1:1Фото: Екатерина СИМОХИНА

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