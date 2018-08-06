Пожар в аграрном университете тушат 65 человек

6 Авг. 17:16 2018-08-06T17:19:59+03:00

Сообщение о пожаре поступило около 15:00 Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

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В Волгограде продолжают тушить главный корпус Волгоградского государственного аграрного университета. Здание загорелось около трех часов дня понедельника.

Как рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, общая площадь возгорания составляет примерно 350 квадратных метров. В основном – крыша и конструкции кровли. На месте происшествия работает 65 человек и 21 единица техники, в том числе 54 человека и 17 единиц техники от МЧС. В 16:30 объявили о локализации возгорания. Причину пожара выясняют специалисты испытательной пожарной лаборатории. Они уже приступили к работе на месте происшествия.

Пламя из кабинета на последнем этаже перекинулось на кровлюФото: ГУ МЧС по Волгоградской области

-Около трех часов дня на улице запахло дымом, - говорит будущий студент ВолГАУ Дмитрий Романенко, находившийся в момент начала пожара в соседнем корпусе. – Из окна на последнем этаже шел дым. Там находился кабинет, где можно было сделать ксерокопию. Буквально через пять минут приехали первые пожарные расчеты, вывели всех из здания и начали тушить. Дальше по коридорам огонь не пошел, сгорел только один кабинет. Пострадавших вроде нет – всех успели быстро вывести.

Пожарные уже разобрали часть крыши и проливают деревянные конструкцииФото: ГУ МЧС по Волгоградской области

По данным МЧС, оповестила о ЧП сработавшая пожарная сигнализация. К моменту прибытия первых пожарных подразделений полыхал кабинет на последнем этаже здания, а вскоре перекинулся и на крышу. Спустя полтора часа пожарным удалось локализовать возгорание. Сейчас они разбирают крышу и проливают места, где еще могли сохраниться тлеющие стропила и перекрытия здания.

Белый дым и пар поднимаются над корпусомФото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Белый дым, смешанный с паром, все еще клубится над зданием академии, вызывая ехидные смешки и шуточки про начало учебного года среди собравшихся в безопасной зоне зевак.

Тушение продолжаетсяФото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Напомним, около 15:00 понедельника, 6 августа, на пульт оперативного дежурного службы "01" поступил сигнал о срабатывании пожарной сигнализации в здании Волгоградского аграрного университета. С огнем борются расчеты 1-го отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Волгоградской области.