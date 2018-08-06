С 6,7 и 8 августа в Волгограде горячую воду отключат жителям четырех районов

6 Авг. 16:06 2018-08-06T16:08:56+03:00

У кого-то воды не будет всего пару дней, а кому-то придется потерпеть пару недель. Крепитесь! Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ближайшие дни «кипятка» не станет в кранах Ворошиловского, Дзержинского, Советского и Красноармейского районов [список домов на отключение]

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Ну что, кто еще в Волгограде не посидел без горячей воды и не вкусил все прелести «веерных отключений» и купаний в тазиках? Не расслабляйтесь! Буквально сегодня-завтра на очереди у «Концессии теплоснабжения» профилактические работы запланированы сразу в четырех районах города – Дзержинском, Ворошиловском, Советском и Красноармейском. Опять десятки домов останутся без горячего водоснабжения, пока специалисты будут ремонтировать котельные, менять изношенные агрегаты и узлы, чистить газовые горелки и менять дырявые трубы, если таковые вдруг обнаружатся во время проверочных мероприятий.

Где-то воды не будет всего несколько дней, где-то «бездушевые каникулы» затянутся на пару недель. Но, как вы понимаете, меры эти вынужденные, а значит, надо просто потерпеть.

Итак, сегодня следует запастись терпением и тазиками тем, кто проживает по следующим адресам:

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН

С 6 по 10 августа

- улица Гремяченская, 10а, 11, 12а, 18, 26, 28

- улица Светлоярская, 46

- улица Караванная, 37, 39, 41, 43

- улица Зерноградская, 2 (половина дома), 6, 8, 10

- улица Саушинская, 1, 1а, 2а, 4, 6, 7, 13б, 41

- улица Николаевская, 4, 6

Также в список попали два детсада - №324 и 282, школа №113 и детская поликлиника №16.

С 8 по 17 августа

Не будет горячей воды в детском саду № 179, в бассейне и в доме №70 по улице Донченко.

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

6 августа

- улица Циолковского, 2

- улица Калинина, 11

Детский сад №280

С 7 по 8 августа

- улица Рабоче-Крестьянская, 50, 52

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

С 7 по 20 августа

- улица Волгоградская, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9

- улица Валентины Терешковой, 17, 19, 21, 54

- улица Логовская, 1, 2, 5

- проспект Университетский, 34

А также попадают два детских садика - №1 и №2, школа №140, лицей «Лидер» ишкола-интернат №7 ВОГ.

С 9 по 10 августа

- улица 35-й Гвардейской, 4, 21,1/1, 3/1

- улица им. Академика Королева, 1, 3, 3/1, 5, 7

- улица Алексеевская, 5, 7, 9, 19, 21, 25, 31, 50

- улица 50-летия ВЛКСМ, 2, 4

- улица им. Полухина, 2/1, 2/2

- улица Родниковая, 14, 16, 18

- улица Даугавская, 5, 20

- улица Калининградская, 2а, 21

- улица Автомобилистов, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

- улица Петровская, 9

- улица Славская, 3, 10, 12

- улица им. Богданова, 1/1, 1/2, 1/3, 25, 28, 30

- проспект Университетский, 49, 54, 71 (общежитие), 72, 84, 87, 90, 92, 94, 96, 98

Кроме того, в список попали детские сады: №№ 21, 26, 140, 215, 245, 246, 359, гимназия №15, школа №106, ДЮСШ № 14, «Детская поликлиника № 25» (встроенное помещение), ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», МУЗ «Клиническая больница № 11», лабораторно-диагностический центр МУЗ «Клинической больницы № 11». А также ВНИАЛМИ, ВолГУ, спорткомплекс, нефтяной колледж.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

С 8 по 21 августа

- проспект Маршала Жукова, 85, 95, 105,115

- улица Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

- улица Либкнехта, 13, 21

- улица Хорошева, 46, 48

Также детские сады №10, 263, 265, 385, военный госпиталь, школа № 96, и медучреждения: больница скорой медицинской помощи № 25, областной онкодиспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, Волгоградская областная детская клиническая больница, Волгоградский областной клинический госпиталь ВОВ.