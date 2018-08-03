В Волгограде 92-летняя бабушка-ветеран живет в доме с неисправным дымоходом и ни на что не жалуется

3 Авг. 17:35 2018-08-03T17:52:00+03:00

«Комсомолка» побывала в гостях у Марии Савинковой и узнала, почему женщина отказывается от помощи

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Силе духа, бескрайнему оптимизму и жизнелюбию наших ветеранов можно только позавидовать. В наше время даже по поводу отключения воды на пару часов люди напишут кучу жалобных постов в соцсетях. Старики же словно сделаны из другого теста - будут молчать и терпеть до последнего. Да еще и отказываться от помощи.

О том, что в доме Марии Андреевны Савинковой проблемы с дымоходом, чиновники узнали не от пенсионерки. Ветеран Великой Отечественной войны, труда и труженица тыла не звонила ни в газеты, ни в мэрию. В администрацию района пошла ее соседка этажом ниже – у них с Марией Савинковой общий дымоход. А посчитав, что власти не сильно торопятся ремонтировать отопление, решила заодно привлечь внимание блогеров и СМИ.

Стоит отметить, что дом на Днепрогэсовской, 8, к которому в последнее время протоптали дорожку чиновники, журналисты и операторы, построен в конце 50-х годов. Двухэтажка на восемь квартир проектировалась с печным отоплением, тогда эти дома возводились для железнодорожников. Сейчас большинство квартир в доме приватизированы. Управляющая компания их брать не хочет, создавать свое ТСЖ жильцы тоже не желают. Получается, что дом на непосредственном управлении самих жителей. То есть они сами решают, кто будет убирать двор – каждая квартира по очереди, или собирать деньги и платить дворнику. Содержание общего имущества тоже на их плечах. В том числе система отопления. То есть при любой поломке и неисправности жильцы должны ремонтировать это общее имущество за свой счет.

Однако после звонка соседки Марии Андреевны местные власти пошли навстречу. Все-таки ветеранов у нас немного. Грех не помочь. Несколько раз из администрации приходили обследовать дымоход и оценить размах работ. Бюджетные деньги на это тратить нельзя – за нецелевое использование средств чиновникам светит уголовная статья. Деньги нашли из внебюджетных источников. Но пока искали печника, соседка успела поднять шум.

Двухэтажки на улице Днепрогэсовской проектировались с печным отоплением. Так жильцы живут уже 60 лет. Фото: Ольга СЕРГЕЕВА.

ВСЁ САМА

- Как вам здесь живется? – спрашиваем у Марии Свинковой. Бабушка в это время наблюдает за работой сотрудников МБУ ЖКХ Тракторозаводского района. Мужчины переносят песок и кирпичи на чердак, чтобы починить общедомовой дымоход.

- Нормально! Я не считаю, что я плохо живу. Я не знаю, кто это сказал. Я живу хорошо и никому ни на что не жалуюсь, - в очередной раз удивляется вниманию общественности ветеран. - Мне помогают родные и знакомые, и помощь посторонних не нужна.

Глядя на позитивную бабу Машу, трудно поверить, что ей исполнилось 92 года. Если бы не операция на глазах, говорит она, наверное, до сих пор продолжала бы трудиться нянечкой в больнице – прикипела душой к пациентам, и они отвечали ей взаимностью.

- После операции врачи посоветовали уйти на заслуженный отдых, - вспоминает бабушка.

И направляется в сторону магазина – купить продукты. От нашей помощи пенсионерка наотрез отказывается, пошутив, что окружающие засмеют - и так слишком много внимания за последние дни.

- Ей неоднократно предлагали привезти дрова и воду, но в помощи пенсионерка пока не нуждается. Мы ее не оставим и будем помогать решать проблемы. В данный момент ей необходимо восстановить дымовую трубу, выходящую с одной из комнат. Она пришла в негодность. Работы по восстановлению системы отопления начнутся в ближайшее время. Все необходимые строительные материалы для этого уже закуплены, - рассказал первый заместитель главы администрации Краснооктябрьского района Али Абубекеров.

Чтобы не доставлять неудобств пенсионерке, печник разберет чердачное основание потолка и очистит засорившуюся систему отопления сверху. Затем аккуратно выложит новую кладку дымохода на кровле жилого дома и восстановит чердачные конструкции.

Деньги на ремонт общедомового дымохода чиновники нашли из внебюджетных источников. Фото: Ольга СЕРГЕЕВА.

О готовности помочь ветерану говорят и соцработники.

- Мы проведали Марию Андреевну и предложили свою помощь в оформлении договора на социальное обслуживание и стационар. Так как бабушка окружена вниманием и заботой родных, проживающих поблизости, держится молодцом и обслуживает себя самостоятельно, она отказалась от помощи, - рассказали «Комсомолке» в центре социальной защиты населения Тракторозаводского района.

ХОЧУ ЖИТЬ В СВОЕМ УГЛУ

Так ли это, или власти себя выгораживают, мы решили спросить у самой Марии Андреевны. Заглянули к ней в гости.

- Внук живет в частном секторе, где есть газ, его родители - поблизости в трехкомнатной квартире. Куда хочешь, туда и иди. А труба… - я в этой стороне и не топлю даже… Весь Волгоград взбудоражили! - говорит баба Маша.

- Дети предлагают забрать к себе в Татарстан. Там живут племянница, внуки и правнуки. Они меня не бросают… Внучка только уехала, был и правнук Никитка. - Пока еще в силе, никуда не хочется - хочется жить в своем углу.

К вниманию, которое приковано к бабе Маше последние дни благодаря СМИ, она не привыкла. И хотя гостям она рада, ее утомили воспоминаниями и визитами. Переживают за нее и родственники.

- Как за мной ухаживать? Я сама за собой ухаживаю, - говорит мне героиня. - Племянница сказала, вот рассчитается - и приедет ко мне.

Мы пообещали проведать бабушку попозже и обязательно посмотреть, чем закончится эта история с печкой. Починить отопление чиновники обещают до первых холодов.