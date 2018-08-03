Август в Волгограде: Музыкальный open air, лето в парках, выставка бездомных животных, футбол и цветущие лотосы

3 Авг. 16:20 2018-08-03T17:59:37+03:00

Лето в городе может быть интересным. Фото: Евгения ГУСЕВА

Куда отправиться и что интересного посмотреть в Волгограде с 3 по 7 августа 2018 [афиша, досуг]

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На этой неделе волгоградцев ждут праздники и развлечения в парках, open air, танцы, выставки, фестивали и мастер-классы. Погода шепчет, так что можно отдохнуть на природе, в прогнозе лишь небольшой дождик. Куда пойти с 3 по 8 августа в Волгограде с ребенком, с друзьями и всей семьей, подскажет путеводитель от «КП-Волгоград».

IMPULSE OPEN AIR

В субботу в Волгограде пройдет главный open air этого лета - музыкальный фестиваль IMPULSE. В шатре откроется арт-площадка, там в прохладе кондиционера можно будет посетить выставки и открытый лекторий. На верандах и лужайке вокруг разместятся интерактивные арт-зоны. А вечером здесь будут световые инсталляции, танцпол.

Интерактивные зоны будут работать с 16.00 до 21.30. В программе - бумажная инсталляция, роспись авто, перформансы от Стаса Азарова, Мити Зимина и Алексея Шилова, создание дизайнерских пончо и тотемных столбов, фотовыставка Макса Нестерова и танцевальный перформанс. Гости сами сделают себе маски, а можно и вовсе полностью преобразиться специально для этого вечера.

В 21.30 начнется open air, который продлится до восьми утра. Здесь гостей ждут восемь артистов, 20 киловатт звука и света, танцпол и зоны отдыха.

Как добраться: доехать до остановки ТРК «Комсомол» и далее пешком до заправки «Роснефть» и оттуда налево. Вход по регистрации motive-sound.ru/impulse.

Волгоград, ул. Землячки, 92. Территория стрелкового комплекса «Профессионал». 4 августа, начало в 16.00. Билеты: с 16.00 до 20.00 - 500 руб.; с 20.00 до 8.00 - 700 руб. 18+

ЛЕТО В НОВОМ ПАРКЕ

В субботу, 4 августа, в зеленом амфитеатре парка Победы у стадиона «Волгоград Арена» вновь будет играть духовой оркестр. В программе - фольклор, классика, песни Александры Пахмутовой и танцевальные мелодии.

Парк Победы у стадиона. 4 августа, начало в 18.00.

ДОРОГА ДОМОЙ ДЛЯ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ И ДЕТСКИЕ РАДОСТИ

Интересно провести выходные приглашает и Комсомольский сад (за НЭТом).

В субботу 4 августа с 10 до 17 часов в парке устроят семейный праздник «Лето улыбается тебе!». А с 17.00 до 19.00 на круглой площади будет работать свободный микрофон. Громко заявить о себе и показать свое творчество здесь может каждый. Можно петь и играть, читать стихи и прозу, и не обязательно свои. Но непременно в рамках приличий.

В воскресенье 5 августа с 16.00 до 20.00 в парке пройдет выставка приютов для животных «Дорога домой». Здесь каждый сможет найти верного друга – котика и собаку. Помимо знакомства с хвостатыми в программе конкурсы, мастер-классы, концерт и шоу мыльных пузырей. А с 19.00 - зумба-танцы.

Вы давно мечтали о верном друге? Приходите, он вас ждет.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В понедельник - волгоградцев ждет традиционная велоэкскурсия «Люди говорили…». Начало 6 августа в 18.30.

7 августа в 18.00 малышей приглашают на дискотеку мыльных пузырей, а в среду 8 августа в 17.00 - в парке устроят ретро-танцы для бабушек и дедушек.

Комсомольский сад (за НЭТом). Каждый день.

СМОТРИТЕ, МАРС!

С 1 по 21 августа в обсерватории Волгоградского планетария пройдут вечерние наблюдения Марса. Он приблизился к Земле на минимальное расстояние - 56 - 58 миллионов километров и выглядит в пять раз четче и ярче, чем обычно. Такое случается раз в 15 - 17 лет.

В телескоп обсерватории можно будет рассмотреть самые крупные детали рельефа оранжевой планеты: южную полярную шапку и марсианские моря. Также раскроют свои тайны Юпитер и Сатурн. Наблюдения проходят каждый день при ясной погоде.

Волгоградский планетарий, ул. Гагарина, 14. Предварительная запись: (8442) 24-18-72, 8-903-316-70-70.

«РОЯЛЬ В КУСТАХ»

В пятницу волгоградцы соберутся под столетним дубом в Комсомольском саду, чтобы послушать русские романсы и стихи. Под аккомпанемент гитары и рояля, спрятавшегося в кустах, волгоградские авторы будут исполнять свои произведения и творения Блока, Ахматовой, Мандельштама, Гумилева и других поэтов Серебряного века.

Комсомольский сад (за НЭТом), сцена на пеньках. 3 августа, начало в 17.30. Вход свободный.

ЦВЕТУЩИЙ ЛОТОС И АГРОТУРИЗМ

Отдых с дегустацией и посещением фермы предлагает волгоградцам природный парк «Волго-Ахтубинская пойма». Здесь же можно полюбоваться цветением лотосов и сделать красивые фото. Волгоградские лотосы, конечно, не такие крупные, как каспийские. Но не менее красивы.

Чтобы попасть на экскурсию, записаться придется заранее. Продолжительность - около четырех часов. Организованным группам предложат транспорт. Но можно проехать по маршруту и на своем авто.

Цена вопроса: экскурсия на лотосы в будни - от 645 рублей с человека, в выходные - 1290. Посещение КФК обойдется от 300 рублей, если добираться своим ходом. С трансфертом - от 500 рублей. Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма», запись - 8 (84479) 5-34-41.

Чтобы посмотретьна цветущие лотосы не обязательно ехать за тридевять земель.Фото: Андрей МИРЕЙКО

ДЕТЯМ: ДЕНЬ МАКРИДЫ И ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

«Крупеничкин дом» в выставочном зале Музея Машкова в августе приглашает на интересные программы и мастер-классы.

7 и 8 августа с 11.00 до 18.00 пройдут мастер-классы Ирины Агаевой по изготовлению народной куклы для тех, кому 15 лет и старше.

19 августа с 11.00 до 13.00 в Крупеничкином доме отметят Яблочный спас и научат шить яблочко из модулей.

А 29 и 30 августа с 11.00 до 13.00 в программе Хлебный, или ореховый спас. А научат делать мастерицы хлебного человечка из ткани.

Музей Машкова, выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. Предварительная запись.

«МУЗЕЙНЫЙ НЕФОРМАТ»

Музей-заповедник «Старая Сарепта» вновь запускает «Музейный неформат». Каждую субботу августа волгоградцев ждут необычные программы, мистика и легенды.

В 18.00 начнется квест-ужин «Завещание Каспара». Выполняя задания, гости соберут и сервируют стол.

В 20.00 стартует квест по самым таинственным местам «Старой Сарепты».

В 22.00 гостей пригласят в «Подземелья Старой Сарепты» и расскажут их легенды.

Ждут посетителей и в полночь. Чтобы полностью погрузиться в мистическую атмосферу, можно совершить ночную прогулку по залам и старинным подземельям музея.

Запись на программы закрывается за сутки до начала.

Музей-заповедник «Старая Сарепта», ул. Изобильная, 10, т.: (8442) 67-33-02 или 51-67-49. 4, 11, 18 и 25 августа.

ЗОЛОТАЯ ЧЕРЕПАХА

Выставка международного фотофестиваля дикой природы «Золотая черепаха» открылась в Музее имени Машкова. В экспозиции 70 работ фотохудожников из России, Испании, Норвегии, Бельгии, Швеции, Франции и других стран. Волгоградцы смогут увидеть их лучшие произведения и отправиться в самые заповедные уголки нашей планеты. В программе также мастер-классы, лекции, игры и квесты для детей и взрослых.

Продлится выставка до 30 сентября.

Музей Машкова, выставочный зал, ул. Чуйкова, 37, т. (8442) 24-16-79. Режим работы: вт. - вс.: с 11.00 до 19.00, чт.: с 12.00 до 20.00, вс. - выходной. Билеты: 150 - 200 руб.

В экспозиции 70 работ от лучших фотохудожников мира.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ВЫСОКИЕ ГОСТИ ЦАРИЦЫНА-СТАЛИНГРАДА-ВОЛГОГРАДА

В Мемориально-историческом музее работает выставка, которая расскажет, какие высокие гости побывали в нашем городе, начиная с Петра I. Среди них Александр Дюма, Федор Шаляпин, Чайковский, Столыпин, Орджоникидзе, Троцкий, Буденный и многие другие из мира политики и искусства. Приезжали в Волгоград и первые лица государств, в том числе Шарль де Голль, Эрнесто Че Гевара, Фидель Кастро, Уго Чавес, Франсуа Миттеран. Нашли отражение в истории и высокие гости ЧМ-2018.

Выставка работает до 21 октября.

МИМ, ул. Гоголя, 10, т. (8442) 55-01-51.

Спорт

«РОТОР» - «СОЧИ»

В субботу, 4 августа, на стадионе «Волгоград Арена» «Ротор» принимает футбольный клуб «Сочи». После хорошего старта подопечные Роберта Евдокимова немного сдали, проиграв «Томи». Так что поддержка болельщиков и полный стадион команде сейчас очень нужны. Все на стадион, болеем за наших!

Билеты в продаже на сайте kassir.ru и в кассах стадиона.

Стадион «Волгоград Арена». 4 августа, начало в 18.00. Билеты: от 100 руб.