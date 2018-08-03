2018-08-03T14:25:36+03:00
Происшествия

Астраханец лишился детородного органа из-за «инопланетян»

Он решил, что ему туда вживили чип
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина попытался сбежать из "скорой". Фото: Тат ГаспарянМужчина попытался сбежать из "скорой". Фото: Тат Гаспарян
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До чего только не доводит пьянка. Был хорошим трактористом-механизатором, участником боевых действий в Чечне, а стал инвалидом без полового органа.

Большая беда случилась с 40-летним жителем села Пироговка Астраханской области. Как рассказали «КП-Волгоград» односельчане, мужчина беспробудно пил уже не первый год. Зарабатывал на бутылку тем, что помогал пахать огороды, разгружать машины. После очередного возлияния он решил, что миром управляют инопланетяне. А следят они за людьми с помощью мужских достоинств сильной части человечества – им вживляют туда чипы. Чтобы избавиться от слежки, астраханец взял нож и попытался достать из органа опасную «пластину». Но она никак не находилась.

Тогда он отправился за помощью. Но дальше своего двора не ушел – к нему пришла мать, которая заволновалась, что сын не отвечает на звонки. Она же и вызвала «скорую». Правда, по дороге он из нее сбежал, пришлось ловить его по долам по лугам.

В больнице детородный орган пьянице ампутировали – после такого нехирургического вмешательства обычным домашним ножом его было уже не спасти. Так что теперь мужчина - инвалид. Вряд ли он собирался обзавестись потомством ( в Казахстане у него живут две дочки и жена, которая его выгнала из дома много лет назад). Но плотские утехи ему теперь точно недоступны.

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