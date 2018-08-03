2018-08-03T12:35:18+03:00
Недвижимость

«Концессии» поддержали важность поправок в закон о долевом участии

В администрации Волгоградской области состоялся круглый стол, посвященный обсуждению изменений законодательства
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При участии руководства компании «Концессии теплоснабжения» в администрации Волгоградской области состоялся круглый стол, посвященный обсуждению изменений законодательства в сфере долевого строительства и его правоприменительной практики.

С 1 июля 2018 года в России вступили в силу изменения в федеральный закон «Об участии в долевом строительстве». Поправки усилили требования к застройщикам как в отношении непосредственно их деятельности, так и по линии взаимодействия строительных компаний с банками. В частности, по сообщению Минстроя, введено банковское сопровождение застройщика, а также закреплен уход от «котлового» метода привлечения денежных средств граждан на строительство домов.

Обсуждению законодательных новелл и принципов их применения был посвящен круглый стол, состоявшийся в администрации Волгоградской области под председательством заместителя губернатора Валентины Гречины. Участие в нем приняли представители профильных комитетов администрации области, руководители строительных компаний и банковского сектора, а также ресурсоснабжающие организации, в том числе «Концессии теплоснабжения».

В ходе мероприятия было отмечено, что вступившие в силу поправки в закон о долевом участии призваны дополнительно обезопасить средства граждан, вложенные в строительство жилья, от нецелевого использования застройщиками.

Руководство «Концессии теплоснабжения» полностью поддержало позицию экспертов о значимости законодательных изменений, которые должны помочь не допустить возникновения новых проблем обманутых дольщиков.

Со своей стороны компания готова обеспечить технологическое присоединение новостроек к сетям теплоснабжения и таким образом содействовать сдаче домов в эксплуатацию в установленные сроки. В рамках своей зоны ответственности ресурсоснабжающая организация делает все возможное, чтобы проблемы обманутых дольщиков в Волгограде решались как можно быстрее.

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