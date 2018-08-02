2018-08-03T10:46:19+03:00
Общество

В здании Царицынской водокачки будет Дворец торжеств Волгограда

На «перекройку» понадобится несколько лет работы и сто миллионов рублей инвестиций
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации Волгограда.Фото администрации Волгограда.
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Что ж, решение принято и обжалованию не подлежит – в старинном здании Царицынской водокачки (постройки конца 19 века) таки будет Дворец торжеств Волгограда. Проект уже проходит экспертную оценку специалистами федерального уровня, после чего приступят к работам. И инвестор уже есть, который обещает вложить в проект 100 миллионов рублей.

ЗАГС ПРОТИВ МУЗЕЯ

Впервые о желании сделать на месте водокачки Дворец торжеств губернатор Волгоградской области заговорил еще в 2015 году.

- Это позор, что в Волгограде нет красивого торжественного Дворца для бракосочетаний. Даже в регионе ЗАГСы выглядят лучше, чем в областном центре. Я вот вижу его, например, в здании с колоннами на Набережной, - поделился тогда своим видением с журналистами глава региона.

Сказано - сделано. В 2017-м изменили назначение земли под водокачкой с зоны парков, скверов и бульваров на зону застройки объектами общественно-делового и жилого назначения. Зачем? Потому что рядом с отреставрированным историческим зданием намерены построить выставочный центр. Зато старинное здание водокачки приведут в порядок, а еще благоустроят парковую зону на Нижней террасе Центральной набережной.

Идея, конечно, замечательная. Кроме одного «но»: в одном из зданий на этой исторической территории на общественных началах по крупицам создали музей водоканала, уникальный и неповторимый. Туда водили экскурсии, рассказывали, как тяжело нашим предкам доставалась питьевая вода. Сегодня музей вынужден покинуть здание. Небезразличные волгоградцы даже создали петицию с просьбой оставить музей, но…

Фото администрации Волгограда.

Фото администрации Волгограда.

ПЕРЕСТРАИВАТЬ БУДУТ ПОЭТАПНО

- Проект включает в себя несколько этапов и рассчитан на несколько лет. На первом этапе в мае текущего года строители очистили стены от грязи, заделали швы и покрасили. До конца года планируется отремонтировать помещения центрального здания водокачки – в настоящий момент проект реконструкции территории получает экспертное заключение специалистов федерального уровня, - рассказывают «КП-Волгоград» в администрации города.

В центральном здании с колоннами и будет Дворец торжеств. На первом этаже – зал бракосочетаний, на втором и третьем этажах разместят залы для экспозиций и выставок.

Обещают восстановить и ограждение, которое является элементом архитектурного комплекса Царицынской водокачки. А для удобства посетителей построят подъездные пути и сделают парковочную площадку.

В администрации Волгограда также напоминают, что параллельно ведется реконструкция верхней террасы Набережной. Отреставрирована ротонда, идет обновление лестницы и смотровых площадок. И уже мэрия объявила конкурс на реконструкцию нижней террасы: подрядчику предстоит привести в порядок пешеходную эстакаду и причал №15 у концертного зала Волгоградской областной филармонии, подпорные стены и полуразрушенные лестничные марши.

Кроме того, на набережной появятся новый парк с летним амфитеатром, фонтаны и удобные пешеходные зоны.

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