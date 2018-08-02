Акция: жаркий тест-драйв в «А.С.-Авто»!
Только в августе в дилерском центре KIA «А.С.-Авто» действует специальное предложение на покупку автомобилей Kia Ceed и Kia Sportage
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При прохождении тест-драйва на данных моделях Вы получаете дополнительную выгоду 10 000 руб.
Записывайтесь на тест-драйв прямо сейчас и получите свою дополнительную выгоду уже сегодня!
Ждем Вас ежедневно с 8:30-20:30 по адресу г. Волгоград, ул. шоссе Авиаторов,11.
Запись на тест-драйв по телефону +7 (8442) 602-333.
*Предложение не является публичной офертой. Акция распространяется на автомобили Kia Ceed и Kia Sportage в наличии! Суммируется со всеми действующими скидками.
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