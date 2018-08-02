2018-08-02T17:48:10+03:00
Общество

Волгоградские десантники отмечают День ВДВ – фото

Голубые береты и флаги заполонили 2 августа улицы Волгограда [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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С Днем ВДВ!С Днем ВДВ!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бывших десантников не бывает. Поэтому 2 августа 2018 года улицы Волгограда заполонили голубые береты, тельняшки и флаги с надписями «Никто, кроме нас!». По дорогам разъезжают автомобили с развивающимися стягами, десантники приветствуют друг друга сигналами клаксона. С утра торжества в честь 88-летия образования Воздушно-десантных войск прошли в Волгограде, Волжском и Камышине. Минутой молчания десантники почтили память погибших товарищей. Усыпали цветами памятные места. А после «войска дяди Васи», как часто в шутку называют ВДВ, отправились выполнять неофициальную программу праздника.

Никто, кроме нас! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Никто, кроме нас!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Боевые товарищи по привычке пришли на набережную. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Боевые товарищи по привычке пришли на набережную.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Место встречи изменить нельзя. Даже если набережная за забором. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Место встречи изменить нельзя. Даже если набережная за забором.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А по дорогам разъезжают "брендированные" авто. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А по дорогам разъезжают "брендированные" авто.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многиек отмечают праздник всей семьей. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Многиек отмечают праздник всей семьей.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

"Расплескалась синева, расплескалась"... Фото: Геннадий БИСЕНОВ

"Расплескалась синева, расплескалась"...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как обычно «крылатая пехота» встречается с боевыми товарищами в парках и скверах. По привычке многие пришли и на Центральную набережную. Но она сейчас огорожена забором и закрыта на ремонт. Да и фонтаны днем не работают - профилактика. Поэтому многие переместились за Волгу. Но без традиционного купания в фонтанах не обойдется и в этот раз.

"По тельняшкам разлилась, по беретам"... Фото: Геннадий БИСЕНОВ

"По тельняшкам разлилась, по беретам"...Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Десантники сегодня самые яркие волгоградцы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Десантники сегодня самые яркие волгоградцы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сэлфи у воды - тоже обязательная часть программы. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сэлфи у воды - тоже обязательная часть программы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фонтаны закрыты, но Волга рядом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фонтаны закрыты, но Волга рядом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С праздником, десантники! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С праздником, десантники!Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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