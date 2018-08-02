Выборы-2018 в Волгоградской области: более двух с половиной тысяч человек хотят во власть

2 Авг. 14:00 2018-08-02T16:59:02+03:00

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Если в вашем дворе вдруг объявился депутат, который интересуется вашей жизнью, поломанными лавочками, как вы едете на работу и довольны ли своей управляющей компанией, не удивляйтесь. Это говорит только об одном - скоро выборы. В единый день голосования 9 сентября 2018 года в Волгоградской области будут выбирать депутатов и глав сельских поселений. Участки откроются в 22 районах региона. Самые масштабные выборы пройдут в Волгограде, Волжском и Камышине, где определят судьбу мандатов депутатов городской Думы. Из-за выборов даже свое 429-летие город-герой в этом году будет праздновать на неделю раньше.

Всего на выборах 9 сентября в области «разыграют» 916 мандатов. В селах выберут 74 главы, на эти кресла претендует 271 человек, большая часть кандидатов (142) партийцы. Пока предвыборная кампания проходит спокойно, скучно и без всяких интриг.

В городах и районах области вакантны 842 депутатских мандата. И кандидатов немало - 2237 человек. При этом подавляющее большинство идет на выборы по партийным спискам – это 88% желающих примерить депутатский костюм. Самовыдвиженцев в десять раз меньше - 261 человек.

- 9 сентября в Волгоградской области состоятся выборы в 156 органов местного самоуправления. Для участия в выборах выдвинули более 2,5 тысячи кандидатов, в том числе от 14 политических партий. Больше всего кандидатов от парламентских партий, первое место среди них занимает «Единая Россия», - рассказал «КП-Волгоград» председатель Избирательной комиссии Волгоградской области Виктор Черячукин. - 30 июля завершился прием документов, необходимых для регистрации.

На регистрацию кандидатов у избиркома есть 10 дней. Но в ней могут и отказать, если документы не в порядке. Итоги подведут после 9 августа. А уже с 11 августа начнется период предвыборной агитации в СМИ. Он продлится до 8 сентября.

- За 10 дней до дня выборов начнется период досрочного голосования для тех, кто по каким-либо причинам не сможет прийти на избирательные участки, - отмечает Виктор Черячукин.

Как обычно избирательные комиссии будут кидать в почтовые ящики и размещать на подъездах традиционные приглашения с информацией о выборах. Помогут разобраться в изобилии кандидатов и ходе избирательной кампании и средства массовой информации.

Всего на предстоящих выборах смогут проголосовать 61,5% от общего количества избирателей Волгоградской области или 1 153 503 человека. Но явка вряд ли будет большой.

ВОЛГОГРАД ВЫБЕРЕТ МЕНЬШЕ ДЕПУТАТОВ

В областном центре 9 сентября 2018 будут выбирать депутатов Волгоградской городской Думы VI созыва. Их будет на 12 человек меньше, чем обычно. И выбирать теперь горожане будут 36 депутатов: половину - по партийным спискам, половину - по 18 укрупненным одномандатным округам.

Схема новых избирательных округов Волгограда на выборах депутатов городской Думы 9 сентября 2018

Схема новых избирательных округов Волгограда.

По единому избирательному округу на депутатские мандаты представили списки кандидатов девять политических партий: «Справедливая Россия», «Альянс Зеленых», «Единая Россия», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», «Гражданская платформа», ЛДПР, КПРФ и «Родина». Идут на выборы по спискам 346 человек.

Еще 115 кандидатов партии выдвинули по 18 одномандатным избирательным округам. Заявили своих также девять партий. Среди них нет кандидата лишь от «Коммунистов России», зато есть претендент от «Казачьей партии Российской Федерации».

НА ЗАМЕТКУ

Кто стремится в депутаты

Чаще всего стремятся в депутаты мужчины - их в списках кандидатов 59,5%. Больше половины мечтающих стать народными избранниками - люди среднего возраста от 30 до 49 лет. Каждый десятый младше тридцати, а каждый третий - старше пятидесяти.