Из Волгограда бандиты пытались отправить военную экипировку в Японию и США

2 Авг. 12:21 2018-08-02T12:37:23+03:00

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В этом деле еще много белых пятен. Следствие пока не стремится раскрывать подробности. Ведь под стражей только один из контрабандистов. Остальные пока в розыске.

Пока известно, что «работать» похитители начали в ноябре 2017 года. Именно с этого времени на складах военных частей начались «недостачи». Как рассказали «КП-Волгоград» в Южной оперативной таможне, несколько весьма сообразительных, но незаконопослушных граждан решили поставлять за границу военную экипировку. Вряд ли подобное обмундирование является ноу-хау, но оно распространяется только среди военных. Получить его частным лицам законно невозможно. Поэтому спрос на него за границей достаточно высокий. На этом и решили заработать контрабандисты.

Они похищали (пока основная именно эта версия, а не та, что кто-то из бандитов сумел договориться с завскладом) со складов военных частей комплекты экипировки боевого снаряжения «Пермячка» и «Ратник». И это не только одежда, но специальные технические средства. Например, туда входят переносной комплекс связи, система навигации и управления, нашлемный монитор, система мониторинга психологического состояния бойца, наборы средств энергообеспечения, бронежилет, многослойный шлем, рюкзак, палатка, спальный мешок. В общем все, чтобы выжить и вести боевые действия в любых, самых непростых условиях. Также в комплекте должен быть Автомат Калашникова с коллиматорным , но по словам пресс-службы Южной оперативной таможни, оружие бандиты не похищали.

Посылки предназначались клиентам из Японии, Норвегии, США, Франции, Польши

Все это размещали на трех складах в городе Волгограде, в Москве, в Павловском Посаде. Скорее всего, военные подразделения, откуда на машинах вывозилось ворованное, находятся в этих же самых городах (пока их номера также остаются тайной следствия).

Затем они собирались переправить посылку за границу небольшими партиями через «Почту России». Среди стран назначения Япония, Норвегия, США, Франция, Польша. Заказчики свой товар так и не получили. «Сделку» вовремя сорвали. Стоимость похищенного больше 20 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили по статье ч. 3 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу вооружения, совершенное организованной группой.

Всех членов разветвленной банды еще предстоит выяснить. Также как и личности адресатов. Преступникам грозит до 12 лет тюрьмы.