Тысяча и один проект

1 Авг. 09:00 2018-08-02T09:00:02+03:00

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Лукойловский конкурс в нашем регионе интересует многих. Интересны его история и традиции, интересны практика и проекты, реализованные с помощью грантов нефтяной компании. Давайте вместе перелистаем конкурсные страницы, вспомним вехи его биографии, приведём мнения участников и победителей разных лет.

Автором идеи о проведении конкурса социальных и культурных проектов в регионах России является президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов. Первый конкурс состоялся в 2001 году в Архангельске, а уже в 2004 году он пришёл в Волгоградскую область. Изначально организатором выступила компания «РИТЭК» под руководством Николая Николаева. Именно она задала высокие стандарты проведения конкурса в нашем регионе. С 2012 года роль оператора соревнования перешла к предприятию «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».

Год от года конкурс набирает обороты. Так, в 2017 году он собрал рекордное количество заявок ─ 470. При этом 69 организаций-участниц стали обладателями грантов. Специальный приз конкурса ─ автомобиль «Лада Ларгус» ─ получила многодетная семья Филипповых из Городищенского района. Награду вручали губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов.

МНЕНИЕ

Василий Тараканов, ректор Волгоградского государственного университета:

─ Университет неоднократно принимал участие в конкурсах «ЛУКОЙЛа». В прошлом году, например, один из грантов выиграл наш проект «Память Сталинграда», посвящённый 75-летию Сталинградской битвы. На собственном опыте мы убедились, что конкурс даёт прекрасную возможность для реализации интересных, социально значимых идей.

Участником конкурса может стать любая некоммерческая организация: общественная, муниципальная, государственная и т.д. Как видим, спектр широкий. Именно поэтому список соискателей лукойловских грантов сам по себе представляет немалый интерес.

Школа искусств Андрея Выстропова и областная федерация спортивной гимнастики, региональная организация Союза писателей России и Волгоградский благотворительный фонд «Дети в беде», Волгоградское отделение Российского детского фонда и Волгоградский технический университет, фонд олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и областная клиническая больница № 1 ─ все эти и сотни других организации в разные годы принимали участие в конкурсе. И многие из них стали победителями.

МНЕНИЕ

Наталья Гапиенко, председатель Волгоградского регионального отделения общества слепых:

─ С помощью грантов компании мы успешно развиваем в нашей области такой новый вид спорта, как «шоу-даун» - теннис для слепых. Не случайно наша волгоградская спортсменка Ирина Лаврова стала победителем первого чемпионата России по «шоу-дауну». Помощь компании также помогает нам проводить различные интеллектуальные соревнования. Так что конкурсу и «ЛУКОЙЛу» мы благодарны от всей души.

За годы проведения конкурса в Волгоградской области были рассмотрены тысячи проектов. Многие из них запомнились своей оригинальностью. Например, проект по разведению косуль в одном из районов области. Или заявка одного из ТОСов Волгограда на приобретение «веткодробителя» ─ механизма для измельчения древесных отходов в кормовую муку. Или проект постановки спектакля «Оле-Лукойле» для слабовидящих детей в Волгоградском кукольном театре. Или заявка на организацию любительской метеостанции региональной детско-подростковой организацией… Перечислять можно долго.

Все без исключения проекты рассматриваются комиссией конкурса, в которую входят представители компании, администрации области, известные общественные деятели региона. Шанс победить есть у каждого по-настоящему интересного проекта, который социально значим и касается многих.

МНЕНИЕ

Раиса Скрынникова, председатель Волгоградского регионального отделения Всероссийского детского фонда:

─ Компания ─ наш давний и добрый партнёр. С помощью грантов конкурса мы издали уже три книги «Сто юных талантов Волгограда». Это своего рода энциклопедия молодых дарований региона, ставшая визитной карточкой фонда. «ЛУКОЙЛ» также помогает в реализации наших социально-медицинских программ. Например, совсем недавно с помощью компании мы приобрели кресло-каталку для ребёнка-инвалида, провели мероприятия ко Дню защиты детей. В наше непростое время «ЛУКОЙЛ» подаёт пример истинного милосердия.

XIV конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Волгоградской области, как и предыдущие, проводится в тесном контакте с администрацией региона. И это не случайно: социально-культурное развитие наших городов и сёл ─ дело общее. Сопредседателем комиссии конкурса является вице-губернатор Зина Мержоева.

В нынешнем году к традиционным номинациям «Экология», «Духовность и культура», «Спорт» добавилась ещё одна ─ «Молодёжная инициатива». Нет сомнения, что с помощью грантов компании в нашей области продолжатся строительство спортивных площадок, ремонт школ и больниц, обустройство общественных мест, возведение памятников. Будет сделано множество других по-настоящему добрых и нужных дел.

Продолжится и сам конкурс. В связи с многочисленными обращениями общественных и муниципальных организаций региона принято решение продлить приём заявок на месяц ─ до 31 августа. Вся необходимая информация по конкурсу по-прежнему доступна на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефтепродукт».

МНЕНИЕ

Ирина Проненко, главный врач поликлиники № 30 Волгограда:

- Учреждение участвует в реализации проекта «Территория заботы» в нашем регионе. Для расширения спектра услуг, оказываемых пожилым людям, необходимо было приобрести оборудование. В прошлом году мы выиграли грант лукойловского конкурса, что позволило воплотить эти планы в жизнь. Главная заслуга конкурса ─ помощь в воплощении ваших планов.