2018-08-01T19:14:56+03:00
Общество

Директор оскандалившегося во время ЧМ реабилитационного центра ушел в отставку

Руководитель Камышинского реабилитационного центра для несовершеннолетних Вячеслав Пугаев написал заявление по собственному желанию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Воспитанник и сотрудница Камышинского реабилитационного центра для несовершеннолетних оказались в эпицентре скандала. Фото: volganet.ruВоспитанник и сотрудница Камышинского реабилитационного центра для несовершеннолетних оказались в эпицентре скандала. Фото: volganet.ru
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Директор Камышинского реабилитационного центра для несовершеннолетних, вокруг которого разгорелся скандал во время ЧМ-2018, ушел в отставку. Вячеслав Пугаев написал заявление об увольнении 31 июля. За полтора месяца до этого воспитанник центра стал одним из тех мальчишек, что выводили на поле футболистов сборных на матче Тунис - Англия в Волгограде. Ребенок оказался сыном сотрудницы учреждения. А другой мальчик из Камышинского детдома на поле не вышел, что и стало причиной громкого скандала с «подменой» детей.

- Вячеслав Пугаев 31 июля написал заявление об увольнении по собственному желанию, - рассказали «КП-Волгоград» в областной администрации. – Что стало причиной отставки, нам неизвестно.

Перед этим оборвалась и политическая карьера Пугаева, которого выдвинули на выборы в депутаты Камышинскую городскую Думу от «Единой России».

Напомним, футболистов на матчах ЧМ-2018 в Волгограде в рамках акции компании «Макдоналдс» выводили дети, которые выиграли конкурс Благотворительного фонда Елены Исинбаевой. Камышин на поле «Волгоград Арены» представлял мальчик из вполне благополучной семьи. Тогда как ребенка из детдома там не оказалось. Как позже объяснили организаторы – мальчик устал и расплакался прямо перед матчем. В итоге заменила его девочка.

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию, назвав ее травлей ни в чем неповинного ребенка. Не нашли нарушений и по итогам прокурорской проверки. Ведь ГКСУ СО «Камышинский СРЦ» - это не приют для сирот. Центр оказывает услуги и детям, у которых есть семья, если они оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в реабилитации. Да и в условиях конкурса не было указано, что участник должен быть сиротой.

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19 июня вечером, когда футболисты Англии и Туниса уже благополучно вылетели из Волгограда для подготовки к следующим матчам чемпионата мира по футболу, в интернете появилась скандальная новость. Мальчишку из Камышинского детского дома, который должен был вывести вместе с остальными детьми сборные Англии и Туниса на поле, подменили. Его место занял совсем другой ребенок: сын сотрудницы социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Якобы его специально зачислили накануне в дневную группу, чтобы тот мог оказаться на "Волгоград-Арене" во время чемпионата (подробности).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Елена Исинбаева: хватит травить мальчика!

- Никаких «особых» критериев о том, что дети должны быть сиротами и жить без опекунов/родителей не было. 5 из 8 участников программы - дети из полных семей, но в какой-либо степени находящиеся в трудной жизненной ситуации, - поясняет Елена Исинбаева (подробности).

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