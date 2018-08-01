2018-08-02T16:34:00+03:00
Общество

В Волгограде в августе будет четыре пляжа

На город-миллионник в 2018 году всего один полноценный пляж и три места отдыха у воды
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Купаться запрещено на трех из четырех волгоградских пляжей.Купаться запрещено на трех из четырех волгоградских пляжей.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Впереди еще целый месяц лета. Но в этом году Волгограду с пляжами опять не повезло. С июня в городе-миллионнике работает один единственный - КрасПляж на Маяке полуострова Сарептский в Красноармейском районе. Популярным местом отдыха у волгоградцев стал пляж на Бобрах за Волгой. Но Волга там уже зацвела. Остальные пляжи Волгограда не могли открыть из-за высокого уровня сбросов на Волжской ГЭС. Большая вода ушла и в августе в городе, наконец, появятся пляжи, где можно будет официально позагорать. Но не купаться. Место отдыха у воды с середины июля обустроили на набережной Тулака в Советском районе. В августе откроются еще две зоны отдыха в Тракторозаводском районе - на Нижнем Тракторном и на Спартановке у дома №4 на улице Грамши.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, все «сухие» пляжи оснастили зонтиками от солнца, туалетами и кабинками для переодевания. В местах отдыха дежурят спасатели и медики.

Перед открытием все волгоградские пляжи успешно прошли лабораторный контроль качества воды и почвы и получили санитарно-эпидемиологические допуски.

Должен был появиться пляж и в Кировском районе на острове Сарпинский. Но часть его до сих пор под водой, да и Роспотребнадзор нашел там нарушения санитарных требований.

- Как только уровень воды придет в норму, специалисты приступят к подготовке мест для отдыха горожан, - обещают в мэрии. - Сначала проведут обследование водолазы, затем возьмут пробы воды. Окончательный вердикт о разрешении купания на объекте будет приниматься только после результатов обследований.

Однако большинство волгоградцев отсутствие пляжей не останавливает. В жару горожане готовы купаться в любом водоеме. И часто это приводит к печальным последствиям. С начала лета на реках и озерах области произошло 36 происшествий. Спасли 36 человек. В прошлом году за такой же период было 47 ЧП и 56 спасенных пловцов.

- Основная причина несчастных случаев - несоблюдение правил и купание на несанкционированных пляжах, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по региону.

Инспекторы ГИМС предупреждают, что спасатели придут на помощь только на официальных пляжах. И, разумеется, не стоит лезть в воду пьяными и оставлять без присмотра детей.

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