2018-08-01T19:14:56+03:00
Общество

День ВДВ 2018 в Волгограде, Волжском и Камышине - программа мероприятий

Как отметят День ВДВ 1 и 2 августа 2018 в Волгограде, Волжском и Камышине [программа праздника]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Фонтаны в Волгограде отключать не будут.Фонтаны в Волгограде отключать не будут.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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2 августа улицы российских городов по традиции заполонят голубые береты и флаги с надписями «Никто, кроме нас». День ВДВ 2018 десантники будут отмечать и в Волгограде, Камышине и Волжском. В программе мероприятий - митинги, патриотические акции, концерт, выставка военной техники, показательные выступления. В самом Волгограде День ВДВ отметят скромно. В 10.00 2 августа 2018 торжественный митинг пройдет у Вечного огня на Аллее Героев. В мэрии Волгограда заверили, что специально фонтаны в День ВДВ отключать не будут. Все они будут работать с 10.00 до 22.00. Пусть десантники купаются на здоровье. Но днем фонтаны по традиции выключат на профилактику.

Главные торжества по случаю 88-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск пройдут в Камышине, продлятся они два дня. В программе мероприятий 1 августа 2018 торжественное собрание, которое начнется в ДК «Текстильщик» в 16 часов. А в 17.00 там же выступит творческий коллектив местного «Боевого братства». Вход по пригласительным, их можно получить в кассе. День ВДВ 2 августа 2018 в Камышине начнется в 8.00 с возложения цветов к памятникам Маргелову, Колгатину, Маресьеву и воинам-интернационалистам. В 10 утра на пляже Гремячий устроят показательное форсирование реки Камышинка. В это же время начнется праздник на стадионе «Авангард». В программе - выставка военной техники, оружия и экипировки десантников, в 12 часов 2 августа начнется парад в честь Дня ВДВ, который продолжат показательные выступления голубых беретов. А в час откроется полевая кухня, где гостей накормят солдатской кашей.

В Волжском День ВДВ 2018 отметят 2 августа в 10.00 у памятника воинам-интернационалистам. Десантники пройдут торжественным маршем по площади и почтят память погибших товарищей минутой молчания. А юные казаки и кадеты устроят показательные выступления.

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