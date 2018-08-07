2018-08-07T13:41:23+03:00
Общество

Волгоградцы стояли в очереди с пяти утра, чтобы пожениться 18.08.18

А вот на 08.08.18 большинство загсов закрыто
Екатерина МАЛИНИНА
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Желающих пожениться в красивую дату очень много.Желающих пожениться в красивую дату очень много.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Август богатый месяц для любителей красивых дат. Их в этом месяце сразу две: 08.08.18 и 18.08.08. Кто-то ждет в этот день удачи или конца света, а кто-то бежит в загс, чтобы в этот пожениться.

8 августа из городских загсов ни один не работает – регистрация только по пятницам и субботам. И красивые даты на режим работы не влияет. Лишь в Городище милые сотрудники готовые работать даже по вторникам, средам и четвергам. Главное, чтобы женились.

На 8.08 у нас семь пар. Это на порядок больше, чем обычно в будни. Люди хотят запомнить этот день, - рассказали «КП-Волгоград» в загсе Городищенского района. – А на 18.08 у нас давно уже нет мест. Нам пришлось даже сократить время регистрации с получаса до 15 минут. Так что молодожены успеют только да сказать и кольцами обменяться. Но они на это согласны, лишь бы пожениться в красивый день.

А вот во дворец бракосочетаний на Спартановке молодые пары занимали очередь в пять утра. На что не пойдешь ради любимой, которая мечтает о заветном дне.

Кстати, с точки зрения астрологии – даты совершенно обычные. По крайней мере, мастера читать по звездам считают: каждая дата имеет свою характеристику и ее красивость никак не влияет на крепость семейных уз.

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