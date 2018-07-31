В Волгограде с 1 августа подорожают маршрутки

31 Июль 20:30 2018-07-31T23:20:30+03:00

С 1 августа на 110 цены останутся прежними, ведь их поднимали три месяца назад Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Волгоградцы, которые 31 июля отправились на работу и обратно на маршрутке, были неприятно удивлены. Где-то водитель сам делал объявление, где-то оно висело в салоне. Пассажиров предупредили, что с 1 августа 2018 проезд в маршрутках подорожает. Если раньше проехать по району стоило 15 - 18 рублей, то теперь 18 - 20. Поездка за 25 рублей завтра обойдется уже в 30 рублей.

- Газ за последние дни подорожал на семь рублей, дизельное топливо на 8 рублей. Себестоимость одной поездки выросла. Мы не хотим работать в убыток. Поэтому и решили поднять. Цены вырастут практически на всех маршрутах. Минимальная средняя стоимость будет около 20 рублей. Перевозчики созванивались между собой и решили сделать это с 1 августа, - рассказал «КП-Волгоград» один из перевозчиков.

Согласовывать с властями повышение не надо. Вот уже три года тарифы принимаются только для тех маршрутов, которые датируются. А частные перевозчики сами назначают цены исходя из себестоимости, конъюнктуры и собственной совести.

Пересядут ли волгоградцы после подорожания на автобусы, станет ясно уже через пару недель. Мэрия обязательно посчитает пассажиропоток.

До Городища по прежней цене

Маршрут №110 Волгоград - Городище один из немногих, где цены не изменятся.

- Мы их уже поднимали три месяца назад. Сейчас оставим на прежнем уровне. Вот только мы рискуем совсем не выйти на линию, - говорит Сафар Мамедов, владелец маршрута

Как оказалось, его машины штрафуют на 5 - 8 тысяч рублей за отсутствие тахографов.

- По закону мы обязаны были их поставить 1 июля 2018 года. Мы уже закупили 27 штук. Каждый стоит 40 тысяч рублей. Но их нужно оформить в Москве, а это 30 - 50 дней. Только за три дня мы заплатили 72 тысячи штрафов. Если ГИБДД продолжит составлять протоколы, нам не будет смысла выходить в рейс, - говорит маршрутчик.

Мамедов пытался решить проблему в администрации района и в областном комитете транспорта. Но чиновники сослались на закон, обязательный для всех.