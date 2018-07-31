Упавший от ветра старый тополь едва не убил четырех волгоградцев

31 Июль 15:30 2018-07-31T15:36:43+03:00

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В Краснооктябрьском районе Волгограда упавший из-за резких порывов ветра гнилой тополь едва не стоил жизни двум женщинам, девочке и молодому мужчине. Всех их от трагедии отделяли считаные минуты… Вечер 30 июля, когда в городе разбушевался сильный ветер, они запомнят надолго.

РЕМОНТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Это случилось в восьмом часу вечера на улице Зорге, во дворе одного из многоквартирных домов.

Больше всего досталось Светлане Юриной. Огромный ствол буквально раздавил ее Hyundai I40.

- Я обычно не паркую здесь машины, - до сих с дрожью в голосе после пережитого шока рассказывает женщина. - У меня есть частный дом и гараж, обычно машины стоят там. А в тот день я приехала в квартиру, объехала двор несколько раз - свободное место для парковки было только здесь. Припарковалась, взяла сумки, пошла домой, но до подъезда дойти не успела. Мне позвонила старшая дочь. Она плакала в трубку: «Мама, на нашу машину дерево упало».

Дерево сгнило у самой землиФото: Андрей ПЕТРОВ

Страшно было бы представить, что произошло, если бы женщина задержалась на несколько минут у машины. Тем более, что у нее еще свежи воспоминания о еще одной трагедии - весной Светлана похоронила мужа. Рассказывая о событиях этого страшного понедельника, женщина не может сдержать слез...

Не нужно быть специалистом по кузовному ремонту, чтобы понять - восстановить машину будет очень дорого. Передняя правая стойка полностью сложилась, сильно замята крыша, повреждены и другие детали кузова. По словам участкового, скорее всего, автомобиль не подлежит восстановлению.

- Я уже написала заявление в полицию, обратилась и в управляющую компанию, - продолжает Светлана. - Мне в ответ заявили, что машина стоит на зеленой зоне и что дерево растет на территории УК «Тандем», но принадлежит УК «Созвездие». Ради бога, я готова заплатить штраф, но если бы дерево упало на ребенка? Сейчас вот ждем представителей управляющей компании, обещали приехать, распилить дерево, убрать его. Пока же собираю все документы, намерена судиться.

ДВА ШАГА ДО СМЕРТИ

Двор дома № 23 на улице Репина утопает в зелени. Но если присмотреться, то среди зеленеющих крон очень много сухих веток, готовых упасть в любую минуту. А самое страшное, что аварийные деревья окружают детскую площадку, на которой всегда полно детей. Особо опасны два совершенно высохших ствола, стоящих друг напротив друга аккурат возле ограждения детской площадки.

Старые деревья окружают и детскую площадкуФото: Андрей ПЕТРОВ

- В 1974 году мы сюда вселились, и с тех пор во дворе растут деревья, - говорит жительница дома № 23 на улице Репина Светлана Кириллова. - В апреле приезжали рабочие, спилили пару деревьев и уехали. Но пилить-то нужно гораздо больше. Сами посмотрите. У нас уже падало дерево, благо не придавило никого. А вчера и нам с этим деревом не повезло. Дочка только приехала, поставила машину, вышла, закрыла дверь, отошла - и сзади грохот! Наша-то машина пострадала не очень сильно - разбито лобовое стекло, двери поцарапаны, поворотники. А вот соседская… У ее хозяйки муж в марте умер, машина числится на нем, женщина в наследство еще не вступила. В общем, проблем хоть отбавляй… А тут еще и бабушки налетели, мол пожалели 50 рублей на стоянку, нечего машины на зеленой зоне ставить. А кто ухаживать-то за ней будет? Понятно, машину жалко, а если бы вместо машины человек был? Или ребенок? Тогда бы сразу все в порядок привели.

Волгоградца по имени Виталий от смерти или как минимум серьезных травм от упавшего тополя спасла вредная привычка.

- Это было начало восьмого вечера, - вспоминает мужчина. - Шел обычной дорогой на работу, решил закурить. Но сильный ветер задувал пламя зажигалки, я остановился на несколько секунд, чтобы прикурить сигарету. Это и спасло. Когда я снова поднял глаза, то увидел, что на том месте, где был бы я, если бы не притормозил, лежало дерево. В этот момент даже дрожь прошла по телу. Постоял, пришел в себя, отогнал любопытных детей и продолжил путь…

Два сухостоя могут упасть в любую минутуФото: Андрей ПЕТРОВ

«ЗЕМЛЯ НАША. А ДЕРЕВО - НЕТ»

Любопытно, что двор делят между собой две управляющие компании - ООО «УК «Тандем» и ООО «УК «Созвездие». Но ни одна из УК брать на себя ответственность за причиненный ущерб не хочет.

- Этот дом, Репина, 23, мы получили в 2015 году от ООО «Жилье-46» и в первый же год вложили порядка 160 тысяч на то, чтобы очистить двор от сухостоя, - рассказала «КП» - Волгоград» директор ООО «УК «Созвездие» Татьяна Синявская. - 1 апреля 2018 года дом ушел от нас в «Тандем». Хозяйка разбитой машины живет в доме № 25, который мы обслуживаем, а дерево находится на территории наших соседей -– УК «Тандем». Нам позвонили вчера, рассказали о происшествии, мы выехали, сделали фотографии, но это уже не наша территория.

Чье дерево упало на машину - предстоит разбираться уже в судеФото: Андрей ПЕТРОВ

Директор ООО «УК «Тандем» Анатолий Мещеряков также открестился от дерева.

- Это территория «Созвездия», - заявил собеседник. - И дерево на ней росло, и машины стояли. Пусть посмотрят границы межевания. И обрезать деревья должно было «Созвездие» - нанять пильщиков, вышку, заплатить денег, провести обрезку. А упавшее на машину дерево, действительно, распилили наши работники. Вот такие вот мы альтруисты.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Денис ГРИГОРЬЕВ, адвокат:

«Виновных найдет суд»

- В качестве ответчика в этом случае я бы привлек администрацию города, - говорит адвокат Денис Григорьев. - Мэрия - это как голова, которая отвечает за то, что делают другие части «тела». Чиновники сами найдут все необходимые документы, в том числе и справку о том, на чьей территории росло злополучное дерево. Истцам останется только соглашаться с приобщением к делу новых документов или вызовом новых лиц в качестве ответчиков. И здесь даже особой роли, на мой взгляд, не будет играть место, где была припаркована машина. Если дерево опасное, оно должно быть как минимум огорожено, а как максимум - спилено, чтобы не создавало угрозы никому - ни машинам, ни людям.