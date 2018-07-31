Цирк Запашных в Волгограде: умные шимпанзе и кавказские овчарки

31 Июль 11:24 2018-07-31T11:31:45+03:00

В волгоградском цирке начались представления Марицы и Дана Запашных. Прославленная династия приготовила удивительное и красочное шоу. «Комсомолка» побывала на программе и готова поделиться впечатлениями

Изменить размер текста: A A

НАСТОЯЩИЕ АРТИСТЫ

Невозможно представить шоу династии Запашных без животных. К радости ребятишек, номеров с участием четвероногих было много

Марица Запашная вышла на арену с огромными кавказскими овчарками. В меховых шубах выступать им было непросто. Но настоящий артист, даже если у него вместо ног – лапы, полностью выкладывается на арене. Так что волгоградцы увидели и групповые трюки и индивидуальную дрессуру.

Среди подопечных Марицы Запашной и верблюды. Они поразили своей красотой и мощью – настоящие корабли пустыни и короли цирка.

Фото: Олег ДИМИТРОВ.

Особенный восторг и положительные эмоции вызвали ослики Кирилла Карачинского. Эти животные были в этот день настоящими скакунами. Ну а наездниками выступили обезьянки, которые лихо управлялись с упрямыми артистами.

И это не единственный «скаковой» номер. Свое мастерство показали и люди. Жокеи-наездники Александровы-Серж демонстрировали на арене и джигитовку и акробатику.

Ну а гвоздем программы стали Мальта и Бони. Шимпанзе вместе с Даном Запашным исполнили сложные акробатические трюки и шутили…

- Это человекообразные обезъяны, мало, кто с ними работает в целом мире, - рассказал «КП-Волгоград» Дан Запашный. - Наш номер построен на взаимоотношениях, это не просто дрессура. И обезьяны демонстрируют не только спортивные элементы, но и свои умственные способности. Они шутят, взаимодействуют с публикой. Настоящие артисты.

Фото: Олег ДИМИТРОВ.

Кстати, у Дана Запашного есть свой канал на ютубе, где можно увидеть, как проходит обучение шимпанзе. И не только. Например, как Боне и Мальте делают маникюр и педикюр, как они заигрывают с Даном и даже как обедают. Есть уже среди видео и волгоградские гастроли. А вот само представление в роликах вы не увидите. Ведь его надо смотреть вживую – на арене. Ничто не заменит этих впечатлений. Подтверждение тому детских смех и бурные овации после каждого номера.

- Представление идет дивертисментом. Все самые сложные вещи, которые можно увидеть в цирке, есть в нашем представление, - о шоу Дан Запашный. - На арене - демонстрация сверхспособностей людей и животных. Цирк – это большая правдивая история. И каждое представление читается по-разному.

ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА БЕЗ СТРАХОВКИ

В цирк на первое представление пришли сотни мальчишек и девчонок, а также их родителей, бабушек и дедушек. Знаменитая фамилия гарантировала отличное представление. И начали его жонглеры. С удивительной легкостью они управлялись с булавами. Практически невозможно было отследить, как молодые артисты и их руководитель Халиль Сафаргалиев ими перебрасывались. А в конце номера булавы превратились в огненные факелы. И теперь зрители наблюдали уже файер-представление.

Сменили жонглеров две чудесных феи - Екатерина Михайлова и Инга Беляева. Под романтическую музыку две гимнастки поднялись под купол цирка. Они показывали в полете казалось бы невозможные для человека фигуры. И все это в полете. Думаю, после такого номера почти все девочки в зале захотели стать гимнастками. Так невероятно красиво это выглядело.

С замиранием сердца зрители следили за номером с переходящей лестницей Светлана и Федор Гросу. Артисты демонстрировали силовую акробатику. Федор Гросу поднимался по вертикальной лестнице с женой, стоящей на голове. С каждой минутой они усложняли элементы. А в завершении зрителям показали, как артист держит на голове вертикально палку, а его партнерша вниз головой стоит на ней наверху. В таком положении Федор Гроссу под аплодисменты зрителей в очередной раз преодолел лестницу.

Кстати, часть номеров делается без страховки. Артисты уверены в своем мастерстве и готовы рисковать ради зрителя. Эквелибристы Ольга и Сергей на время превратились в морячка и его подружку. И славный морячок какие только чудеса не показывал на канате, чтобы завоевать сердце неприступной красотки. Да и девушка не отставала: ходила по канату, ходила по канату на кавалере. Особенно впечатлил волгоградцев трюк под куполом цирка, когда артисты в буквальном смысле закрутились на натянутой веревке.

Фото: Олег ДИМИТРОВ.

Чтобы дать сердцу зрителя немного отдохнуть между опасными номерами, их развлекал настоящий итальянский клоун Адамс Форначари. Он смог рассмешить даже самых серьезных пап. Особенно повеселил волгоградцев оркестр, который собрал артист из зрителей. И незнание волгоградцами итальянского только добавило смешных ситуаций.