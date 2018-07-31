В пяти районах Волгограда отключат горячую воду
В августе 2018 в Волгограде продолжатся уже привычные сезонные отключения горячей воды. Мыть голову и купаться в тазике в начале августа придется жителям пяти районов города. Стартуют отключения горячей воды в Волгограде уже 31 июля, в нескольких жилых массивах придется привыкать к закаливанию лишь с 1 или 3 августа. Продлятся отключения в большинстве домов две недели. И лишь жителям Дзержинского района повезло - греть воду им придется всего три дня.
Как пояснили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключения горячей воды необходимы, без них теплосети и котельные невозможно подготовить к новому отопительному сезону.
На следующей неделе в списках на отключение будут еще десятки домов в разных районах города.
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2018 В ВОЛГОГРАДЕ
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа 2018
ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20
ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30
ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51
ул. Кастерина, 2, 4, 6
ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13
ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
ул. Мясникова, 2, 8, 16
ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44
ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14
ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39
Детсады № 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 372, 376, 387, 391
Поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматология №3
Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3
ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
с 31 июля по 1 августа 2018
БСМП № 25, онкодиспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, госпиталь ветеранов войн, поликлиника № 28
С 1 по 3 августа 2018
пр. Жукова, 85, 95, 105,115
ул. К.Либкнехта, 13, 21
ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24
ул. Хорошева, 46, 48
Детсады №10, 263, 265, 385
Военный госпиталь
Школа № 96
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа 2018
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77
ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60
ул. Селенгинская, 11, 16
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20
ул. Х. Нурадилова, 7
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20
Детсады № 37, 97, 100, 315, 328, 356
Поликлиника №12
Школы № 44, 6; ДШИ № 4, гимназия №1, школа «Поколение», СДЮСШОР № 7
С 3 по 16 августа 2018
ул. Голубинская, 8
ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а
ул. Кубанская, 17
ул. Новороссийская, 5, 11
ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28
Администрация Волгоградской области
ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа 2018
ул. Ардатовская, 16
ул. Елисеева, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19
ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а
ул. Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10
ул. Череповецкая, 11/4, 11/5
Детсад № 25
КИРОВСКИЙ РАЙОН
С 31 июля по 13 августа 2018
ул. 64 Армии, 22а
ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78
ул. Р. Люксембург, 5, 9
ул. Кедровая, 19, 21
ул. Козака, 96
ул. К.Минина, 86
ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77
ул. Черемшанская, 28а
Детсады № 13, 228
Стоматология, детская поликлиника № 9
Школа № 110, гимназия № 9, школа «Воскресение», школа-интернат «Надежда»
С 1 по 14 августа 2018
Городская клиническая больница №1