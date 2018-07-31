В пяти районах Волгограда отключат горячую воду

31 Июль 01:35 2018-07-31T11:31:45+03:00

В Волгограде продолжаются отключения горячей воды в августе 2018. Греть воду придется с 31 июля на протяжении двух недель [где, когда, график отключений горячей воды]

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В августе 2018 в Волгограде продолжатся уже привычные сезонные отключения горячей воды. Мыть голову и купаться в тазике в начале августа придется жителям пяти районов города. Стартуют отключения горячей воды в Волгограде уже 31 июля, в нескольких жилых массивах придется привыкать к закаливанию лишь с 1 или 3 августа. Продлятся отключения в большинстве домов две недели. И лишь жителям Дзержинского района повезло - греть воду им придется всего три дня.

Как пояснили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», отключения горячей воды необходимы, без них теплосети и котельные невозможно подготовить к новому отопительному сезону.

На следующей неделе в списках на отключение будут еще десятки домов в разных районах города.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В АВГУСТЕ 2018 В ВОЛГОГРАДЕ

ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

С 31 июля по 13 августа 2018

ул. Богомольца, 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20

ул. Гороховцев, 2, 4, 4а, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30

ул. Грамши, 43, 45, 47, 49, 51

ул. Кастерина, 2, 4, 6

ул. Кропоткина, 1, 1а, 3, 5, 9, 11, 13

ул. Менжинского, 2, 4, 8, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 17, 17а, 18, 19, 19а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

ул. Мясникова, 2, 8, 16

ул. Н.Отрады, 1, 1а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 20а, 20б, 21, 22, 24, 26, 26а, 30, 34, 36, 40, 44

ул. Павлова, 4, 6, 8, 10, 12, 14

ул. Н.В.Флотилии, 1, 6, 7, 7а, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 33, 37, 37а, 39

Детсады № 8, 15, 117, 257, 305, 331, 347, 363, 372, 376, 387, 391

Поликлиника №9, детская поликлиника №3, детский санаторий №2, стоматология №3

Школы № 18, 27, 45, 51, 61, 88, лицей № 3

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

с 31 июля по 1 августа 2018

БСМП № 25, онкодиспансер №1, станция скорой помощи, судмедэкспертиза, областная детская клиническая больница, госпиталь ветеранов войн, поликлиника № 28

С 1 по 3 августа 2018

пр. Жукова, 85, 95, 105,115

ул. К.Либкнехта, 13, 21

ул. Рионская, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 22, 24

ул. Хорошева, 46, 48

Детсады №10, 263, 265, 385

Военный госпиталь

Школа № 96

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

С 31 июля по 13 августа 2018

ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20

ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б

ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б

ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77

ул. Пархоменко, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62

ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60

ул. Селенгинская, 11, 16

ул. Ткачева, 3, 4, 5, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20

ул. Х. Нурадилова, 7

ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20

Детсады № 37, 97, 100, 315, 328, 356

Поликлиника №12

Школы № 44, 6; ДШИ № 4, гимназия №1, школа «Поколение», СДЮСШОР № 7

С 3 по 16 августа 2018

ул. Голубинская, 8

ул. Донецкая, 3, 5, 7, 14, 16а

ул. Кубанская, 17

ул. Новороссийская, 5, 11

ул. Рокоссовского, 24, 24а, 26, 28

Администрация Волгоградской области

ВОРОШИЛОВСКИЙ РАЙОН

С 31 июля по 13 августа 2018

ул. Ардатовская, 16

ул. Елисеева, 15, 15а, 15б, 17, 17а, 19

ул. Кузнецкая, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 65, 73а

ул. Новоузенская, 2, 2а, 4, 4а, 6, 6б, 8, 10

ул. Череповецкая, 11/4, 11/5

Детсад № 25

КИРОВСКИЙ РАЙОН

С 31 июля по 13 августа 2018

ул. 64 Армии, 22а

ул. Воронкова, 20/23, 29а, 78

ул. Р. Люксембург, 5, 9

ул. Кедровая, 19, 21

ул. Козака, 96

ул. К.Минина, 86

ул. Шумилова, 22, 30, 73, 77

ул. Черемшанская, 28а

Детсады № 13, 228

Стоматология, детская поликлиника № 9

Школа № 110, гимназия № 9, школа «Воскресение», школа-интернат «Надежда»

С 1 по 14 августа 2018

Городская клиническая больница №1