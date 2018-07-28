Самые опасные пауки Волгоградской области: каракурт или черная вдова, фаланги, скорпионы

28 Июль 16:10 2018-07-28T16:11:47+03:00

Какие пауки в Волгограде и Астрахани самые опасные и ядовитые. Как обезопасить себя и что делать, если укусил паук [советы врача]

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С приходом июля в волгоградских соцсетях все чаще появляются фотографии огромных и страшных пауков. Нередки в пабликах и снимки ядовитых «черных вдов». Обычно в Волгоградской области регистрируют около 20 укусов опасных пауков в год. В этом году их пока четыре. Тем временем в Астрахани участились случаи нападения каракуртов на людей. Пострадавших - десятки. Говорить о массовом нашествии пауков рано, считают врачи. Но все же лучше быть готовым к неожиданной встрече и знать, как обезопасить себя и что делать, если вас укусил ядовитый паук. Какие пауки в Волгограде и Астрахани самые опасные и ядовитые и куда обращаться при укусе «КП-Волгоград» рассказал заведующий Центром острых отравлений клинической больницы скорой медицинской помощи № 25 Константин Парфенов.

- В Волгоградской области ядовитых видов пауков, представляющих опасность для человека, немного. Самые опасные среди них – это каракурты, также известные как черная вдова. Также встречаются фаланги. Сами они не ядовитые. Но все, что скапливается на жевательных частях, так называемых хелицерах, гниющая пища, как и вызывают серьезные последствия укусов, - рассказывает спецалист. - Иногда у нас встречаются скорпионы в районах ближе к Калмыкии.

КАРАКУРТ или ЧЕРНАЯ ВДОВА

Каракурт - самый опасный и ядовитый паук, обитающий в Волгоградской и Астраханской областях. Он не селится в домах. И никогда не будет жить в многоэтажке. Потому что любит степи, песок и жару. А боится этот паук ос и ежей. Хотя от его вида у многих людей развивается арахнофобия.

Черную вдову часто путают с другими пауками. Окрас у каракурта - серовато-черный. Чем старше паук, тем темней. На пузе - яркие красно-оранжевые пятна, которые с годами становятся практически незаметными. Самка, которая кусает, только на пятой-седьмой линьке становится опасной. Должно пройти несколько лет, чтобы она набрала силу яда. Достигает самка размера максимум одного, реже 1,5 - 2 сантиметра. Потомство дает многочисленное до 10 тысяч личинок, но выживает из них не больше 0,5%.

- Каракурт - практически норный паук. Он выбирает свалки, заброшенные участки, иногда дачные участки, если они захламлены. Кучи отходов, дрова - ближе к земле, там, где пониженная температура и влажность, - отмечает Константин Парфенов.

Этого паука сфотографировали на днях в Быково. Фото: Екатерина Плехова

Основное место обитания в Волгоградской области - южные степные районы, Котельниковский, Светлоярский, иногда Быковский, Старополтавский, на дачах в районе Варваровского водохранилища. Чаще всего каракурта находят в балках, на свалках. Иногда происходит небольшое расселение - пауки по ветру перелетают на паутине. Но перезимовать в наших условиях каракурту сложно.

Черная вдова не нападает на людей и вообще старается держаться от них подальше. Чаще всего кусает каракурт, когда вы идете по траве. Поэтому первый совет - прикрыть голени, особенно если вы идете по незнакомой местности. Сапоги это будут, брюки или длинная юбка, все равно. Также много пострадавших среди тех, кто летом спит на полу дома или в палатке на природе. Перевернулся - тронул паука. Тот укусил. Врачи рекомендуют также проверять обувь перед тем, как ее надеть, особенно старую и стоящую на улице.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ УКУСИЛ ПАУК КАРАКУРТ

Сам по себе укус паука, даже каракурта, практически не ощутим. Кольнуло что-то. Отличить от травинки или соринки сложно. А потом возникает жгучая боль.

- Местных проявлений, следов укуса практически нет - ни точек, ни покраснения, ни волдыря. Поэтому установить место, где конкретно паук укусил, потом будет сложно. Не хватает у него сил прокусить кожу человека. Затем нарастает болевой синдром. Боль быстро перетекает вверх от места укуса и чаще именно в этот момент человек осознает, что что-то произошло, - рассказывает врач-токсиколог. – Боль не локализованная, но выраженная, сильная. Чаще всего, опоясывающая, в области живота, иногда поясницы.

Также среди симптомов - резкое напряжение мышц пресса, одышка, учащенное сердцебиение, головная боль, потливость, рвота.

Если вы почувствовали недомогание и связываете его с укусом паука, скорей в ближайший медицинский пункт: ФАП, ЦРБ, поликлиника - все равно. Главное, как можно быстрее попасть к врачу. Он свяжется с информационно-консультативным центром при Центре острых отравлений Волгоградской области. Телефон круглосуточный. В зависимости от обстоятельств, специалист даст рекомендации. Обычно это - обеспечить обезболивание и транспортировку в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25, где есть все необходимые сыворотки и препараты.

- К счастью, за все 27 лет моей работы ни одно летального исхода от укуса паука не было, - успокаивает Константин Парфенов. - С симптомами может разобраться только специалист, у нас в центре работают 10 квалифицированных токсикологов.

Учтите, на июль и август – приходится пик активности каракуртов. Но паниковать при виде каждого паука не стоит. Главное, вести себя осторожно. Тем более, если лезете в захламленные места, заросшие паутиной.

ФАЛАНГИ

Пауки фаланги или обыкновенная сольпуга, они же верблюжьи пауки, также живут в Волгоградской области. Они не ядовиты и для людей не опасны. Но весьма болезненны. А мертвечина, разлагающаяся на их «челюстях», может причинить немало неприятностей и вызвать заражение и воспаление. Сольпуги вырастают до пяти и более сантиметров. Живут в пустынной местности. Встретить их можно в Крыму, в соседних Астраханской и Саратовской областях, в Калмыкии и на Кавказе.

Фаланги выглядят устрашающе. Уж очень они большие.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ПЕСТРЫЙ СКОРПИОН

Еще одна тварь из класса паукообразных, обитающих в Волгоградской области – пестрый скорпион. Он достигает до 4 -5 сантиметров в длину. Самки крупнее самцов. Окрас желто-коричневый, иногда с полосками. Выглядят скорпионы довольно устрашающе. Но встретить их в нашем регионе можно очень редко, в основном, в каменистых местах. Недаром пестрый скорпион занесен в Красную книгу Волгоградской области. Яд его опасен, но не смертелен. После укуса возникают боль, зуд и жжение, место укуса отекает и краснеет.

Скорпиона в наших краях чаще можно увидеть в коллекции.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЮЖНОРУССКИЙ ТАРАНТУЛ

Яд южнорусского тарантула, который также обитает в нашем регионе, находится в железах головогруди паука. Его укус для человека довольно болезненный. Можно сравнить с тем, если бы вас ужалил шершень. Вызывает укус тарантула лишь местный отек.