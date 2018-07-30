В Волгограде прошел турнир по пляжному волейболу на Кубок «КП»

30 Июль 18:00 2018-07-30T19:48:07+03:00

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Никакие тренинги по тимбилдингу не сравнятся с настоящим командным спортом. А пляжный волейбол - это не только спорт, который объединяет коллектив и позволяет держать тело в тонусе, но и замечательный отдых. Суббота, 28 июля, подарила всем, кто приехал на пляж в парк-клуб «Бобры», массу позитива и эмоций. На берегу Волги при поддержке Федерации волейбола Волгоградской области прошел турнир по корпоративному пляжному волейболу на Кубок «Комсомольской правды».

Сражались за Кубок команды «Титан-Баррикады», «Ростелеком», «Русское радио» и ОГИБДД по Волгограду.

Захватывающие моменты турнира. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком» стал генеральным партнером этого турнира. Главным судьей соревнований назначен ответственный секретарь Федерации волейбола Волгоградской области Дмитрий Афанасьев.

Активная поддержка болельщиков, которые зажигали на пляже, яркие поединки, горячий песок, красота и прохлада Волги сделали этот турнир зрелищным и интересным. Спортивный азарт охватил не только участников соревнований, но и отдыхающих на пляже волгоградцев. Самые активные гости получили призы от «Комсомолки».

Матчи корпоративного турнира по пляжному волейболу были напряженными и захватывающими. Игроки получили настоящее удовольствие и от игры, и от призов, которые в итоге получили все участники соревнований. В напряженной борьбе команда «Русского радио» заняла четвертое место и отправилась играть в боулинг в развлекательный центр «Лебовски». Как и команда «Ростелекома», которая заняла почетное третье место.

Команда ПАО Ростелеком. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

- «Ростелеком» с удовольствием поддерживает городские спортивные мероприятия. Мы уже третий раз становимся партнером волейбольного турнира, а наша команда всегда достойно представляет компанию, - отметила директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала компании Екатерина Червакова. - Мы всегда поддерживаем корпоративный дух и продвигаем здоровый образ жизни среди сотрудников.

В упорной борьбе одержала две сокрушительные победы и заняла второе место команда АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Она получила приглашение в батутный центр «Небо». Волейбольные «Титаны» постоянные участники турнира на Кубок «КП». На предприятии спорту уделяют особое внимание. Команда слаженная и очень сильная. До первого места «Титану» не хватило всего пары точных атак.

Команда АО ФНПЦ Титан-Баррикады. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Команда ОГИБДД УМВД по Волгограду блистала в каждой игре, показывая настоящий класс и волю к победе. Она и получила Кубок «Комсомольской правды» и день отдыха в аквапарке «21 век».

Команда ОГИБДД УМВД по Волгограду. Фото: Сергей ГРИГОРЬЕВ.

Завершился турнир по пляжному волейболу на Кубок «Комсомольской правды» торжественным награждением участников и пляжными удовольствиями, которые щедро дарили ласковое солнце, горячий песок и прохладная вода.

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