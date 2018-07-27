2018-07-27T23:00:55+03:00
Клуб любознательных

Кровавая Луна в Волгограде: самое долгое лунное затмение века – фото

Волгоградцы делятся фотографиями лунного затмения 27 июля 2018 и Марса [фото]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вот такая она - кровавая луна из окна в Волгограде.Вот такая она - кровавая луна из окна в Волгограде.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Вечером в пятницу волгоградцы высыпали на улицы, замерли у окон и у телескопов, вооружившись фотоаппаратами. Все для того, чтобы увидеть и запечатлеть полное лунное затмение 27 июля 2018 года - самое долгое и яркое затмение XXI века. Наблюдать редкое и уникальное явление можно с 21.24 27 июля до 1.19 28 июля. В полной фазе затмение продлится целых 104 минуты, а спутник Земли должен окраситься в красные тона и стать кровавой Луной. В этом году сопутствует лунному затмению еще одно астрономическое явление - великое противостояние Марса. Увидеть планету можно невооруженным глазом - красно оранжевая - ее ни с какой звездой не спутаешь. Но с биноклем или телескопом все же лучше.

«Наблюдать лунное затмение лучше всего за городом, там, где нет фонарей и лишнего света», - говорят астрономы. Но волгоградцы и в городе восхищаются невероятной кровавой Луной. Она прекрасна! «КП-Волгоград» предлагает еще раз посмотреть на фото лунного затмения 27 июля 2018 так, как увидели и запечатлели его волгоградцы.

Кровавая Луна в Волгограде: самое долгое лунное затмение века.

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