Конец июля в Волгограде: Фестиваль памяти Высоцкого, лунное затмение, пляжные вечеринки и ночной велопарад

27 Июль 17:04 2018-07-30T01:09:16+03:00

Куда пойти и что посмотреть с ребенком, с друзьями и всей семьей в Волгограде и Волжском с 27 июля по 1 августа 2018 [афиша, программа мероприятий]

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На этой неделе волгоградцев ждет масса развлечений на любой вкус и для детей, и для взрослых. Большинство из них пройдут на свежем воздухе, так что, главное, чтобы погода не подвела. «КП-Волгоград» подскажет что интересного будет в Волгограде и Волжском с 27 июля по 1 августа 2018 и куда пойти с ребенком и с друзьями.

ПОЛНОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ

27 июля волгоградцы увидят самое долгое лунное затмение века. Если, конечно, погода позволит. Спутник Земли окрасится в багряные тона на целых 104 минуты. Луна начнет медленно «уходить» в тень Земли в 21.24. Полное лунное затмение 27 июля 2018 начнется в 22.24. Луна вернется к «норме» только в 1.19 28 июля.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

XV Фестиваль памяти Владимира Высоцкого по традиции пройдет в последние выходные июля на одноименной набережной в Кировском районе Волгограда. В программе как всем знакомые песни и стихи Высоцкого, так и его малоизвестные произведения. Откроется фестиваль водосвятным молебном 27 июля. Затем начнется регистрация и прослушивание участников. В субботу с полудня будут выступать конкурсанты, а с 18 часов – почетные гости. В воскресенье с 17 часов пройдет гала-концерт, на сцену выйдут победители фестивалей прошлых лет и года нынешнего, а также члены жюри. Кировский район, набережная имени Высоцкого. 27 июля, с 16.00 до 21.00. 28 июля, с 12.00 до 21.00. 29 июля, с 17.00 до 21.00. Вход свободный.

ПЛЯЖНАЯ ВЕЧЕРИНКА И ДЕНЬ НЕПТУНА

Отдохнуть и повеселиться на пляжах предлагают волгоградцам в ближайшие выходные 28 и 29 июля. В субботу устроят пляжную вечеринку на пляже Бобры. В программе чемпионат по бадминтону, пляжный волейбол, конкурс купальников и необычных плавсредств, детские развлечения. А также пенная вечеринка, боди-арт и, конечно, Волга и море солнца. Не забудьте панамку и солнцезащитные средства. Парк-клуб «Бобры», Краснослободск, пляж у хутора Бобры напротив центра Волгограда. 28 июля, начало в 12.00. Вход: 200 руб.

В воскресенье на пляже в Красноармейском районе Волгограда устроят День Нептуна. Хотя, судя по погоде, праздник этот в городе длится уже неделю и не только на пляже. Развлекать гостей будут аниматоры под руководством царя морей, в программе - веселые конкурсы и аттракционы. Краспляж у Маяка. 29 июля.

САБАНТУЙ В ВОЛЖСКОМ

В субботу, 28 июля, в парке «Волжский» устроят настоящий «Сабантуй». В программе праздника – концерт, развлечения и игры для детей, конкурсы, знакомство с борьбй куреш и татарской кухней. г. Волжский, парк «Волжский». 28 июля, начало в 16.00. Вход свободный.

НОЧНОЙ ВОЛГОГРАДСКИЙ ВЕЛОПАРАД

Уже второй раз сотни волгоградцев соберутся вместе, чтобы прокатиться на велосипеде по ночному городу под лозунгом «За развитие велотранспортной инфраструктуры!». Ночной Волгоградский велопарад пройдет 28 июля. Сбор в 20.00 у Царицынской оперы (пр. Ленина, 97). Старт в 21.00. Колонна велосипедистов проедет около десяти километров до площади Советской, где их ждет музыкальный сюрприз. Желающим присоединиться необходимо иметь на своем велосипеде передний и задний фонари. Желательны и светоотражающие элементы на одежде. Ограничения по возрасту - 18+. Все, кто младше - только с родителями.

ЧЕМПИОНАТ ПОЛЗУНКОВ И БЕГУНКОВ

В Волгограде 1 августа устроят соревнования для малышей от полугода до трех лет. В программе - веселье, общение, игры, шоу, мастер-классы, конкурс family look. Малыши от 6 до 12 месяцев дистанцию проползут, от года до полутора – пробегут, а те, кому от 1,5 до 3 лет -поедут на спинах родителей. Запись до 31 июля. ТРЦ «Акварель», вход ВОЛГА. 1 августа, с 10.00 до 13.00.

ВЕЧЕРНИЕ СЕАНСЫ ПОД ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ

Волгоградский Планетарий (ул. Гагарина, 14) возобновляет вечерние сеансы в Звездном зале. Теперь каждую среду звездное небо можно рассматривать после работы или учебы. Начинаться путешествие по Вселенной будет в 19.00. Здесь научат находить созвездия, раскроют тайны и загадки космических явлений, покажут эксперимент с маятником Фуко и расскажут массу интересного. 1 августа, начало в 19.00.

РЕБЯТАМ О ЗВЕРЯТАХ

Зоопарк «Сафари» снова в Волгограде и снова с пополнением. На этот раз в передвижном зверинце родились тигренок и львенок. Малышам чуть больше недели, но они уже готовы общаться с публикой. Еще в зверинце живут еноты, волки, леопарды, лебеди, совы, обезьяны и множество других экзотических питомцев. До конца июля зоопарк гостит в Красноармейском районе у бывшего кинотеатра «Юбилейный». Режим работы: ежедневно с 11.00 до 20.00. Билеты: 300 рублей, для детей - 200. Малыши с родителями - бесплатно.

ЦИРК: МАРИЦА И ДАН ЗАПАШНЫЕ

С 28 июля 2018 в Волгоградском цирке - одно из самых ярких цирковых шоу «Марица и Дан Запашные». В программе дрессировщиков знаменитой цирковой династии головокружительные номера под куполом цирка, акробаты-виртуозы на батуте, забавные клоуны, очаровательные наездницы на верблюдах, джигитовка на лошадях. Зрителям непременно понравятся уморительные ослики и обезьянки, трюки в исполнении кавказских овчарок, шимпанзе-акробаты и, конечно, искрометное файер-шоу. Это будет настоящий парад цирковых звезд.

Волгоградский госцирк, ул. Краснознаменская, 15, т. (8442) 33-45-74, билеты онлайн www.circus-volgograd.ru. Премьера! 28 и 29 июля, начало в 11.00. 2 августа, начало в 18.00. Билеты: 500 - 1200 руб. До 5 лет – бесплатно без предоставления места. 0+

ГОЛОС ВОЛГОГРАДА, ЙОГА И КИНО НА ТРАВЕ

В Комсомольском саду (за НЭТом) на этой неделе большая развлекательная программа. Главное, чтобы погода не подвела. В пятницу всех ждут танцы под мелодии в исполнении духового оркестра. Начало 27 июля в 18.00.

В субботу 28 июля с 11 до 13 часов Комсомольский сад приглашает малышей на зарядку, игры и мастер-классы от бэби-клуба.

А 29 июля в 16 часов в Комсомольском саду начнутся предварительные прослушивания конкурса талантов «Голос Волгограда». Хотите поучаствовать – готовьте номер и пишите на maxih@yandex.ru. Завершится неделя вечеринкой. С 19 до 22 часов танцуем сальсу и бачату.

Во вторник, 31 июля, в 18 часов в Комсомольском саду снова пройдет веселая дискотека мыльных пузырей для детворы. В среду 1 августа в 17.00 приглашают на дискотеку всех, кто любит музыку из СССР.

Вход везде свободный. Справки по телефону 8-902-363-30-83.

Выставки

РОМАНТИКА НАТАЛЬИ МЕДВЕДЕВОЙ И ЛАРИСЫ КРИВОНОСОВОЙ

В выставочном зале на Краснознаменской открылась выставка работ волгоградских художников Натальи Медведевой и Ларисы Кривоносовой. В экспозиции - живопись и графика авторов. При чем не только персональные, но и большие совместные композиции. Выставочный зал, ул. Краснознаменская, 6. До 27 августа.

Есть и хороший повод отправиться на выходные в Астрахань. В программе на День ВМФ 29 июля 2018 - парад кораблей, выставка военной техники и артиллерийский салют [программа мероприятий].