2018-07-30T01:07:41+03:00
Общество

Когда можно есть волгоградские арбузы и чем они отличаются от астраханских

Екатерина МАЛИНИНА
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Ранние арбузы безопасны даже для детворы.Ранние арбузы безопасны даже для детворы.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Как ни удивительно, именно с арбузами связано много страхов и домыслов у покупателей. «Комсомолка» постаралась развеять большинство мифов.

Миф первый: астраханские и волгоградские арбузы очень разные

Если раньше селекцией занимались много и продуктивно, то сейчас эта сфера переживает трудные времена. Так что фермеры в Волгоградской и Астраханской области сажают одни и те же ранние сорта – гибриды, купленные в Европе. Они могут отличаться лишь тем, в каких условиях росли. В этом году погода, что у соседей в Астрахани, что у нас, для арбузов была очень неблагоприятная. Сначала холод, потом жара за 50, сейчас дожди. Так что урожай бахчевых (как и овощей), плохой и на порядок ниже, чем в прошлом году. Сказалось меньше солнца и на качестве продукта - вкус не такой насыщенный и яркий.

Миф второй: ранние сорта опасны для здоровья

Это не так.

- Ранние сорта – все гибридные. Их выращивают под капельным орошением. Скорость созревания у них быстрее, чем у чистых сортов. Но на безопасность продукции это не влияет. Тем более, большинство бахчеводов получает на свою продукцию сертификаты соответствия. Образцы сдаются в лабораторию для исследования по нескольким параметрам, в том числе и на нитраты, - рассказал «КП-Волгоград» бахчевод Евгений Морозов из Быковского района. – Так что сертификат дает гарантию. Также с проверкой могут приехать и из Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Миф третий: арбузами легко отравиться

Не чаще, чем другими продуктами. Опасность представляет даже не мякоть. Дело в том, что многие не моют арбуз перед тем, как порезать. А это делать обязательно нужно. Арбузы каждую неделю обрабатываются пестицидами от вредителей. Поэтому опасный состав может оказаться у вас в тарелке. Так что тщательно помойте «полосатика», прежде, чем подавать на стол.

Миф четвертый: Быковские арбузы - самые сладкие

К сожалению, быковских арбузов уже давно в природе нет, - огорчает нас фермер Евгений Морозов. - Есть, конечно, арбузы, выращенные на быковской земле. Но даже знаменитый «Холодок» уже и не «Холодок». Ведь для того, чтобы сохранять чистоту сорта, нужна селекционная работа. А ей внимание в последние пару десятков лет не уделяли.

Арбузы раньше появляются в Москве и Питере, чем в Волгограде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Арбузы раньше появляются в Москве и Питере, чем в Волгограде.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Миф пятый: цена зависит от урожая

Цена зависит от перекупщиков. При плохом урожае цену поднимают именно они.

- В середине июля я отдавал арбузы по 4 рубля за килограмм, сейчас сдаю по шесть, - говорит фермер Станислав Хан. В магазинах и на рынках они в три-пять раз дороже. Так что в этом году не отобьем даже себестоимость. Хотя спрос на продукцию хороший – у меня очередь из клиентов. Но цену они все равно поднять не дают.

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