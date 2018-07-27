2018-07-30T01:09:16+03:00
Общество

День ВМФ в Астрахани 29 июля 2018: парад, программа празднования, что покажут

По традиции в программе мероприятий на День ВМФ в Астрахани 29 июля 2018 - парад кораблей, выставка военной техники и артиллерийский салют [программа: что, где, во сколько]
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В параде Каспийской флотилии будут задействованы 30 судов и 1500 военных.В параде Каспийской флотилии будут задействованы 30 судов и 1500 военных.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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До Дня Военно-Морского Флота России остаются считанные дни. 29 июля 2018 в семи городах пройдут парады. Все экипажи кораблей и подлодок готовятся к празднованию. Последние приготовления идут и на Каспийской флотилии, которая базируется в соседней с Волгоградом Астрахани. Катера отрабатывают парадную расстановку, а морпехи оттачивают трюки для показательных выступлений. Для тех, кто приедет в воскресенье 29 июля в Астрахань, подготовили большую насыщенную и зрелищную программу.

Обратите внимание, что время проведения мероприятий – местное (астраханское – мкс+1).

Начнется праздник 29 июля в 9.00 – с божественной литургии в Покровском кафедральном соборе.

В 10.00 на Комсомольской набережной состоится возложение венков к памятнику погибшим кораблям Волжской военной флотилии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В 10.45 – начнется парад кораблей, которые входят в состав Каспийской флотилии. Будут участвовать около 30 судов: рк «Татарстан», рка «Ступинец», бтщ «Магомед Гаджиев», пко «Канин», скпф «СФП-95», гс «Анатолий Гужвин», «ГС-202» и другие. Задействованы в инсценировках будут 1500 военных.

Фото - инфографика Минобороны России.

Фото - инфографика Минобороны России.

В 11.30 на Центральной набережной начнется военно-спортивный праздник Краснознаменной Каспийской флотилии.

Военные моряки покажут десять инсценировок, среди них - уничтожение с кораблей воздушных средств противника, морской бой с участием импровизированных врагов на катерах и десантирование морских пехотинцев. Для придания реалистичности будет и стрельба (правда, холостыми патронами) с ратиллерийских установок кораблей. Будут и импровизированные подрывы.

А «черные береты» Каспия будут освобождать захваченную «пиратами» нефтяную платформу.

В 12.30 для всех желающих откроют доступ на военные корабли. Так что можно будет заглянуть внутрь святая-святых и даже потрогать и пощупать катера изнутри.

А на семнадцатой пристани в это же время будет проходить вооружения и военной техники.

В 22.00 – над пристанью (семнадцатой) прогремит традиционный артиллерийский салют.

Кроме этого, 29 июля 2018 ко Дню ВМФ в Астрахани подготовили интересную интерактивную программу, которая пройдет на Набережной.

- с 18.00 до 20.00 у Крем-кафе будет организована музыкальная площадка «Два рояля». Там детки - учащиеся школ искусств и их преподаватели будут радовать прохожих музыкальными произведениями собственного исполнения.

- а в сквере больницы имени Соловьева с 18.00 до 20.00 гостей ждет «Библиотечный open-air».

- в это же время в парке МБУК «АДК «Аркадия» будет работать площадка «В городском саду играет…».

СПРАВКА «КП»

Как добраться из Волгограда в Астрахань

- на машине – 425 километров, 5 часов в пути, примерно 35 литров бензина;

- на автобусе «Волгоград-Астрахань» (рейсы – 6.00, 07.15, 08.20, 10.20, 12.00, 15.00, 21.00), цена билета – от 915 рублей;

- на поезде – есть прямой «Волгоград-Астрахань» цена билета от 884 рубля (сидячий), есть проходящие – «Волгоград-Грозный», «Москва-Баку», «Адлер-Астрахань» (цена от 1477 до 4291 рубля). В пути – от 5 часов 14 минут до 10 часов 45 минут.

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