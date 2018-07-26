Зарезавший бывшую девушку астраханец преследовал ее три года, но полиция отговаривала ее писать заявление

26 Июль 12:13 2018-07-27T20:55:07+03:00

Ксюша Еремина* в реанимации с 24 ножевыми ранениями, а ее мама не может простить себе, что не отправила за решетку безумного ухажера раньше

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Он выскочил на нее с лицом, полным ненависти. Ксения сразу поняла, что бежать бесполезно. Александр Каверин ударил девушку кулаком, а когда она упала, сел сверху и стал неистово наносить удары ножом. Врачи насчитали 24 ножевых ранения: лицо, руки, ноги, грудь, живот. Его остановили прохожие, которые шли этим утром через задний двор школы №29 Астрахани. Нападавший сбежал, а очевидцы вызвали «скорую». Шансы выжить у 23-летней Ксении Ереминой (фамилия девушки изменена) 50 на 50.

ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА

Ребята познакомились в интернете. Ксюша еще училась в школе, а Саша уже в медколледже. Они встретились, влюбились и стали дружить.

Про таких, как Ксюша, говорят: умница-красавица. Окончила школу с серебряной медалью. Отучилась на юриста, решила на этом не останавливаться. Поступила на иняз. И Саша был ей под стать. Хотя медколледж и бросил, но поступил на юрфак астраханского университета. Стал зарабатывать еще в вузе. Парень отлично шарил в компьютерах, во всемирной паутине был как дома. Так что уже в 20 лет у него была хорошая иномарка и деньги. Помогал матери, которая работает медсестрой, делал подарки.

Идеальная пара. Почти. Встречались они пять лет. Но проблемы начались еще до разрыва. Молодые люди стали часто ссориться. Александр взрывался моментально. Мог закатить скандал, что девушка опоздала на пару минут, мог приревновать даже к продавцу. А когда злость перехлестывала через край, стал бить. Потом долго извинялся, умолял простить, говорил, что подобное не повторится. Ксюша любила и прощала. А он снова поднимал руку. Однажды девушка даже написала заявление в полицию, но так и не отнесла – снова поверила.

ЖИЗНЬ В СТРАХЕ

Но терпение кончилось и у нее. В 2014 году она объявила, что все кончено. И думала, что на этом у нее начнется новая жизнь. Но ад продолжился

- Он звонил ей постоянно, требовал отчета – где она и с кем. Взломал ее компьютер, читал переписку. Даже знал, на какие сайты она заходит. Слежка была тотальная. Мог подстеречь после учебы. Однажды заявил: «если ты не будешь моей, не достанешься никому». Дочка жила в страхе, - говорит Нина Букина, мама пострадавшей.

Однажды Александр схватил ее прямо на улице и насильно запихал в машину. Отобрал телефон, сказал, что даст позвонить, когда они выедут за пределы Астраханской области. Но потом передумал – вернулся в город и отвез пленницу домой.

- Мы отправились писать заявление в полицию, - вспоминает Нина Леонидовна. - Поднялись на второй этаж к оперуполномоченному. Он сказал, что нет такой статьи, по которой его можно привлечь. Вот когда он на нее с ножом прилюдно накинется – приходите. Мол, они же когда-то встречались, разберутся, дела житейские. А мы настаивать не стали, о чем сейчас очень жалею. Я чувствую за собой вину. Надо было что-то предпринять. Но мы были в растерянности. Я несколько раз с ним разговаривала. Это было бесполезно. Он говорил, что любит Ксюшу и это никогда не изменится. Не кидаться же мне было на него с кулаками – он амбал два метра роста. Максимум, на что я решилась – смс с угрозами, чтобы он оставил Ксюшу в покое.

ДОБРЫЙ МАЛЬЧИК, ЗАЩИТНИК ЖИВОТНЫХ

О таком Саше мало, кто знал. На его странице "ВКонтакте" десятки перепостов о помощи бездомным собакам. Пристраивал котят в добрые руки, подписывал петиции против жестокого обращения с животными. Вот он улыбается на одной фотке с преподавателем, а вот в форме санитара на практике в больнице. Он активно интересовался политикой и общественной жизнью.

- В школе он был веселым. Иногда подшучивал над учителями. Но спокойный. А недавно его встретил – такой солидный, на «Тойоте Камри». Подумать, что он маньяк, никто бы не смог, - говорит одноклассник Рубин.

- Я в шоке от случившегося. Мы общались в основном по интернету. Я временами спрашивал у него, мол, как дела с Ксю, - рассказывает «КП-Волгоград» его приятель Илья. - Он говорил, что всё отлично. Я через него поздравлял её с Днём рождения.

Друзья даже подумать не могли, что у Каверина есть "обратная сторона" личности. Фото: соцсети.

На этот момент Ксюша давно с Кавериным порвала. Встречаться с кем-то боялась – даже проверять не хотела, какой будет реакция бывшего на нового приятеля. Все время посвящала учебе. Чтобы подработать, взяла репетиторство.

22 июля утром Ксюша позанималась с одной из учениц, затем отправилась на педикюр. И когда возвращалась через задний двор школы, снова увидела Каверина.

- Мне Ксюша сказала, что никакой ссоры не было – он просто на нее набросился, - девушка в реанимации в сознании, но до сих пор в тяжелейшем состоянии.

Парня задержали через два часа. Следователям он говорит, что ничего не помнит – темный омут. Уже сейчас назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит вменяемость подозреваемого. До этого на учете ни у нарколога, ни у психиатра он не состоял.

- Он уже нанял адвоката, хотят статью переквалифицировать на нападение в состоянии аффекта. Но он же ее выследил в то утро, с ножом к ней пришел – то есть знал, что делать будет, - возмущены родственники Ксюши.

- Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство», - рассказал «КП-Волгоград» помощник руководителя СУ СК по Астраханской области Андрей Хегай.

Максимум, что светит Каверину - 15 лет, но скорее всего, суд даст меньше, учитывая положительные характеристики. А Ксюша продолжает бороться за жизнь.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Михаил ВИНОГРАДОВ, психиатр-криминалист:

«Принципа, что пока тебя не убили, идти в полицию не надо, стражи порядка придерживаются до сих пор»

- Каждый человек имеет две стороны: единство и борьба противоположностей. Сегодня мы изменили формулировку диагноза с психопата (считается, что это обижает людей) на акцентуированные личности. У каждой личности свой акцент на общении, на поведении с людьми. Наш персонаж, с одной стороны, веселый, добродушный, хороший, успешный; с другой стороны, его душит злоба, что девушка не хочет с ним иметь больше дел. Он чувствует себя униженным, оскорбленным, он пытается восстановить отношения, она не хочет. Тогда проявляется другой полюс его личности – девушку убить. Но не просто убить, а выместить на ней злобу. 24 ножевых ранения показывает, что человек психически неадекватен. Если судебно-медицинская экспертиза признает его невменяемым, его ждет принудительное лечение в психушке, если нет – его надо пожизненно оставлять в тюрьме. Как поведет себя такой человек, сложно предугадать. К сожалению, принципа, что пока тебя не убили, идти в полицию не надо, стражи порядка придерживаются до сих пор. Сначала событие должно произойти, а потом уже что-то будут предпринимать. Это приводит к трагическим последствиям.

КОММЕНТАРИЙ ПРАВОЗАЩИТНИКА

Михаил ВОЛОГИН, директор по правовым вопросам ООО «Юридическая фирма Вологин и К»:

К сожалению, ситуация, когда отдельные недобросовестные сотрудники правоохранительных органов отказываются принимать заявление и отговаривают обращаться за защитой, в современной действительности достаточно частая. Но даже сейчас, через несколько лет, можно призвать к ответственности виновного полицейского, который не зафиксировал в установленном порядке сообщение гражданина о преступлении и не провел соответствующую проверку. Для этого маме девушки нужно написать жалобы с детальным изложением ситуации и просьбой проверить законность действий сотрудника МВД и направить их в СУ СК РФ по региону, в прокуратуру, и в Управление собственной безопасности полиции. Если ответами будут обычные "отписки", то необходимо писать жалобы в вышестоящие инстанции соответствующих ведомств. Запомните, любое обращение в органы власти, особенно в правоохранительные органы, нужно делать в письменном виде. Даже если вас отговаривают писать заявление или сообщать о преступлении - описывайте ситуацию самостоятельно или с помощью юриста, а затем направляйте по почте с просьбой защитить Вас от преступных противоправных посягательств. И любое обращение в полицию лучше сразу дублировать в прокуратуру. Через месяц отказали – снова за ручку и пишите в вышестоящую инстанцию - отказали в райотеделе – пишите в городской отдел, не возбудили в городском – сообщаете в областное МВД. Тоже самое касается ответов прокуратуры.

Преследователям подобного рода в большинстве случаев хватает одного раза дать объяснения в полиции, чтобы они поумерили свой пыл и забыли про своих "жертв". Действия же преступника в рассматриваемом случае (до покушения на убийство) должны были быть квалифицированы как похищение человека или незаконное лишение свободы. Также хороший совет всем женщинам, испытывающим на себе подобные преследования неадекватных мерзавцев - сейчас рынок частных охранных услуг весьма широк и доступен. Вы спокойно можете на несколько дней или на конкретную встречу оплатить личную физическую охрану, которая любому подлецу быстро и болезненно установит границы допустимого общения и исключит причинение Вам вреда. Либо возможно установить дома тревожную кнопку или получить дистанционную (с радиусом до 10 км. по городу), которую всегда носить с собой.

Фамилия девушки изменена по этическим соображениям.